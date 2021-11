Das Stoppschild interessiert nicht

Großfischlingen (ots) – Wieder wurden Montagmittag 15.11.2021 innerhalb 45 Minuten vier Autofahrer festgestellt, die ohne das Stoppschild zu beachten über die Kreuzung L542/L507 gerauscht sind. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Erneuter Diebstahl von Zigaretten

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Gegen 03:30 Uhr wurde in Schweigen-Rechtenbach, an einem Geschäft unmittelbar vor der Grenze nach Frankreich, erneut die Scheibe eingeworfen und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die maskierten Täter flüchteten mit einem dunklen PKW mit gestohlenen Kennzeichenschildern in Richtung Frankreich.

Zeugen, welche in dem Zeitraum zwischen 03:00-04:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Industriegebiets “An der Schmalwiese” wahrgenommen haben und insbesondere Angaben zu dem dunklen PKW mit R-Kennzeichen machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden. Ob einen Zusammenhang zu dem Einbruch am 05.11.2021 besteht, ist Teil der Ermittlungen.

Katalysator gestohlen

Venningen (ots) – Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen an einem geparkten BMW in der Straße “Am Sportplatz” den Katalysator fachmännisch abgetrennt und entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Hinweise zu den Unbekannten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.