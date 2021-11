Zeugen in Hohenecken gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im

Bereich Hohenecken etwas Verdächtiges beobachtet haben. Insbesondere geht es um

Beobachtungen im Zusammenhang mit einem ortsfremden Fahrzeug mit ausländischer

Zulassung.

Der dunkelblaue Pkw – vermutlich ein älteres Modell einer BMW-Limousine – fiel

einem aufmerksamen Zeugen gegen 15.30 Uhr in der Kohlkopfstraße auf. Er

beobachtete, wie mehrere ihm unbekannte Personen Gegenstände aus einem Haus

trugen und in das Auto luden.

Weil er das Gefühl hatte, dass hier etwas nicht stimmte, lief der Mann nach

Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Eine Streife rückte aus, um vor

Ort nach dem Rechten zu schauen, und stellte am genannten Anwesen ein

aufgebrochenes Fenster fest. Trotz einer sofortigen Fahndung nach dem

beschriebenen Fahrzeug konnte der Wagen nirgends mehr gesichtet werden.

Eine spätere Überprüfung mit dem Wohnungsinhaber bestätigte den Einbruch: Die

Täter hatten einen Tresor gestohlen – darin befanden sich unter anderem Bargeld,

Schmuck und Dokumente.

Hinweise, wo der dunkelblaue Pkw noch aufgefallen ist und wohin er fuhr, nimmt

die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 jederzeit

entgegen. |cri

Einbrecher zerstören Türabdeckung

Kaiserslautern (ots) – Eine provisorische Türabdeckung haben Einbrecher in der

Alleestraße ausgenutzt. Die Unbekannten zerstörten in der Nacht von Sonntag auf

Montag die Holzplatte, mit der die Tür eines Geschäfts wegen einer Beschädigung

abgedeckt war, und drangen in den Laden ein.

Am Montagmorgen fiel der Geschäftsinhaberin auf, dass die Verkaufsräume

durchwühlt wurden. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen mehrere Feinwaagen,

Verpackungstüten sowie eine größere Anzahl an Verschluss-Clippern.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag,

17.20 Uhr, und Montagmorgen, 7.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Unfall zwischen Mackenbach und Schwedelbach

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Landstraße zwischen Mackenbach und

Schwedelbach hat es am Montagnachmittag gekracht. Der Fahrer eines Mercedes-Benz

kam von der Hauptstraße in Schwedelbach und wollte nach links in Richtung

Mackenbach abbiegen. Dabei übersah er den bevorrechtigten Opel Zafira. Es kam

zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin in dem Opel wurden

verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000

Euro geschätzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme fast zwei Stunden voll

gesperrt. |elz

Tablet geklaut

Kreis Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Montagnachmittag in der

Julius-Konrad-Straße in Queidersbach ein Tablet aus einem Transporter gestohlen.

Der Geschädigte hatte seinen Wagen gegen 16: Uhr abgestellt, um eine Anwohnerin

zu beliefern. Das Tablet, mit dem die Bestellungen aufgenommen werden, lag in

der Fahrerkabine. Nach der Belieferung war das Tablet nicht mehr auffindbar. Am

Montagabend meldete sich eine Anwohnerin aus der Straße „Zum Wasserstein“. Dort

hatte eine dunkel gekleidete Person etwas in die Hecke geworfen. Es war das

geklaute Tablet. Eine genauere Beschreibung der Person gibt es nicht. Daher

sucht die Polizei weitere Zeugen. Diese melden sich bitte unter der 0631

369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern. |elz

Schulwegüberwachung: Temposünder im Visier

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Die Polizei hat am Montag in der Rosenhofstraße den

Verkehr überwacht. In der Rosenhofstraße befindet sich ein Zebrastreifen, der

insbesondere morgens von Kindern und Jugendlichen benutzt wird. Anwohner klagten

in der Vergangenheit darüber, dass dort zu schnell gefahren werde. Im besonderen

Fokus der Ordnungshüter standen daher Autofahrer, die sich nicht an die

vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Alle kontrollierten

Fahrzeugführer hielten sich ans Tempolimit. Lediglich zwei Autofahrer wurden

beanstandet, weil an ihren Fahrzeugen die Beleuchtung defekt war. Sie wurden

aufgefordert die Mängel innerhalb einer vorgegebenen Frist zu beheben. |erf

Kredit per Whatsapp beantragt

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots) – Eine 51-Jährige ist auf einen

angeblichen Finanzdienstleister aus Heiligenmoschel (Kreis Kaiserslautern)

hereingefallen. Sie beantragte per Whatsapp bei der Firma einen Kredit über

45.000 Euro. Um das Darlehen zu erhalten überwies sie dem vermeintlichen

Unternehmen mehr als 3.500 Euro. Allerdings kam es nicht zur Auszahlung des

Kredits und ihr Geld bekam die 51-Jährige auch nicht mehr zurück. Stattdessen

wurde sie per Textnachrichten vertröstet. Sie beschloss daher den angeblichen

Finanzdienstleister persönlich aufzusuchen, doch an der angegebenen Adresse in

Heiligenmoschen existiert das Unternehmen nicht. Die 51-Jährige ist auf

mutmaßliche Betrüger hereingefallen. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Wer erkennt die Frau?

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Eine Unbekannte hat am Montag versucht aus einem

Geschäft in der Marktstraße einen Adventskranz zu stehlen. Als die Inhaberin den

Diebstahl bemerkte, sprach sie die Frau an. Die Diebin ließ den Kranz fallen und

flüchtete in Richtung Bahnhof. Sie ist etwa 1,60 Meter groß und circa 50 Jahre

alt. Die Frau war von gepflegter Erscheinung. Ihr blondes Haar war zu einem

sogenannten Dutt zusammengesteckt. Die Frau trug eine Brille. Sie war unter

anderem mit einer braunen Steppjacke, einer braunen Hose aus Leder und schwarzen

Stiefeln der Marke Jack Wolfskin bekleidet. Zeugen, denen die Verdächtige

aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Mutmaßliche Ladendiebin erwischt

Kaiserslautern (ots) – Eine mutmaßliche Ladendieben ist am Montagmittag mit 3,96

Promille in einem Supermarkt aufgefallen. Die 29-Jährige legte mehrere

Getränkedosen auf das Kassenband. Nachdem die Kassiererin die Ware abgescannt

hatte, packte die Alkoholisierte die Dosen in ihren Rucksack. Ohne die Getränke

zu bezahlen, rannte die Frau aus dem Geschäft. Mehrere Zeugen verfolgten die

Verdächtige. Sie hielten sie bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Auf

die Frau kommt nun eine Strafanzeige zu. |erf