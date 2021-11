Neustadt: Impfzentrum öffnet am 24. November 2021 – Stadt bietet zusätzliche Sonder-Impfaktionen an

Neustadt an der Weinstraße – Das Landesimpfzentrum in Neustadt an der Weinstraße nimmt am Mittwoch, 24. November 2021, wieder den Impfbetrieb auf. Das teilte Oberbürgermeister Marc Weigel heute bei einer Pressekonferenz der Stadt Neustadt an der Weinstraße mit.

Organisiert wird der Betrieb des Impfzentrums im Telekom-Haus in der Chemnitzer Straße wie bereits zwischen Januar und September 2021 von der Stadtverwaltung. Dies geschieht im Auftrag des Landes, jedoch mit kommunalem Personal.

Zunächst wird das Impfzentrum auf allen drei Impfstraßen im Ein-Schicht-Betrieb hochgefahren. Personellen Engpässen ist geschuldet, dass das Impfzentrum nicht binnen weniger Tage unter Volllast betrieben werden kann.

Geöffnet sein wird das Impfzentrum voraussichtlich montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Zusätzlich wird es in Neustadt an der Weinstraße weitere stationäre Impfangebote geben. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße selbst plant für Freitag, 26. November, eine Sonderimpfaktion in den Räumlichkeiten des Landesimpfzentrums. Diese Entscheidung hatte die Stadt bereits vor den heutigen Entscheidungen des Landes getroffen.

Aktuell ist die Stadtverwaltung auf der Suche nach Personal, das beim Regelbetrieb des Landesimpfzentrums unterstützen kann. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber, gerade aus dem kaufmännischen Bereich / Büro, können sich unter personalabteilung@neustadt.eu melden.

Bei der Personalrekrutierung gezielt angesprochen sind auch Nachbarkommunen, deren Impfzentren geschlossen bleiben, jedoch über entsprechende Fachleute verfügen, die dort schon tätig waren. Entsprechende Gespräche laufen bereits.

Ziel der Stadtverwaltung ist es, im Landesimpfzentrum Neustadt einen regelhaften Zwei-Schichtbetrieb auf allen drei Impfstraßen anbieten zu können.

Im Ein-Schichtbetrieb sind 750 Impfungen auf drei Straßen möglich. Das kurzfristige Ziel in Neustadt sind jedoch 1.500 Impfungen pro Tag.

Aktuell richtet das Land eine Registrierungsplattform als Anmeldesystem ein. Dieses soll laut Auskunft des Landes am 18. November in Betrieb gehen.

Auch die Stadtverwaltung Neustadt wird für ihre Sonderimpfaktion am 26. November eine Online-Terminvergabe ermöglichen.

Alle Anmeldemöglichkeiten werden in Kürze auf www.neustadt.eu/covid-19 veröffentlicht.