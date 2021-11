Wolfhagen (ots) – Am Mittwochnachmittag 17.11.2021 kam es in der Bahnhofstraße in Wolfhagen/Nahe „Am Koppenberg“ zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 3-jähriger Junge schwere Verletzungen erlitt. Wie die am Unfallort eingesetzten Polizisten berichten, hatte sich der Unfall gegen 13:15 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 45-jährige Vater des Kindes aus Wolfhagen mit seinem Ford auf das Grundstück gefahren, als plötzlich der im Hinterhof spielende 3-Jährige vor das Auto lief.

Der 45-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste seinen Sohn, der unter das Fahrzeug geriet. Den Jungen brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden.

An dem Ford war kein erkennbarer Schaden entstanden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von den Beamten der Polizeistation Wolfhagen geführt.

_______________________________________________________________________

