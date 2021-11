Osthessen : Die Polizei-News

Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt

Schenklengsfeld – Ein 52-jähriger Mann aus Philippsthal befuhr mit seinem VW UP die Landstraße 3172 aus Richtung Ransbach kommend in Richtung Oberweisenborn. Zur selben Zeit befuhr eine 19-jährige Frau aus Heringen mit ihrem BMW Mini die Landstraße 3171 aus Schenklengsfeld kommend, mit der Absicht, auf die Landstraße 3172 in Fahrtrichtung Ransbach zu fahren. An der Einmündung zur Landstraße 3172 kollidierte die 19-jährige Heringerin mit dem vorfahrtsberechtigten VW des 52-jährigen Mannes aus Philippsthal. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra – Zur Unfallzeit am Montagmorgen (15.11.), gegen 7 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer aus Rotenburg mit einem Linienbus die Eisenacher Straße aus Richtung Stadtmitte kommend und wollte an der Einmündung zur L 3251 nach links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem von rechts kommenden 61-jährigen Radfahrer aus Rotenburg, welcher ordnungsgemäß auf dem Radweg fuhr. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Ihre Polizei warnt: Aktuell vermehrt Anrufe Falscher Bankmitarbeiter

Osthessen – Bisher gingen bei zwei Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Fulda Telefonate ein, in deren Verlauf sich Betrüger als vermeintliche Bankmitarbeiter ausgaben. Unter verschiedensten Vorwänden – betrügerische Kontobewegungen festgestellt, Auslandsüberweisung erforderlich, Online-Transaktionen einrichten, etc. – versuchen die Kriminellen an die Bankdaten der osthessischen Bürgerinnen und Bürger zu kommen. Mit den erworbenen Daten verursachen die falschen Bankmitarbeiter mitunter Kosten, die die Opfer tragen müssen. Hierbei handelt es sich nicht selten um beträchtliche Summen.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie bewusst auf und wählen Sie die Ihnen gängige Rufnummer Ihrer Bank/ der Polizei/ Ihrer Verwandten. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Dieseldiebstahl aus Lkw

Fulda – Zwischen Freitagmittag (12.11.) und Montagmorgen (15.11.) stahlen Unbekannte Diesel im Wert von circa 400 Euro aus einem in der Mehlerstraße abgestellten Lkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstähle

Neuhof – In der Schützenstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstag (13.11.) und Montag (15.11.) die Kennzeichen FD-KL 71 von einem Ford Ka. Das Auto stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neuhof – Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (12.11.) und Montagmorgen (15.11.) im Kornblumenweg die Kennzeichen FD-SK 1407 von einem Ford Fiesta. Das Auto stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda/Neuenberg – Am Montagnachmittag (15.11.), zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Haderwaldstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck unbekannten Werts und hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

„Ruhe in Frieden“ Nachruf: Trauer um ehemaligen Polizeipräsidenten Gero Kolter

Osthessen/Fulda. Das Polizeipräsidium Osthessen trauert um seinen Gründungspräsidenten Gero Kolter. Er verstarb am 8. November 2021 in Wiesbaden. Kolter war von 2001 bis 2006 der erste Präsident des vor 20 Jahren eingerichteten Polizeipräsidiums Osthessen.

„Gero Kolter hat sich als Polizeipräsident und für die Region Osthessen verdient gemacht. Er war ein Mann der ersten Stunde“, sagt Polizeipräsident Günther Voß, der Kolter noch im März dieses Jahres an seinem 80. Geburtstag besuchte. „Die Todesnachricht bewegt uns alle sehr, besonders die – so wie ich -, die Gero Kolter noch aus seiner aktiven Dienstzeit kennen. Er war ein sehr angenehmer und sozial eingestellter Behördenleiter. In tiefer Trauer sind wir in Gedanken bei ihm und seiner Familie.“

Kolter war 46 Jahre lang Polizist. Nach der Ausbildung war er fast 20 Jahre bei der Wasserschutzpolizei tätig, zuletzt als ständiger Vertreter des Leiters des damaligen Wasserschutzpolizeiamtes. Im höheren Dienst war Gero Kolter stellvertretender Leiter des Einsatzleiters beim Regierungspräsidium Darmstadt und danach Direktor der Hessischen Bereitschaftspolizei. 2001 wurde Kolter vom damaligen Innenminister und heutigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier zum Polizeipräsidenten von Osthessen berufen.

Mit den Worten „Herr Minister, ich melde mich ab“, verabschiedete sich Kolter im März 2006 in seinen Ruhestand. Nun, knapp 15 Jahre später, bleibt Voß nur zu sagen: „Ruhe in Frieden, lieber Gero!“

Heckklappe zerkratzt

Bad Hersfeld – Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Sonntag (14.11.) die Heckklappe eines schwarzen Daimler Benz. Zur Tatzeit stand der Pkw auf einem Parkplatz zwischen der Bismarckstraße und der B 324. Der an dem Auto entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel unterschlagen

Bad Hersfeld – Nachdem eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Hersfeld -Rotenburg am Donnerstagabend (11.11.), gegen 19 Uhr, ihren Geldbeutel auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße verloren hatte, griffen unbekannte Langfinger zu und unterschlugen die Geldbörse. Der genau Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Portemonnaies machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Ein Mehrfamilienhaus in der Breitenstraße wurde am Montagnachmittag (15.11.), zwischen 14:30 Uhr und 17:50 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fahrrad gestohlen

Alsfeld – Unbekannte entwendeten am Montag (15.11.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13:15 Uhr, ein weiß-schwarz-blaues Fahrrad der Marke „Trek“ im Wert von rund 250 Euro. Zur Tatzeit stand das Zweirad unverschlossen auf einem öffentlichen Schulgelände in der Schillerstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

