Gaststättenkontrolle bringt illegales Glückspiel zutage (siehe Foto)

Dillenburg (ots)- Am Mittwochnachmittag 10.11.2021 nahmen die Ordnungskräfte die Gaststätte ins Visier. Unterstützt wurden die Ermittler der Kriminalpolizei in Dillenburg von Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei Gießen sowie der Bereitschaftspolizei. Zudem beteiligten sich das Ordnungsamt der Stadt Dillenburg und die Gewerbeaufsicht des Lahn-Dill-Kreises an der Kontrolle.

In dem Lokal trafen sie auf einen Gast sowie eine Servicekraft. Der Inhaber bot seinen Gästen in dem Lokal Spielmöglichkeiten an 4 Automaten an. Für zwei dieser Apparate lagen die vorgeschriebenen Bauartprüfungen- und -zulassungen nicht vor. Zudem konnten Sportwetten an 2 sogenannten Wett-Terminals abgegeben werden.

Laut Gaststättengesetz sind in dem Lokal lediglich zwei Spielautomaten erlaubt. In Bezug auf den Betrieb der Wett-Terminals sind die Voraussetzungen noch strenger: Diese dürfen grundsätzlich nicht gemeinsam mit Spielautomaten in einem Betrieb aufgestellt werden. Die Ordnungshüter stellten die beiden illegalen Spielautomaten, die beiden Wett-Terminals und Bargeld in vierstelliger Höhe sicher. Die Geräte werden nun einer eingehenden technischen Untersuchung zugeführt, um Manipulationen nachzuweisen.

Das Ordnungsamt der Stadt Dillenburg und die Gewerbeaufsicht des Lahn-Dill-Kreises ermitteln in eigener Zuständigkeit unter anderem wegen Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen sowie wegen Verstöße gegen weitere gewerberechtliche Bestimmungen.

Die an der Kontrolle beteiligten Behörden haben sich darauf verständigt auch in Zukunft verstärkt gemeinsam entsprechende Kontrollen zur Eindämmung des illegalen Glücksspiels durchzuführen.

Sinn: Unfallflucht im Kölschhäuser Weg –

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein Unbekannter an einem im Kölschhäuser Weg geparkten Dacia zurückließ. Im Zeitraum von Freitag (12.11.2021), gegen 14.00 Uhr bis Samstag (13.11.2021), gegen 13.00 Uhr stand der blaue “Duster” am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 18.

Beim Vorbeifahrern prallte der Flüchtige gegen die vordere linke Seite des Dacia und ließ Schäden am Radlauf zurück. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Wissenbach: Rechts vor Links missachtet –

Eine Leichtverletzte sowie zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Nachmittag (15.11.2021) im Buchenweg. An der Kreuzung Ahorn- und Buchenweg missachtete der Fahrer eines Renault Kangoo die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Astras.

Der 63-jährige Unfallfahrer aus Breidenbach und sein 29-jähriger Unfallgegner aus Siegen blieben unverletzt. Eine 28-jährige Mitfahrerin im Opel klagte an der Unfallstelle über Übelkeit und Nackenschmerzen.

Die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf insgesamt ca. 6.000 Euro.

Ehringshausen-Katzenfurt: Beim Wiedereinscheren touchiert und abgehauen –

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 277 zwischen Katzenfurt und Ehringshausen bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Freitagabend (12.11.2021), gegen 20.10 Uhr setzte der Flüchtige mit seinem Pkw etwa in Höhe der Zufahrt zur Raststätte Katzenfurt zum Überholen eines schwarzen VW Passat Kombi an. Wegen des Gegenverkehrs brach der unbekannte Fahrer den Überholvorgang ab, bremste und setzte sich wieder hinter den schwarzen Passat. Hierbei streifte er das linke Heck des Kombis.

In Dillheim bog der Unfallfahrer von der Bundesstraße ab und flüchtete, ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

