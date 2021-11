Verwirrter Dieb festgenommen,

Wiesbaden, Mitte, Marktstraße, Montag, 15.11.2021, 16:15 Uhr

(jc) Am Mittwochnachmittag kam es um 16:15 Uhr in der Marktstraße in Wiesbaden

in einem Kiosk zu einem versuchten räuberischen Diebstahl mit anschließender

Bedrohung. Nachdem die 28-Jährige Kioskverkäuferin einen unbekannten Mann

beobachtete, wie dieser eine Schnapsflasche vom Tresen im Kiosk stahl und danach

die Flucht ergriff, nahm sie die Verfolgung auf. Kurz darauf stellte sie den

Täter und nahm das Diebesgut wieder an sich. Daraufhin habe der Mann ein Messer

hervorgeholt und vorgezeigt. Danach setzte er seine Flucht mitsamt Messer fort.

Die Frau verständigte umgehend die Polizei und beschrieb den Täter. Eine sofort

eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg, jedoch konnte der Flüchtende

durch einen erneuten Hinweis der Kioskverkäuferin gegen 17:30 Uhr festgenommen

werden. Da der 38-Jährige einen verwirrten Eindruck hinterließ, wurde er zur

Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht.

Gleich drei Fahrzeuge aufgebrochen,

Wiesbaden, Südost, Sonntag, 14.11.2021, 17:30 Uhr bis Montag, 15.11.2021, 08:20

Uhr

(jc) Zwischen Sonntagabend und Montagfrüh haben unbekannte Täter in Wiesbaden in

der Humboldtstraße, in der Beethovenstraße und in der Viktoriastraße drei Pkw

der Marke BMW aufgebrochen und die Lenkräder sowie Navigationsgeräte entwendet.

Den Dieben gelang es über die zuvor eingeschlagenen Seitenscheiben in die

Fahrzeuge einzudringen. Im Anschluss flohen die Täter unerkannt mit dem

Diebesgut. Es entstand ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen unter der

Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Wohnungseinbruch – Täter gehen leer aus, Wiesbaden, Daimlerstraße, Freitag,

12.11.2021, 15:40 Uhr bis Sonntag, 14.11.2021, 23:00 Uhr

(jc) Unbekannte Einbrecher haben sich in Wiesbaden in der Daimlerstraße zwischen

Freitag, dem 12.11.2021 und Sonntag, dem 14.11.2021 gewaltsam Zutritt zu einer

Wohnung verschafft. Im Anschluss durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten

der Wohnung erfolglos nach Diebesgut, woraufhin diese flüchteten und leer

ausgingen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise von Zeuginnen oder

Zeugen unter der Rufnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Schmuck und Bargeld gestohlen, Niedernhausen,

Kettelerstraße, Montag, 15.11.2021, 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Montag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in der Kettelerstraße in

Niedernhausen eingebrochen und hatten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Der

oder die Täter näherten sich der Rückseite des Hauses und brachen ein Fenster

auf. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen und

entwendeten letztlich Bargeld und Schmuck deren Wert sich im niedrigen

fünfstelligen Bereich beläuft. Durch das gewaltsame Aufbrechen entstand

Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher steigen in Wohnhaus ein, Idstein-Heftrich, Am Pfarrberg, Montag,

15.11.2021, 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in der Straße „Am Pfarrberg“ in Heftrich zum

Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 19:30 Uhr stellte die Hausbewohnerin den

vorangegangenen Einbruch fest und informierte die Polizei. Ersten Ermittlungen

zufolge brachen die Täter über die Hauseingangstür in das Wohnhaus ein und

durchsuchten dort mehrere Schränke und Kommoden. Mit ihrer Beute in Form von

Bargeld und einem Mobiltelefon gelang ihnen im Anschluss die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in

Verbindung zu setzen.

Einbruch in Imbiss, Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Montag,

15.11.2021, 21:50 Uhr bis Dienstag, 16.11.2021, 05:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in einen Imbiss in der

Geisenheimer Straße in Rüdesheim ein und stahlen Bargeld aus einer Kasse.

Zunächst versuchten die Einbrecher eine Hintertür aufzubrechen. Als dies

scheinbar fehlschlug, zerstörten sie ein Fenster und gelangten so in das Bistro.

Mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich traten die Täter die Flucht an.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 an

die Polizeistation Rüdesheim.

E-Scooter in Geisenheim entwendet, Geisenheim, Industriestraße, Montag,

15.11.2021, 15:40 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie)Am Montagnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in

Geisenheim ein E-Scooter gestohlen. Ein 23-Jähriger hatte seinen grauen

E-Scooter der Marke „Segway“ an den Zaun eines Supermarktes in der

Industriestraße gestellt und mit einem Spiralschloss umwickelt. Als er wieder zu

der Örtlichkeit zurückkam, war nur noch das Schloss am Geländer, der E-Scooter

war von Unbekannten entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Rüdesheim unter

der Rufnummer 06722/9112-0 entgegen.

Unfall verursacht und geflüchtet, Eltville am Rhein, Wiesweg / Am

Hollerstrauch, Montag, 15.11.2021, 11:15 Uhr 13:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag ereignete sich in Eltville eine Verkehrsunfallflucht, bei

der ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein weißer Opel Adam stand zwischen

11:15 Uhr und 13:00 Uhr auf den Parkplätzen unter der „Sülzbachtalbrücke“ in

Höhe des Wiesweg / Am Hollerstrauch geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug

schädigte mutmaßlich beim Ein-oder Ausparken den Opel an der vorderen Stoßstange

und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Im Anschluss

flüchtete die unfallverursachende Person ohne den entsprechenden Pflichten

nachzukommen.

Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zum Unfall unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegen.

PKW zwischen Bäumen verkeilt. Fahrer muss durch die Feuerwehr befreit werden.

Feuerwehr Wiesbaden

Auf der Landstraße zwischen Georgenborn und Wiesbaden kam ein PKW von der Straße ab. Der PKW geriet in Seitenlage und blieb zwischen drei Bäumen stecken. Der Fahrer des PKW wurde durch den Unfall in seinem PKW eingeschlossen.

Es ist kurz vor 12 Uhr, als die Feuerwehr Wiesbaden zu einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert wird. Den Aussagen der Anrufer zu Folge steckt ein PKW zwischen drei Bäumen fest. Der Fahrer ist vermutlich eingeklemmt.

Als die ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr Eintreffen stellt sich heraus, dass ein Peugeot von der Straße abgekommen ist. Dabei kippte der PKW auf die Seite und verkeilte sich zwischen drei Bäumen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeschlossen und konnte mit seinen Verletzungen das Wrack nicht selbstständig verlassen.

Während Maßnahmen zur Befreiung vorbereitet wurden, betreute ein Notarzt den Fahrer. Mit Spanngurten wurde der PKW an den Baumstämmen fixiert. So konnte ein Wegrutschen oder Umkippen ausgeschlossen und ein sicheres Arbeiten am und um den PKW herum gewährleistet werden. Gleichzeitig wurde der Brandschutz sichergestellt. Für eine patientenschonende Rettung wurde das Dach des PKW abgetrennt und nach hinten weggeklappt. Mittels Spineboard konnte der Fahrer nach knapp 30 Minuten dem Rettungsdienst übergeben werden. Für die weitere Versorgung musste er in ein Wiesbadner Krankenhaus transportiert werden.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

An der Rettung waren neben dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug beteiligt.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Schlangenbad-Georgenborn sowie die Polizei waren an der Unfallstelle.

Nasse Straßen und von den Bäumen gefallenes Laub sorgen für rutschigen Untergrund. Betroffen sind überwiegen Straßen welche durch Waldgebiete führen. Fahren Sie langsam und Vorrausschauend.