Budenheim, Unbekannte legen Steine auf Fahrbahn, Zeugen gesucht

Budenheim (ots) – Am Montag, den 15.11.2021 kommt es in Budenheim in der Mainzer

Straße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Hierbei wurden

durch ein oder mehrere bislang Unbekannte große Pflastersteine auf die Fahrbahn

der Mainzer Straße gelegt. Eine 23-jährige Frau aus Wiesbaden bemerkt die Steine

zu spät und fährt mit ihrem Ford Focus über diese. Aufgrund des entstanden

Schadens ist das Auto der Frau anschließend nicht mehr fahrbereit und muss

abgeschleppt werden. Die 23-Jährige bleibt bei dem Unfall glücklicherweise

unverletzt. Da die Frau bereits zuvor die Mainzer Straße gegen 15:15 Uhr

befahren und dabei keine Steine auf der Fahrbahn festgestellt hatte, kann der

Tatzeitraum eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann und im Zeitraum

zwischen 15:15 und 17:30 Uhr in der Mainzer Straße etwas Auffälliges

festgestellt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der

Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Wildschweine überfahren

A 63/Rheinhessen (ots) – Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Wildschweinen

ereigneten sich in kurzer Folge hintereinander in der Nacht zum 16.11.2021 am

Autobahnkreuz Alzey. Zunächst kollidierte gegen 01:36 Uhr ein 36-jähriger

PKW-Fahrer an der Überleitung von der A 61 zur A 63 Richtung Kaiserslautern mit

mindestens einem Tier, als eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn querte. Bei der

Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fanden sie

den PKW des 36-Jährigen beschädigt vor. Die Wildschweine waren weg, aber noch im

Grün neben der Fahrbahn zu hören. Am PKW des Mannes entstand Sachschaden in Höhe

von ca. 3000 Euro. Gegen 01:50 Uhr kollidierte ein 59-jähriger LKW-Fahrer etwas

weiter auf der A 63 mit gleich vier Wildschweinen. Diese blieben auf der

Fahrbahn liegen und wurden von drei nachfolgenden Kraftfahrzeugen überfahren und

getötet. Am LKW des 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro,

an einem Sattelschlepper eines 61-Järhrigen entstand Schaden in Höhe von ca.

1000 Euro. Bei den beiden anderen Unfallbeteiligten muss noch überprüft werden,

wie hoch die entstandene Schadenshöhe ist.

Durchfahrtverbot überwacht

Gau-Bickelheim (ots) – Am 15.1.2021 zwischen 17:45 Uhr und 19 Uhr kontrollierten

Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim das Durchfahrtsverbot der B

420, das derzeit aufgrund einer Baustelle in Gau-Bickelheim eingerichtet ist. Es

wurden 70 Fahrzeuge aus beiden Richtungen kontrolliert. Bei vielen

Fahrzeugführenden handelte es sich um Anwohner aus Gau-Bickelheim. Jedoch waren

auch einige nicht berechtigt, die Umleitung zu nutzen, da sie keine Anlieger

waren. In sechs Fällen wurde ein Verwarnungsgeld erhoben. Die Polizei weist auf

die bestehenden Umleitungsregelungen hin und bittet darum, diese zu beachten.

Mainz Altstadt – Aggressiver Mann in Elektro-Rollstuhl

Mainz (ots) – „Scheiß Kanacke“ und „Heil Hitler“ schreit ein 48-jähriger Mann

Polizisten entgegen, als sie ihn wegen extremer Ruhestörung einer Kontrolle

unterziehen wollen.

Der in einem elektrischen Rollstuhl sitzende Mann befuhr gegen 23:00 Uhr das

Rheinufer in der Mainzer Altstadt und spielte dabei sehr laute Musik auf einer

sehr großen Bluetoothbox ab. Die Radstreife der Polizei Mainz hörte diese Musik

und folgt dieser bis zu dem Verursacher, um diesen in der Nähe der

Theodor-Heuss-Brücke zu kontrollieren. Dieser weigert sich jedoch anzuhalten und

ignoriert alle Aufforderungen dazu. Um ihn zum Stehen zu bringen, stellt sich

ein Polizist mit seinem Dienstfahrrad quer vor den Rollstuhl. Das hält den Mann

jedoch nicht davon ab in das Fahrrad zu fahren. Der Polizist springt kurz zuvor

zur Seite, der Rollstuhlfahrer jedoch stürzt dabei um und bleibt seitlich

liegen. Mittlerweile, wegen der gemeldeten Ruhestörungen, eingetroffene

Einsatzkräfte des Rechts- und Ordnungsamtes und die beiden Polzisten versuchen

den Mann in seinem Rollstuhl wieder aufzurichten, was jedoch erst unter großer

Kraftanstrengung gelingt, weil er sich dagegen erheblich sperrt. Als er seinen

Oberkörper selbst aufrichtet, hebt er seinen rechten Arm, ruft „Heil Hitler“ aus

und beleidigt einen Polizeibeamten als „Scheiß Kanacke“. Seine aggressive

Grundhaltung hält dabei weiterhin an. Zum Schutz der Einsatzkräfte muss der Mann

gefesselt werden und eine Spuckschutzhaube tragen. Später wird ein

Alkoholisierungsgrad in Höhe von 1,29 Promille festgestellt. Den Beschuldigten

erwarten Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, dem Verwenden

verfassungsfeindlicher Symbole und eines Verkehrsunfalles, da der Aufprall auf

das Dienstrad als Unfall gewertet werden muss.

Kassiererin beworfen

A61/Wonnegau (ots) – Mit deutlicher Ablehnung reagierte am 14.11.2021 gegen

16:30 Uhr ein 38-jähriger Mann, den eine Kassiererin an der Tank- und Rastanlage

Wonnegau-West bei Worms auf seine offenbar nicht korrekt getragene Schutzmaske

hinwies. Der 38-Jährige hatte den Verkaufsraum der Rastanlage betreten und

wollte Süßigkeiten erwerben. Da er seinen Mund-Nasen-Schutz nur über dem Mund,

nicht jedoch über die Nase trug, baten ihn zunächst ein anderer Kunde und dann

auch die Kassiererin um die korrekte Trageweise der Maske. Da der Mann zunächst

nicht reagierte, bat die Beschäftigte des Autohofes ihn erneut darum, die Maske

korrekt anzuziehen. Daraufhin beschimpfte und beleidigte der Mann die

Kassiererin und bewarf die Frau mit Waren aus der Thekenauslage. Hierbei wurde

die Frau auch getroffen, aber nicht verletzt. Die Kassiererin der Rastanlage

brach hierauf den Kassiervorgang ab und forderte den 38-Jährigen auf, den

Verkaufsraum zu verlassen. Sie kündigte zudem an, die Polizei zu informieren.

Hierauf warf der 38-Jährige ein auf der Verkaufstheke stehendes

EC-Karten-Terminal nach der Geschädigten, verließ den Verkaufsraum und fuhr mit

seinem Auto davon. Da das Kennzeichen seines PKW abgelesen werden konnte, konnte

die Polizei den Mann im Anschluss ermitteln. Dieser muss nun mit Strafanzeigen

wegen Beleidigung und Sachbeschädigung rechnen. Weiter wird geprüft, ob ein

Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorgelegen hat

Fahrbahnmarkierungsarbeiten

Nierstein

Am Donnerstag, den 18.11.21 und ggfs. am Freitag, 19.11.21 finden in Nierstein, Wörrstädter Straße, Einmündung zur B 9 Fahrbahnmarkierungsarbeiten statt. Hierfür wird auf der B 9 eine einspurige Verkehrsführung mit Ampelregelung, in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr, installiert. Es wird zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, die aber aufgrund der Bauabläufe unvermeidbar sind.

Kontrolltag gewerblicher Güterverkehr der PI Bingen

Am 15.11.2021 wurden im Zeitraum von 12:00 – 18:00 Uhr schwerpunktmäßig Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs im Industriegebiet in Grolsheim durchgeführt. Bei der Überprüfung eines Kleintransporters konnten drei Personen festgestellt werden, welche sich ohne gültige Visa in der Bundesrepublik aufhielten und illegal einer Erwerbstätigkeit nachgingen. Alle Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt und entsprechende Strafanzeigen gegen das Aufenthaltsgesetz eröffnet. Eine weitere Person wurde vor Ort an die zuständige Ausländerbehörde übergeben, da sich auch hier der Verdacht der illegalen Einreise sowie des illegalen Aufenthalts erhärtete. Zudem konnten Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Geschwindigkeitsverstöße und ein Verstoß wegen des Transports von Gefahrgut geahndet werden. Einer weiteren Person musste vor Ort die Weiterfahrt untersagt werden, da diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen, 15.11., Koblenzer Straße, 23:30 Uhr. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Fiat Kleinbus in Richtung Bacharach. Er kam rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Multivan. Der Unfallverursacher flüchtete fußläufig, konnte jedoch durch Passanten und die eintreffende Streife daran gehindert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung des Fiat-Fahrzeugs fanden sich im Handschuhfach Blanko-Impfpässe sowie ein nicht zugewiesener Impfpass. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 36.000 EUR. Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten wurden eingeleitet.

Drogenfahrt

Münster-Sarmsheim, 15.11., Dr.-Friedrich-Werner-Platz, 11:20 Uhr. Die Beamten wurden bei einer Fahrt auf ein Alfa-Romeo-Fahrzeug aufmerksam. Der 38-jährige Fahrer gab zuerst an, nur in Besitz eines italienischen Führerscheins zu sein; kurze Zeit später gab er zu, überhaupt keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Er wies außerdem deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sich Drogen; daraufhin wurde das Fahrzeug abgestellt und verschlossen. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 15.11., Stromberger Straße, 09:50 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Ford Focus einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 32-jährige Fahrer konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen, die aber keine Gültigkeit mehr hatte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.