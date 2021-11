Karlsruhe – Kripo sucht Zeugen nach Raub in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Dienstag ist ein 19-Jähriger Opfer eines

mutmaßlichen Raubes in der Brunnenstraße geworden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe geriet der junge Mann

gegen 01:40 Uhr in einen Streit und anschließend in eine körperliche

Auseinandersetzung mit mutmaßlich fünf Personen. Nachdem die Täter den

Geschädigten niedergeschlagen haben sollen, seien vermutlich dessen weiße

Nike-Jacke sowie die Bauchtasche nebst Geldbeutel und Smartphone entwendet

worden. Zwischenzeitlich hinzugeeilte Streifenbeamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz nahmen in der Folge drei männliche Tatverdächtige vorläufig

fest.

Der 19-Jährige trug eine schwere Schulterverletzung und mehrere Prellungen

davon. Er musste von dem alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht

werden.

Zeugen oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0721 666-5555

beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stehend befuhr ein

23-jähriger Mann am Montagabend die Lachnerstraße und stieß gegen einen

geparkten BMW. Zuvor war der Autofahrer einer Streife des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz aufgefallen, als er bereits beim Abbiegen einen Bordstein

touchiert hatte.

Bei seiner Kontrolle wirkte der Mann sichtlich unruhig und nervös. Ein

durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Ihm wurde auf der Dienststelle

daher eine Blutprobe entnommen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen

durfte der 23-Jährige die Wache wieder verlassen.

Der von ihm verursachte Gesamtsachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Pädagoge wegen Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Gegen einen 47 Jahre alten Pädagogen erließ das Amtsgericht Karlsruhe am Samstag

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen dringenden Tatverdachts des

Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Inhalten einen

Untersuchungshaftbefehl.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe war zunächst aufgrund einer Verdachtsmeldung aus

dem Ausland wegen der Verbreitung jugendpornografischer Inhalte auf den

Beschuldigten aufmerksam geworden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen zeigte

sich der Beschuldigte kooperativ und gewährte Einblick auf seine Aktivitäten im

Internet sowie auf die im Computer gespeicherten Dateien. Dabei ergaben sich

Hinweise auf den Besitz mehrerer kinder- und jungendpornografischer Inhalte,

deren Besitz nach der Strafschärfung im Juli 2021 mit einer Strafandrohung von

mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bewehrt ist.

Die detaillierten Auswertungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe zu dem umfangreichen Datenmaterial dauern an und werden

voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bad Schönborn/BAB A5 – Pkw übersieht Lkw – Ein Leichtverletzter

Karlsruhe (ots) – Geschätzt 19.500 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Montag auf der Bundesautobahn

5 zugetragen hat.

Ein 58-Jährige Autofahrer hielt gegen 21 Uhr aufgrund einer Panne auf dem

Seitenstreifen der A5 zwischen der Autobahnausfahrt Kronau und der Tank- und

Raststätte Bruchsal in Fahrtrichtung Karlsruhe an. Da das Auto nach kurzer Zeit

wieder fahrbereit war, entschied sich der Fahrer, seine Fahrt fortzusetzen und

fuhr unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei achtete er nicht auf

einen herannahenden Lkw. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer

wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, blieb am Anhänger des Lkw hängen und

wurde noch einige Meter mitgeschleift. Der Beifahrer des Pkw-Fahrers wurde

leicht verletzt.

Graben-Neudorf – Einbruch in Apotheke

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht

von Montag auf Dienstag Zutritt zu einer in der Hauptstraße gelegenen Apotheke.

Dabei wurde er durch den Inhaber gestört und flüchtete. Zum Zeitpunkt des

Einbruchs hielt sich der Inhaber in der darüber liegenden Wohnung auf. Als er

gegen 01:30 Uhr Geräusche vernahm, machte er auf sich aufmerksam. Daraufhin

flüchtete der Täter unerkannt.

Gestohlen wurde aufgrund der frühen Störung durch den Inhaber nichts. Eine

Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ.