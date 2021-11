Friedberg: Die Polizei-News

Frauchen gesucht – Polizei sucht Hundehalterin nach Biss

Altenstadt: Wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Polizei in Büdingen nach einem Hundebiss. Am Freitag 12.11.21 sprang ein Hund eine Frau in der Straße “Zum Niddersteg” an und biss ihr in die Kniekehle. Das “Frauchen” des Vierbeiners stand bei dem Vorfall gegen 19.40 Uhr daneben, weigerte sich auf Ansprache aber Name und Telefonnummer anzugeben. Sie entfernte sich mit Hund und ging Richtung Bahnübergang. Die Bissverletzung musste ärztlich behandelt werden.

Die Polizei in Büdingen ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin und bittet um Hinweise von Zeugen.

Gesucht wird eine ca. 60-Jährige Frau mit kürzeren blonden Haaren und Brille. Sie war mit Jeans, einer dunkelbraunen Jacke und Sneakers bekleidet. Bei ihrem Hund handelt es sich um einen Schäferhund-Dackel-Mischling der auf den Namen “Theo” hören soll.

Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise auf den Hund und die Identität seiner Besitzerin entgegen.

Für mehr Sicherheit – Kontrollen in und um Friedberg (siehe Foto)

Friedberg (ots) – Mehr als ein Dutzend Polizistinnen und Polizisten hatten sich am Montag 15.11.2021 der Sicherheit im Straßenverkehr in und um Friedberg verschrieben. Die Ordnungshüter der Polizeistation kontrollierten im Laufe des Tages 95 Fahrzeuge und 115 Personen. Unterstützt wurden sie dabei durch die Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei in Lich und auch der Schutzmann vor Ort Bad Nauheim, Bernd Büthe beteiligte sich an den Maßnahmen. Hauptaugenmerk legten sie auf das Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Sowohl auf dem Parkplatz Am großen Teich und in der Mittelstraße in Bad Nauheim als auch in der Gießener Straße und der Fritz-Reuter-Straße in Friedberg hielten sie Fahrzeuge an und schauten nach, ob die Insassen sich an die Vorschriften hielten. Während der Hauptverkehrszeiten waren sie auch auf der Tank- und Rastanlage Wetterau zu finden.

Alkoholisierte Autofahrer oder solche die unter Drogen standen trafen die Polizisten im Rahmen der Kontrollen zwischen 7.30-16 Uhr nicht an und zeigten sich darüber erfreut. Ganz ohne Verstöße ging es aber auch diesmal nicht ab. So mussten mehrere Gurtmuffel ermahnt, missachtete Vorfahrtsregeln quittiert werden und an zwei Fahrzeugen gab es geringe Mängel zu kritisieren. Für die große Zahl der kontrollierten Fahrzeuge war die Anzahl der festgestellten Verstöße jedoch überschaubar. Auch dies werteten die Kontrollierenden als Erfolg.

Was den Polizistinnen und Polizisten auch Freude bereitet haben dürfte ist die Tatsache, dass sich viele der angehaltenen Bürgerinnen und Bürger für die Kontrolle bedankten. Sie fühlten sich durch die Präsenz der Polizei sicher und wertschätzten die Arbeit der Frauen und Männer in Uniform. Auch in Zukunft werden sie Kontrolltage wie diesen durchführen, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis.

Ungebetener Gast

Limeshain: In eine Wohnung in der Carlstraße in Rommelshausen drang am Montag (15.11.) eine Person unerlaubt ein. Während der Abwesenheit der Bewohner zwischen

7.30-19.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte auf bisher unbekannte Weise Zugang zur Wohnung im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses.

Aufbruchspuren sind nicht vorhanden, entwendet oder durchsucht wurde ebenfalls nichts. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Hausfriedensbruch und bittet um Hinweise.

Brand auf Schultoilette – Keine Verletzten

Bad Vilbel: Ein Brand an einem Gymnasium in der Saalburgstraße rief am Dienstag (16.11.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Gegen 10.55 Uhr geriet offenbar ein Handtuchspender in einer der Toiletten in Brand. Durch das Feuer entwickelte sich eine Menge Rauch. Die Feuerwehr konnte den Brandherd jedoch zügig löschen. Es wurde niemand verletzt.

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen und bittet um Hinweise zur Entstehung des Feuers unter Tel.: 06031/601-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen