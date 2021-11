Neustadt: Digitalisierung und Nachhaltigkeit bieten Tourismusunternehmen hervorragende Perspektiven

Neustadt an der Weinstraße – Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat den Tourismustag 2021 in Neustadt an der Weinstraße eröffnet. Das wichtige Netzwerktreffen der rheinland-pfälzischen Branche legte in diesem Jahr den Fokus auf die beiden Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

„Die beiden Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind auch für die Zukunft unserer Touristikbetriebe entscheidende Herausforderungen. Einerseits bieten Sie unseren Gastgeberinnen und Gastgebern die Chance, – auch international – sichtbarer zu werden und Kundenwünsche noch gezielter zu erfüllen“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Andererseits habe die Corona-Krise verstärkt gezeigt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit sei: „Tourismusdestinationen, die schon vor der Corona-Pandemie digital, vernetzt und vielfältig aufgestellt waren, konnten durch agiles Handeln die negativen Auswirkungen leichter abfedern.“ Jetzt sei die Zeit, „die Weichen für die weitere Entwicklung richtig zu stellen, um sich langfristig krisenfest und resilient zu positionieren“.

Das Land Rheinland-Pfalz hat deshalb im Zuge der Entwicklung der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 die Digitalisierung als übergreifendes Thema aufgenommen. Sie ist zentraler Aspekt aller Strategieprojekte und soll so überall nicht nur mitgedacht werden, sondern in vielen Bereichen prägend sein. „Wir können es uns nicht leisten, an bestehenden Strukturen festzuhalten“, sagte Daniela Schmitt. Sie will dazu auf Landesebene einen Ansprechpartner für Digitalisierung installieren, der zum einen eine Lernplattform entwickelt, aber auch die Aufgaben der Partner wie DEHOGA oder Industrie- und Handelskammern koordiniert. „Dieser Kompetenzaufbau ist wichtig. Nur wer selbstverständlich digital arbeitet, kann auch Ideen und Innovationen erdenken“, sagte Schmitt.

Anlässlich des Tourismustages hat das Ministerium die Informationsangebote über die vielfältigen Fördermöglichkeiten im Tourismus auf seiner Homepage aktualisiert. Unter www.mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschaftszweige/tourismus wird über die Fördermöglichkeiten für touristische Betriebe und für Kommunen in die öffentliche und smarte Tourismusinfrastruktur informiert. Zudem wurde gemeinsam mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) die Förderbroschüre für das Tourismusgewerbe „Eröffnen Sie neue Perspektiven“ neu aufgelegt und kann unter gleicher Adresse abgerufen werden.

Hintergrund:

Das Wirtschaftsministerium hält 50 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen des Landes gezielt zur Unterstützung des Tourismus bereit. Das ReStart-Marketingprogramm sowie die aktuelle Herbstkampagne setzen auf reichweitenstarke Digitalmaßnahmen wie Anzeigen in sozialen Netzwerken, in Apps, auf Internetseiten sowie verstärkt auf Videoclips. Die Digitalisierung der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) sowie das Digitalmanagement der touristischen Regionalagenturen wird mit insgesamt 3,5 Mio. Euro gefördert.