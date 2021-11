Mann ruft um Hilfe – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen eines eingeleiteten Verfahrens suchen die Beamten des Kommissariats 43 Augenzeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Mittwoch 10.11.21 auf dem Georg-Büchner-Platz zugetragen hat. Gegen 11.45 Uhr war dort eine unbeteiligte Passantin auf die Hilferufe eines Mannes aufmerksam geworden, der mit einem 30-jährigen aus Riedstadt in Streit geraten war und bedroht wurde. Die Zeugin verständigte die Polizei.

Hierauf flüchtete der um Hilferufende in unbekannte Richtung. Der von der Passantin beschriebene mutmaßliche Täter wurde noch im Rahmen der Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des bereits polizeilich bekannten Mannes stellten die Beamten ein Messer sicher. Ob der Festgenommene das Messer bei der Begegnung auf dem Georg-Büchner-Platz vorgezeigt hatte um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, ist derzeit unklar.

Vor diesem Hintergrund suchen die Ermittler weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Hinweise zum dem flüchtenden Bedrohten geben können. Hier ist lediglich bekannt, dass dieser ein asiatisches Erscheinungsbild gehabt haben soll. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Mehrere Tausend Euro Schaden nach Einbruch in Kaufhaus

Darmstadt (ots) – Auf ein Geschäft in der Pallaswiesenstraße nahe Ecke Rößlerstraße hatten es Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag (14.11.) und Montag (15. 11.) abgesehen. Über ein Fenster gelangten die Täter gewaltsam in den Verkaufsraum. Dort zerstörten sie Teile der Einrichtung und entwendeten unter anderem die Tageseinnahmen und ein Tablet.

Der von ihnen verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Zurückgelassenen Wertgegenstände im Visier von Dieben

Darmstadt (ots) – In der der Zeit zwischen Samstag (13.11.) und Montag (15.11.) hatten es Diebe auf zurückgelassene Wertgegenstände in einem schwarzen Ford Fiesta abgesehen. Unbemerkt verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum des “Am Eichbaumeck” geparkten Autos und schnappten sich Geld, Kleidungstücke und Parfum.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Darmstadt-Innenstadt (ots) – Am Montag 15.11.2021 gegen 14:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kiesstraße in Darmstadt. Hierbei fuhr ein roter Skoda aus der dortigen Einfahrt und beschädigte beim Einfahren in den fließenden Verkehr einen neben der Einfahrt geparkten, grauen Audi.

Ein Ehepaar sprach mit einem Anwohner über den Unfall und lief danach weiter in Richtung Rossdörfer Platz. Zeugen, insbesondere das Ehepaar, welches den Unfall beobachtet hatte, werden gesucht und gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Brennendes Seil am Klettergerüst

Roßdorf (ots) – Nachdem es am Dienstagnachmittag (16.11.) auf dem Spielplatz in der Taunusstraße gebrannt hat, ermittelt die Polizei. Gegen 16.35 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle verständigt. Vor Ort hat die Feuerwehr aus Roßdorf bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach ersten Ermittlungen hat lediglich ein Seil an dem dortigen Klettergerüst gebrannt. Das Gerüst blieb unbeschadet.

Wie das Feuer zustande gekommen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wer Hinweise hierzu geben kann, wendet sich bitte unter der 06151 / 969-0 an das Kommissariat 10 in Darmstadt.

Lagerhalle im Visier Krimineller

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Eine Lagerhalle in der Straße “Am Kloßberg” rückte im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag (14.11.) und Montagmorgen (15.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gelände und gelangten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Lagerhalle.

Ersten Ermittlungen zufolge machten die ungebetenen Gäste keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch hinterließen sie einen Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt nimmt sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Fall unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Mitarbeiter vertreibt Einbrecher

Groß-Bieberau (ots) – Nachdem ein bislang Unbekannter am späten Montagabend 15.11.21 versucht hatte in eine Firma in der Straße “Am Schaubacher Berg” einzubrechen, wurde er bei seinem Vorhaben von einem Mitarbeiter gestoppt und flüchtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machte sich der Unbekannte gegen 22.45 Uhr an einer Firmentür zu schaffen. Dass er plötzlich im Innenraum auf einen Mitarbeiter treffen würde, ahnte der Kriminelle offenbar nicht. Nachdem er von diesem angesprochen wurde, suchte er unmittelbar das Weite. Dennoch hinterließ er an der Tür einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Eine im Anschluss durchgeführte Fahndung verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll eine schwarze Regenjacke, Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zur beschriebenen Person geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Einbruch in Metzgerei – Wer kann Hinweise geben?

Eppertshausen (ots) – Eine Metzgerei in der Hauptstraße wurde im Tatzeitraum zwischen Montagmittag 15.11.21 und Dienstagmorgen 16.11.1 von bislang unbekannten Kriminellen aufgesucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach jetzigem Stand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere der Metzgerei. Neben einem niedrigen zweistelligen Betrag, den sie an Bargeld erbeuteten, hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei nimmt hierzu sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

“Falscher Polizeibeamter” erbeutet Wertgegenstände und Geld

Kelsterbach (ots) – Ein Krimineller hat mit der Masche des “Falschen Polizeibeamten” am Montagnachmittag 15.11.21 Geld und mehrere Wertgegenstände bei einer lebensälteren Frau erbeutet. Bereits gegen 14.30 Uhr erhielt die Seniorin mehrere Anrufe eines bislang Unbekannten, der sich als Beamter der Polizei Kelsterbach ausgab.

Der Betrüger erzählte der Frau, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und ihre Wertsachen von der Polizei fotografiert und aufgelistet werden müssten, falls auch bei ihr eingebrochen werden würde. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die Frau dazu, Bargeld und Schmuck einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Schaden auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Wertsachen wurden gegen 17.30 Uhr von einem unbekannten Mann mit Mund-Nasenbedeckung in der Straße “Im Weiher” abgeholt.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor der Masche gewarnt. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs! Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen und Wertgegenständen aus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf und wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Fahrzeug beschädigt – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein in der Lessingstraße geparkter schwarzer Peugeot wurde in der Zeit zwischen Samstagabend 13.11.2021 und Sonntagnachmittag 14.11.2021 von Unbekannten beschädigt. Die Täter zerstörten die Scheibe einer Fahrzeugtür.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Vandalismus in Jugendtreff

Rüsselsheim (ots) – Die Räumlichkeiten des Jugendtreffs Haßloch Nord in der Feuerbachstraße gerieten in der Zeit zwischen Donnerstag 11.11.21 und Montag 15.11.21 in das Visier von Vandalen.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch eine Tür Zugang in das Gebäude und beschädigten dort anschließend die Einrichtung durch Sprayen und Beschmieren mittels Farbe. Auch an der Außenseite wurde der Containerbau beschädigt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Von der Straße abgekommen – Autofahrer an Unfallstelle verstorben

Viernheim (ots) – Ein 59-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis ist am Dienstagmittag 16.11.2021 bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der Fahrer eines Audis ist aus bisher nicht bekannten Gründen von der Straße “Am Straßenheimer Weg” abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für die Unfallursache wurde über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter angefordert.

Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei in Lampertheim sucht im Zuge der Unfallermittlung Zeugen sowie die Ersthelfer, die dem 59-Jährigen zur Hilfe geeilt sind. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Wer kann Hinweise geben

Lorsch (ots) – Am 12.11.2021 kam es gegen 13:00 Uhr in der Schulstraße/Höhe der Hausnummer 6, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Pkw/Lkw, vermutlich ein weißer Transporter mit offener Ladefläche, einen weißen VW Crafter. Nach Kollision entfernte sich der Flüchtige samt seinem Fahrzeug zügig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Der VW Crafter wurde hinten links am Rücklicht beschädigt, sowie darüber in Form einer Delle. Hinweise bezüglich des flüchtigen Fahrzeuges bitte an die Polizeistation in Heppenheim.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen