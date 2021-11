Feuerwehr Worms und THW im Einsatz zur Tierrettung – Spaziergänger melden tote Fische im Wormser Ententeich

Feuerwehr Worms

Im Wormser Ententeich entdeckten Spaziergänger am Wochenende tote Fische. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass das Wasser zu wenig Sauerstoff enthielt. Dies war die Ursache für das Sterben der Fische und der Beginn eines gemeinsamen nächtlichen Einsatzes von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk Worms.

Um den Sauerstoffgehalt im Wasser zu erhöhen und somit den Fischen das Überleben zu gewährleisten, führten die Hilfsorganisationen dem Wasser mit einem besonderen Verfahren Sauerstoff hinzu. Von den Einsatzkräften wurden Pumpen im Uferbereich des Ententeichs in Stellung gebracht. Über insgesamt neun Strahlrohre konnte so Wasser mit Sauerstoffanreicherung in den Weiher gesprüht werden. Damit haben die Einsatzkräfte pro Minute 12.000 Liter Teichwasser umgepumpt

Um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, musste das Versprühen über einen längeren Zeitraum geschehen. Nach einer Nachtschicht wurde am Folgetag erneut der Sauerstoffgehalt des Wassers gemessen. Dieser hatte sich durch die Maßnahme deutlich verbessert. Am Nachmittag erklärten die Einsatzkräfte den fast 24-stündigen Einsatz für erfolgreich beendet.

Der Sauerstoffmangel hat mit der sogenannten Herbstzirkulation und den besonderen Verhältnissen in Baggerseen zu tun. Im Herbst kühlt sich das Oberflächenwasser langsam wieder ab. Da das gesamte Seewasser dann annähernd dieselbe Temperatur hat, also auch gleich schwer ist, kommt es zu einer Durchmischung des Seewassers mit der Folge, dass sauerstoffarmes Wasser aus tiefen Schichten nach oben befördert wird. Zudem enthalten Baggerseen mehrheitlich sauerstoffarmes Grundwasser.

Bei den verendeten Fischen handelte es sich um die nicht heimische Art der Graskarpfen. Durch den Einsatz der Hilfskräfte blieb es bei einer geringen Anzahl von verendeten Fischen.

Worms – Mopedfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots) – Gestern Morgen wurde in der Carl-Villinger-Straße ein Mopedfahrer

bei der Kollision mit einem PKW verletzt. Der 37-jährige Wormser war um kurz vor

07:00 Uhr mit seiner 125er in Richtung Mondscheinweg unterwegs, als ein

nachfolgender PKW überholte und vor dem Zweiradfahrer nach rechts einscherte, um

auf ein Grundstück abzubiegen. Der 53-jährige Autofahrer bog ab, ohne auf den

Nachfolgenden zu achten und prallte gegen das Zweirad. Beim Sturz zog sich der

Wormser Schürfwunden zu. Am beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Alzey – Warnhinweis, fingierte Anrufe durch das BKA

Nachfolgender Warnhinweis wurde vom BKA bekannt gegeben:

Derzeit erhalten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Anrufe – angeblich im Namen des Bundeskriminalamtes. Am Telefon behauptet eine automatische Stimme, dass der Personalausweis der Angerufenen überprüft werden müsse und sie den Anweisungen folgen sollen, um die Überprüfung zu ermöglichen. Es folgen Anweisungen wie zum Beispiel „Drücken Sie die 1“, um Daten zum Personalausweis anzugeben und damit angeblich eine Strafe abzuwenden. Die Anrufe kommen augenscheinlich von Festanschlüssen aus Wiesbaden mit der Vorwahl 0611. Es folgen unterschiedliche Rufnummern, die häufig mit den Ziffern 916 beginnen. Wenn Sie den Anweisungen folgen, werden Sie möglicherweise unbemerkt auf kostenpflichtige Nummern weitergeleitet, bei denen für Sie hohe Gebühren anfallen. Außerdem könnten die Täter mit ihren persönlichen Daten in Ihrem Namen Waren bestellen oder andere Straftaten begehen.

Das Bundeskriminalamt rät daher allen Angerufenen: Folgen Sie nicht den Anweisungen, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln – legen Sie einfach auf. Das BKA fordert Sie niemals auf, persönliche Daten am Telefon preiszugeben. Sollten Sie nachträglich feststellen, dass Sie betrogen oder ihre Daten missbräuchlich benutzt wurden, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

Flonheim – Versuch des Trickbetrugs über WhatsApp

Am gestrigen Montag kam es zu einem versuchten Trickbetrug über WhatsApp. Die Dame erhielt eine WhatsApp von ihrem angeblichen Sohn, sein Handy sei kaputt, deshalb melde er sich unter einer anderen Handynummer. Er müsse noch dringend Überweisungen tätigen, die er nun, aufgrund seines kaputten Handys selbst nicht tätigen kann. Darum bitte er seine Mutter, dies für ihn zu übernehmen. Die Frau erkennt den Trickbetrug, kontaktiert ihren „echten“ Sohn und erstattet daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben

Verwandte oder Bekannte ausgeben Gehen Sie keinesfalls auf Geldanforderungen ein

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei über die 110

Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen

Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen schon lange

bekannten Telefonnummer zurück und lassen sich den Sachverhalt

bestätigen

Alzey – Fahrzeug auf Backsteinen

Am Sonntagabend parkte ein Mann seinen Mercedes-Benz auf dem Mitfahrerparklatz Erbes-Büdesheim ab. Am darauffolgenden Tag, 15.11.2021, musste er am Morgen feststellen, dass an seinem Fahrzeug die Reifen abmontiert wurden und der Wagen auf Backsteinen steht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.