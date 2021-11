Unfallflucht, Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Dienstag, dem 16.11.2021 in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr kam es in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 27-jährige Fahrerin hatte ihr Firmenfahrzeug am rechten Fahrbahn geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Anhand der Spurenlage beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Kirn erbittet Zeugenhinweise unter der 06752-156-0.

Betrugsversuch durch Anruf

Marnheim (ots)

Am 15.11.21 gegen 13:30 h erhielt eine 76 Jahre alte Frau aus Marnheim einen Anruf. Der männliche Anrufer gab sich als Polizist aus. Er nannte seinen Namen und seine Dienstnummer. Angeblich sei man einer Bande Einbrecher auf der Spur und habe in diesem Zusammenhang eine Handtasche mit dem Namen der Geschädigten aufgefunden. Die Frau erkannte sofort die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie

Betrügern keine Chance.

Betrügern keine Chance. Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den

betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad

und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende

Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu

erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle

selber aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon

und wählen Sie die Ziffern selber.

Kennzeichen entwendet

Eisenberg (ots)

Zwischen dem 14.11.21, 20:00 h und dem 15.11.21, 12:00 h wurden von einem Pkw das hintere Kennzeichen entwendet. Das Auto war neben einem Haus in der Tiefenthaler Straße geparkt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Verkehrsunfall auf Tankstellengelände, Zeugen gesucht!

Kirn, Binger Landstraße (ots)

Am 15.11.2021 gegen 18:12 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Binger Landstraße von Kirn zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen niemand. Zum Unfallhergang bestehen allerdings unterschiedliche Angaben der Beteiligten. Sowohl der 48-jährige Toledo Fahrer, als auch der 28-jährige Leon Fahrer wiesen sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme gegenseitig die Schuld zu. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Dachstuhlbrand; Aufmerksamer Passant verhindert Schlimmeres

Kirn, Rechte Hahnenbachstraße (ots)

Am 15.11.2021 gegen 15:55 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant via Notruf eine Rauchentwicklung im Bereich einer Dachrinne eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr Kirn rückte unmittelbar mit 20 Kräften samt Drehleiter aus. Der sich entwickelnde Brandherd lag auch unmittelbar im Bereich der beschriebenen Dachrinne. Er konnte zügig abgelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Die ebenfalls eingetroffenen Retter wurden somit nicht benötigt. Letztendlich wurde das Innere des Wohnhauses nicht beschädigt. An der Außenseite des Gebäudes wurden das Gesims, circa ein Quadratmeter der Schiefereindeckung und einige Dachbalken beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 15.000EUR. Die Brandermittlungen bezüglich der Ursache dauern noch an. Derzeit steht ein Fahrlässigkeitsdelikt im Raum.