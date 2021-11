Einbruch in die Ladenpassage des tegut-Marktes

Wehrda (ots) – Bei einem Einbruch in Geschäfte im tegut Markt in Wehrda erbeuteten die Täter Parfüm, Beauty- und Pflegeartikel sowie Bargeld. Die Kripo Marburg bittet nach der Tat in der Nacht zum Sonntag 14.11.2021, um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit gegen 02.50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Industriegebiet rund um den tegut-Markt bemerkt? Wem ist ein parkendes oder später wegfahrendes Fahrzeug aufgefallen? Wem sind schon vor der Tatzeit Personen durch ihr besonderes Verhalten aufgefallen? Besonders könnte hier z.B. ein auffälliges Umsehen, vielleicht sogar das Fertigen von Bildern sein, das könnte auf ein Ausbaldowern des späteren Tatortes hindeuten.

Nach den ersten Ermittlungen stiegen der oder die Täter vermutlich vom angrenzenden Getränkemarkt auf das Gebäudedach und von dort durch eine aufgebrochene Dachluke ins Innere. Mit gewaltsamen Wanddurchbrüchen und durch Aufbrechen von Türen verschafften sie sich dann Zutritt zu zwei Geschäften, wobei sie in einem Fall die Geschäftsräume regelrecht verwüsteten und im anderen Fall einen Tresor aufbrachen.

Die Täter unternahmen den untauglichen Versuch, durch das Versprühen einer Seifenlauge ähnlichen Substanz ihre Spuren zu verwischen. Der angerichtete Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 50.000 Euro.

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Eine Streife der Polizei Marburg ertappte am Montag, 15. November, um kurz vor 20 Uhr, einen 28 Jahre alten Mann, der gerade ein sogenanntes Tag auf die Unterführung der Konrad-Adenauer-Brücke sprühte. Auch wenn der Mann mit seinem 4 x 2 Meter großen Werk eine bereits besprühte Wand übermalte, bleibt es aufgrund der fehlenden Genehmigung bei einer unerlaubten Tat. Die Polizei entließ den Mann nach der Personalienfeststellung.

Ostkreis – Verkehrskontrollen dienen der Verkehrssicherheit

Eine der Hauptaufgaben der Polizei ist Aufrechterhaltung und Steigerung der Verkehrssicherheit. Dazu führt die Polizei regelmäßig nicht nur mobile, sondern auch stationäre größere Verkehrskontrollen durch. Am Montag, 15. November waren solche Kontrollen von 09 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr in der Auestraße in Wohratal, in der Alsfelder Straße in Kirchhain und in der Querallee in Neustadt.

Das Hauptaugenmerk lag auf der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Jedoch schauten die Ordnungshüter auch bei anderen Verstößen nicht weg. 20 der 23 Autofahrer, die zu schnell waren bezahlten das Verwarnungsgeld für die festgestellte Ordnungswidrigkeit in Bar oder mit EC-Karte. Drei erwartet ein Bußgeldverfahren. Die höchste Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h lag bei vorwerfbaren 50 km/h.

Neben diesen Geschwindigkeitsverstößen ahndete die Polizei 6 Mal ein Telefonieren am Steuer und fünf Mal Gurtverstöße. Bei zwei Fahrzeugen war die allgemeine Betriebserlaubnis durch unerlaubte Umbauten erloschen und eine Frau musste nach einem positiven Drogentest das Auto stehen lassen und mit zur Blutprobe.

“Die Polizei berichtet immer wieder von Verstößen im Straßenverkehr, von Verkehrsteilnehmern, die unter dem Einfluss berauschender Mittel fahren, von Rasereien, verlorener Ladung, und vielen anderen Verkehrsverstößen. Die Polizei wird im Sinne der Verkehrssicherheit auch weiterhin kontrollieren.”

Gladenbach – Unfallflucht in der Kreuzstraße

Die Polizei Biedenkopf ermittelt nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz zwischen den Anwesen Kreuzstraße 10 und 12. Der Unfall passierte zwischen 18 Uhr am Samstag und 14.30 Uhr am Sonntag, 14. November. Betroffen und vorne links beschädigt ist ein schwarzer Peugeot 208 mit Marburger Kennzeichen. Das Auto stand rückwärts auf einem der Stellplätze im rechten Teil des Parkplatzes.

Bislang ergaben sich weder Hinweise auf einen Unfallhergang noch zum verursachenden Fahrzeug. Wer hat zur fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Peugeot gekommen sein könnte. Der Peugeot hat nur einen geringfügigen Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

