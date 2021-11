Busfahrerin angespuckt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montag 15.11.2021 gegen 10:20 Uhr, bedrohte ein unbekannter Mann in einem RNV Bus Linie 75, der am Berliner Platz stand, einen 34-Jährigen. Nachdem der 34-Jährige die Busfahrerin darauf aufmerksam machte, sprach sie den Unbekannten an und machte ihn zudem darauf aufmerksam, dass er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Daraufhin beleidigte und bedrohte er auch die Busfahrerin. Nachdem die Busfahrerin ihn daraufhin des Busses verwies, spuckte er ihr ins Gesicht und ging in Richtung Ludwigstraße.

Täterbeschreibung:

Der unbekannte Mann war unter 30 Jahre, circa 1,75 m groß, dünn und hatte kurzrasiertes lichtes dunkles Haar. Er trug einen grauen Kapuzenpulli und eine Jogginghose, hatte ein Piercing in der Augenbraue und einen breitbeinigen Gang.

Wer Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Versuchter Einbruch in Versicherungsbüro

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Zeit zwischen dem 12.11.2021 gegen 17:30 Uhr und dem 15.11.2021 gegen 09:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Versicherungsbüro in der Rohrlachstraße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Büro hineinzukommen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Mercedes gestohlen

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 gegen 23:00 Uhr, stellte ein 51-Jähriger seinen Mercedes in der Sudermannstraße ab und vergaß den Fahrzeugschlüssel im Zündschloss. Als er am 15.11.2021 gegen 09:00 Uhr wieder zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass es gestohlen worden war.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

79-Jährige fällt nicht auf Anruf von falschem Microsoft Mitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 15.11.2021 gegen 08:30 Uhr, rief ein vermeintlicher Microsoft Mitarbeiter bei einer 79-jährigen Ludwigshafenerin mit betrügerischer Absicht an. Da die 79-Jährige jedoch keinen Computer besitzt und sie die Betrugsmasche kannte, erklärte sie dem Anrufer vorbildlich, dass sie die Polizei informieren werde und legte auf.