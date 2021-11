Auto überschlägt sich – Fahrerin schwer verletzt (siehe Foto)

Kassel-Bettenhausen (ots) – Schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 80-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen 17.11.2021 bei einem Verkehrsunfall auf der Lilienthalstraße in Kassel. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatte sich der Unfall gegen 06 Uhr ereignet. Die 80-Jährige war mit ihrem Hyundai von der ehemaligen B 83 kommend auf der Lilienthalstraße in Richtung Ochshäuser Straße unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie auf der Straße zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch den Zusammenstoß hob der Hyundai ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau aus Fuldatal in ein Kasseler Krankenhaus.

An ihrem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Mit weiteren 2.000 Euro schlägt der Schaden an dem Audi zu Buche. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten, die etwa 2 Stunden dauerten, kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.

2 Täter mit Messer überfallen Einkaufsmarkt

Reinhardshagen-Veckerhagen (ots) – Zwei unbekannte und mit Messer bewaffnete Täter haben am Dienstagabend 16.11.2021 einen Einkaufsmarkt in Veckerhagen überfallen. Die beiden Räuber betraten das Geschäft in der Mühlenstraße gegen 19:20 Uhr und bedrohten eine Kassiererin und ihren Kollegen mit einem Messer. Einer der Täter nahm das Geld aus der Kasse und steckte dieses in einen mitgebrachten schwarzen Jutebeutel.

Anschließend ergriffen beide Männer die Flucht aus dem Markt und weiter in unbekannte Richtung. Die nach der Mitteilung über den Raubüberfall sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den Tätern führt nicht mehr zum Erfolg.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: Männlich, ca. 1,90 Meter groß, dünn, schwarz gekleidet, schwarze Maske, führte Messer mit.

Täter 2: Männlich, ca. 1,80 Meter groß, dünn, trug schwarze Cappy unter schwarzer Kapuze, schwarze Schuhe, schwarzer Mund-Nasen-Schutz, führte schwarzen Jutebeutel mit

Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Jugendliche Randalierer zertrümmern Scheibe an Supermarkt

Kassel-Harleshausen (ots) – Dank 2 aufmerksamen Anwohnern gelang Polizisten in der vergangenen Nacht die Festnahme von 4 jugendlichen Tatverdächtigen nach einer Sachbeschädigung an einem leerstehenden Supermarkt in der Wolfhager Straße in Harleshausen. Die sofort nach Eingang der Notrufe hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Süd-West konnten 4 Jugendliche im Alter zwischen 14-16 Jahren aus Kassel in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Bei den Durchsuchungen der 3 männlichen und der weiblichen Tatverdächtigen fanden die Polizisten zudem diverse Messer, einen Schlagring und einen Schlagstock, weshalb sich die Jugendlichen nun neben Sachbeschädigung auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Die beiden Zeugen hatten unabhängig voneinander gegen 23:20 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass eine mehrköpfige Gruppe randalierend durch Harleshausen zieht. Nachdem sie mehrere Blumenkästen vor einer Bäckerei umgeworfen hatten, zertrümmerten sie die Glasschiebetür des Supermarktes, indem sie ein Werbeschild eines Pizzabringdienstes dagegen warfen.

Zudem stießen sie mehrere Fahrräder eines Verleihunternehmens um und schoben Mülltonnen auf die Straße. Die alkoholisierten Jugendlichen übergaben die Polizisten im Anschluss an ihre Eltern. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Einfamilienhaus in Auerstraße von Einbrechern heimgesucht

Kassel-Wehlheiden (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagabend 16.11.2021 in ein Einfamilienhaus in der Auerstraße/Nahe Plüchowstraße eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Schubladen sowie Schränke in allen Räumen und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich die Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 21 Uhr ereignet. Zunächst hatten die Täter versucht, die Terrassentür des Hauses auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Als dies misslang, öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und stiegen so in das Haus ein. Mit ihrer Beute flüchteten sie über die Terrassentür nach draußen und weiter in Richtung Ludwig-Mond-Straße.

Wie die Beamten des Kommissariats 21/22 am heutigen Morgen ermitteln konnten, hatten zwei Nachbarn zur Tatzeit unabhängig voneinander verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht, diesen aber zunächst keine Bedeutung beigemessen. Ein Zeuge hatte vor dem Haus drei Personen gesehen, die dann im Bereich der Bushaltestelle “Feerenstraße” in ein weißes Auto eingestiegen waren.

Nähere Angaben konnte der Nachbar aufgrund der Dunkelheit nicht machen. Einem anderen Anwohner war gegen 21 Uhr Taschenlampenschein in dem Einfamilienhaus aufgefallen. Da er irrtümlich von einem Stromausfall ausging, alarmierte er nicht die Polizei.

Weitere Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden. Auch wenn den Anwohnern im vorliegenden Fall kein Vorwurf gemacht werden soll, möchten die Ermittler auf die Wichtigkeit von Meldungen über verdächtige Wahrnehmungen hinweisen, da diese eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung von Einbruchsdelikten spielen. Die Polizei geht solchen Hinweisen umgehend nach und kann die erforderlichen Maßnahmen sofort treffen. Aus diesem Grund rät die Polizei: Rufen Sie lieben einmal mehr als einmal zu wenig an.

Einbruch in Drogeriemarkt

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 4 Uhr (17.11.) verschaffte sich ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Fulda durch Eintreten einer Schiebetür Zugang zu einem Drogeriemarkt im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Zudem beschädigte der Einbrecher die Scheibe der Schiebetür zuvor durch den Bewurf mit einem Blumenkübel.

Hoher Sachschaden

Der 15-Jährige soll mehrere Tabakwaren und diverse alkoholische Getränke im Wert von 40 EUR entwendet haben. Durch die zerstörte Schiebetür konnte die Filiale erst im Laufe des Vormittags regulär für Kunden öffnen. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 EUR geschätzt.

Einbrecher durch Videoauswertung überführt

Der mehrfach polizeibekannte Einbrecher konnte mittels Videoauswertung im Drogeriemarkt durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel identifiziert und später in einer Jugendhilfeeinrichtung festgenommen werden. Der Jugendliche musste die Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Wache begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und gegen den

15-Jährigen ein Strafverfahren wegen des “Besonders schweren Fall des Diebstahls” eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 15-jährige Tatverdächtige wieder frei.

