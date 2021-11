Gasleitung beschädigt – Kindergarten vorsorglich evakuiert

Richen (ots) – In der Dresdner Straße ist am Mittwochvormittag (17.11.) gegen 13 Uhr eine Gasleitung bei Arbeiten, die die Verlegung von Glasfaserkabeln auf dem Gelände eines Kindergartens zum Ziel hatten, beschädigt worden. Die sofort alarmierte Feuerwehr führte umgehend Messungen durch und lokalisierte das Leck.

Im Zuge dessen wurde vorsorglich der angrenzende Kindergarten evakuiert und alle Kinder von ihren Eltern abgeholt. Die beschädigte Leitung wird aktuell von dem zuständigen Energieversorger repariert. Eine Gefahr für Dritte besteht nicht.

Einbrecher lassen Sparschwein mitgehen

Darmstadt (ots) – Im Verlauf des Dienstags 16.11.20 haben noch unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Eysenbachstraße heimgesucht. Als die Bewohner am Nachmittag zurückkehrten bemerkten sie die offen stehende Terrassentür und die Spuren der Täter, die offenbar sämtliche Schubladen durchwühlt.

Ersten Erkenntnissen zufolge ließen die Täter ein Sparschwein mit Bargeld mitgehen. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Groß-Zimmern (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle am Dienstag (16.11.) in ein Einfamilienhaus in der Dieburger Straße einbrachen und Beute machten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 9 und 13.30 Uhr gelang es den ungebetenen Gästen unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Hauses zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Goldbarren.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden nach jetzigem Stand auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Dienstag, den 16.11.2021, zwischen 19:00-19:15 Uhr, kam es in Reinheim, Darmstädter Straße 37b auf dem Parkplatz einer Drogerie zu einem Unfall, bei dem ein geparkter silberfarbener Mercedes der E-Klasse nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 2.500 EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf den Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Ober-Ramstadt, Telefon 06154/6330-0.

Kreis Bergstraße

Achtung! Neue Variante des falschen Polizisten

Biblis (ots) – Innerhalb weniger Stunden wurden am Mittwoch 17.11.21, drei Haushalte in Biblis mit einer neuen Variante des falschen Polizisten konfrontiert. Bislang kam es glücklicherweise zu keinem Vermögensschaden. Die Gesprächssituation beginnt damit, dass sich eine angebliche Polizistin oder Polizist aus Frankfurt meldet und von der Festnahme einer Einbrecherbande berichtet. Dabei seien dann auch Zettel aufgefunden worden, auf denen nicht, wie althergebracht die Adresse, sondern Achtung ! die Bankverbindungen notiert seien.

Für die Überprüfung des Online-Banking-Accounts werden die Angerufenen aufgefordert, die Software “Team-Viewer” zu installieren. Spätestens hier muss jeder die innerliche Notbremse ziehen. Denn, mit dieser Software spionieren die Betrüger sämtliche Eingaben und Daten im Computer aus und können so über das Konto beliebig verfügen.

Die Polizei rät:

Bleiben Sie misstrauisch, sobald es um Ihr Portemonnaie geht! Um nicht unter Druck gesetzt zu werden legen Sie einfach auf! Das ist nicht unhöflich, sondern eine Schutzmaßnahme, um über die Situation in Ruhe nachzudenken und sich bei Vertrauten oder der Polizei zu vergewissern, ob alles seine Ordnung hat.

Das Phänomen ist erstmals an der Bergstraße in Südhessen bekannt geworden. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass die Masche höchstwahrschein auch in anderen Regionen in Südhessen versucht wird.

Pulverreste an der Nase – 37-Jähriger berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Lampertheim (ots) – Einen 37-jährigen Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagmittag (16.11.) in der Wormser Straße. Rasch fiel den Beamten auf, dass der Mann Pulverreste an der Nase aufwies. Ein Drogentest reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin.

Zudem konnte der Wagenlenker den Ordnungshütern keinen Führerschein vorlegen. Der 37-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Feuer auf Holzterrasse – Kripo nimmt Ermittlungen auf

Grasellenbach (ots) – Warum die Holzterrasse eines Hinterhauses in der Schulstraße im Ortsteil Hammelbach am Dienstag (16.11.) brannte, ermitteln jetzt die Brandexperten des Kommissariats 10 in Heppenheim. Die Polizei wurde gegen 14.45 Uhr von einer Nachbarin verständigt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine starke Rauchentwicklung entstanden und das Feuer hatte sich bereits zum Dachstuhl ausbreiten können.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr aus Gras-Ellenbach und den umliegenden Ortsteilen stand die Terrassenüberdachung und die Holzfassade des Doppelhauses in Flammen. Von dort fraß sich das Feuer ins Gebälk des Anwesens. Um den Brand schnell löschen zu können, kam auch die Drehleiter der Feuerwehr Linderdenfels zum Einsatz. Für die Bekämpfung der Glutnester mussten die Brandschützer hingegen mehr Zeit aufbringen.

Bei Ausbruch des Brandes befand sich niemand zu Hause, so dass eine Scheibe eingeschlagen werden musste. Das Hinterhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Mieter ist zwischenzeitlich bei Bekannten untergekommen. Nach ersten Schätzungen dürfte die Schadenssumme im mittleren 5-stelligen Bereich liegen. Für die Begehung des Brandortes in den nächsten Tagen, werden die Ermittler einen Gutachter hinzuziehen.

Schnelle Festnahme nach Geschäftseinbruch

Fürth (ots) – Zwei junge Einbrecher wurden am frühen Dienstagmorgen (16.11.) von der Polizei festgenommen. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren zuvor in einen Getränkemarkt in der gleichnamigen Straße im Ortsteil Linnenbach eingebrochen. Dort steckten sie Geld und Süßigkeiten im Gegenwert von etwa 30 Euro ein.

Anwohner wurden gegen 2.30 Uhr auf die zwei Personen aufmerksam, wie sie mehrfach versuchten die Ladentür des Geschäfts aufzubrechen. Die Tür gab schließlich nach dem Einsatz eines Brecheisens nach. Die alarmierte Polizeistreife konnte mit ihrem Diensthund das Duo im Bereich der Feuerwehr auftreiben und festnehmen.

Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 15-Jährige zunächst in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Sein 16 Jahre alter Komplize wurde wegen psychischen Vorerkrankungen bereits von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht und bis zu einer Entscheidung in eine Fachklinik gebracht. Das Einbruchskommissariat (K 21/22) in Heppenheim geht davon aus, dass die Jugendlichen für weitere Einbrüche in Fürth und Rimbach in Fragen kommen könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Einbruch in Autobahnraststätte

Bensheim (ots) – Die Gaststätte der Rastanlage Bergstraße-Ost an der A 5, geriet in der Nacht zum Mittwoch (17.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst eine Metalltür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Dort brachen die ungebetenen Besucher einen Spielautomaten auf und entwendeten die darin befindliche Geldkassette inklusive Bargeld. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Einbrecher einen Schaden von rund 5000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Kriminalpolizei ermittelt nach Fahrzeugbrand

Bürstadt (ots) – Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat nach dem Brand eines Autos am Dienstagmorgen (16.11.) die Ermittlungen zu der Ursache aufgenommen. Mehrere Anrufer hatten zuvor gegen 6 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert. In der Wormser Straße brannte auf dem Stellplatz, neben einem Haus, ein nicht zugelassener Opel.

Das Feuer hat sich nach ersten Erkenntnissen im Heckbereich entfacht. Die herbeieilende örtliche Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch wurde durch das Feuer und die Hitzeentwicklung eine Seitentür zum Wohnhaus, Mülltonnen, die Hauswand sowie ein Gartenzaun beschädigt.

Der Sachschaden liegt bei geschätzten 25.000 Euro. Wer zu dem Brand Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 beim Kommissariat 10 in Heppenheim zu melden.

