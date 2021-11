Nußloch: Einbruch in Schule; Zeugen gesucht

Nußloch (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf

Montag in die Schillerschule in der Dreikönigstraße ein und entwendeten neben

mehreren Laptops und IPads auch zwei noch original verpackte Großbildfernseher.

Zum Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Ob sie bei der

Tatausführung gestört wurden oder ob ihr Transportfahrzeug nicht genügend

Kapazität für weitere, noch zurückgebliebene Großbildfernseher hatte, ist nicht

bekannt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf weit über 5.000.- Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zu deren Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung zu setzen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere PKW-Aufbrüche – Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr bis Montag,

7 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt drei Fahrzeuge

in der Hopfenstraße auf und entwendeten aus diesen diverses Werkzeug von noch

unbekanntem Wert. Die PKWS, bei denen es sich um zwei Mercedes sowie ein

VW-Caddy handelt wurden am Sonntagnachmittag verschlossen auf einem Parkplatz

abgestellt. Vermutlich mit einem mitgeführten Gegenstand schlugen die Täter die

Scheiben an den Fahrzeugen ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist

derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht

nun nach Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen gesehen haben und/oder

darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich

unter der Tel.: 06201 11030 zu melden.

Sinsheim: Erschreckendes Ergebnis der Drogenkontrollen auf B 292; jeder Siebte unter Drogeneinfluss; weitere zeitnahe Kontrollen angekündigt

Sinsheim (ots) – „Jeder siebte kontrollierte Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

das ist deutlich und gleichzeitig erschreckend!“, kommentierte der Leiter des

Polizeireviers Sinsheim, Polizeirat Adrian Harz, das Ergebnis der Alkohol-und

Drogenkontrollen am Montagnachmittag auf der B 292.

Das Polizeirevier Sinsheim hatte die Kontrollen von 13-20 Uhr auf den beiden

Parkplätzen zwischen Sinsheim und Waibstadt eingerichtet. Unterstützt wurden sie

dabei von Beamten des Polizeireviers Wiesloch, des Einsatzzuges Heidelberg und

des Kompetenzteams „Drogen im Straßenverkehr“ (KoDiS) der

Verkehrspolizeidirektion Mannheim.

Insgesamt 50 Beamte, unterteilt in jeweils fünf Kontrolltrupps, überprüften 89

Fahrzeuge -darunter ein Kleinkraftrad- und 109 Personen aus beiden

Fahrtrichtungen (Sinsheim und Mosbach). Zwölf Autofahrer im Alter von 19-33

Jahren (Männer: 9/Frauen: 3) sowie der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades

-alle aus dem Sinsheimer und Mosbacher Raum- standen unter Drogeneinfluss.

Dreizehn von 89 – knapp 15 Prozent oder jeder siebte kontrollierte

Fahrzeugführer stand somit unter berauschenden Mitteln. Ein Ergebnis das nicht

nur bei den eingesetzten Beamten Kopfschütteln in puncto Verkehrsmoral und

Verkehrssicherheit hervorrief.

Allen dreizehn Personen wurden Blutproben entnommen. Sie müssen alle mit einem

horrenden Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Ob der 17-Jährige seinen bereits

anvisierten „Autoführerschein“ der Klasse B mit 18-Jahren bekommen wird, ist

mehr als fraglich.

Eines der kontrollierten Fahrzeuge war mit vier Personen im Alter von 21-42

Jahren besetzt. Nicht nur der Fahrer, sondern auch seine drei Mitfahrer standen

unter Drogeneinfluss. Einer von Ihnen hatte zudem noch eine geringe Menge

Amphetamin einstecken, weshalb er noch wegen Betäubungsmittelbesitz zur Anzeige

kommen wird.

Dem war allerdings noch nicht genug. Bei der Überprüfung ihrer Personalien

stellten die Fahnder fest, dass sich alle Fahrzeuginsassen illegal in

Deutschland aufhielten. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges begründete sich

darüber hinaus der Verdacht der illegalen Arbeitsaufnahme. Die Ermittlungen

hierzu sowie zu ihrer Unterkunft sind aufgenommen. Nach ihren

erkennungsdienstlichen Behandlungen und der Hinterlegung von Kautionen, wurden

die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

„Sowohl unsere Schwerpunktkontrollen in den vergangenen Wochen im Rahmen des

Konzeption „Sicher in Sinsheim“, als auch die aktuelle Kontrolle in enger

Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ der

Verkehrspolizeidirektion Mannheim zeigen uns, dass es richtig und wichtig ist,

die Kontrollhäufigkeit auf unseren Straßen weiter auszubauen“, kündigt Adrian

Harz bereits jetzt weitere zeitnahe Kontrollen im Zuständigkeitsbereich des

Polizeireviers Sinsheim an.

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis: 47-Jähriger ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Mauer, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 17:30 Uhr fiel den

Einsatzkräften des Polizeireviers Neckargemünd ein silberfarbener Mercedes auf,

der die Heidelberger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Aufgrund seiner

zeitweise unsicheren Fahrweise, entschlossen sich die Einsatzkräfte schließlich

dazu, den Fahrer des Wagens zu kontrollieren. Im Rahmen des Gesprächs äußerte

der 47-jährige Mercedes-Fahrer dann, dass er über gar keine gültige

Fahrerlaubnis verfügen würde. Daraufhin baten die Einsatzkräfte den Mann

auszusteigen. Eine anschließende Überprüfung bestätigte letztendlich die Aussage

des 47-Jährigen. Zudem stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Fahrzeug gar

nicht auf den Wagen des Mannes zugelassen sind. Der 47-Jährige wurde zur

weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. Die Ermittlungen,

insbesondere zu den Hintergründen des Kennzeichenmissbrauchs, dauern derzeit an.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – E-Bike-Fahrerin verletzt

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr

eine 59-Jährige mit ihrem VW die Schwarzkreuzstraße in Fahrtrichtung Wallstadter

Straße, als sie an der dortigen Einmündung die Vorfahrt einer 38-jährigen

Radfahrerin missachtete. Die Frau war mit ihrem E-Bike wiederum auf der

Wallstadter Straße in Richtung Wasserturm unterwegs, als sie von dem PKW erfasst

wurde. Durch den Aufprall stürzte die 38-Jährige auf die Fahrbahn. Ein

hinzugerufener Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin schließlich in

eine naheliegende Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand ein

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1700 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien – Polizei sucht Zeugen

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag

beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit schwarzer Sprühfarbe

die Treppenstufe einer Kirche im Kolpingweg sowie ein in der Nähe befindlicher

Fußweg. Neben Zahlenkombinationen sprühten die Unbekannten auf dem Fußweg

zwischen der Steigestraße und der Waldstraße auch ein Hakenkreuz auf. Die Höhe

des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter dem

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Betäubungsmittel bei Verkehrskontrolle sichergestellt

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil sie beim Ein- und Ausparken auf

dem Besucherparkplatz des Polizeireviers Schwetzingen unbeholfen und auffällig

rangierte, wurde eine 52-Jährige am Montagmittag von den darauf aufmerksam

gewordenen Beamten einer Überprüfung der Verkehrstauglichkeit unterzogen. Gleich

zu Beginn der Verkehrskontrolle ergaben sich der Verdacht auf den Konsum von

Betäubungsmitteln, den die Frau noch vor Ort bestätigte. Bei einer Durchsuchung

der 52-Jährigen wurden zudem knapp 30 Gramm Haschisch, 3,9 Gramm Heroin, 3,7

Gramm Kokain und eine bereits aufgezogene Spritze sichergestellt. Im Auto selbst

fanden die Beamten noch zwei verbotene Schlagwaffen. Die Betäubungsmittel, die

Waffen und ihr Führerschein wurden sichergestellt. In der Dienststelle wurde der

Frau eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr,

Besitz von Betäubungsmitteln und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz

ermittelt.

Leimen, St. Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddieb ertappt – Festnahme

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddieb ertappt – Festnahme

Während einer Streifenfahrt wurden die Uniformierten des Polizeipostens Leimen

am Montagmittag gegen 11.30 Uhr auf einen jungen Mann am Bahnhof St. Ilgen

aufmerksam, der sich gerade an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte.

Offenbar bemerkte der 16-Jährige ebenfalls den sich nähernden Streifenwagen,

worauf er die Flucht in eine wartende S-Bahn ergriff. Ohne zu zögern nahm die

Beamte und der Beamte sofort die Verfolgung auf und stellten den Jugendlichen

noch in der Bahn. Neben den Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls im

besonders schweren Fall, muss ich der 16-Jährige auch wegen des Besitzes von

Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Er hatte einen Joint einstecken,

dessen er sich im Polizeiauto entledigen wollte – vergebens.

Hoffenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Überteuerte Rechnung von Rohrreiniger – Hinweise der Polizei

Hoffenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmittag stellten Monteure einer

angeblichen Fachfirma zur Rorhreinigung eine deutlich überteuerte Rechnung aus –

die Polizei warnt. Ein über 50-jähriger Mann stellte ein verstopftes Abflussrohr

in seiner Wohnung fest und nahm hiernach telefonisch Kontakt zu einem Notdienst

für Rohrreinigung auf. Nach dem Eintreffen der zwei Monteure lösten diese die

Verstopfung innerhalb einer Stunde mittels einer Reinigungsspirale, wobei

allerdings nur einer arbeitete. Der andere schrieb derweil eine Rechnung in Höhe

von knapp 1.600 Euro. Dabei forderten sie eine sofortige Zahlung in Bar oder

mittels EC-Karte. Der über 50-Jährige zahlte die Rechnung, worauf die zwei

Monteure rasch die Wohnung verließen. Da dem Mann der Betrag zu teuer schien,

erstattete er Anzeige. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen

aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Wuchers und

Betrugs gegen die zwei bislang unbekannten Monteure.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei ausdrücklich auf Folgendes hin:

Zunächst gilt: bitte vorausschauend handeln!

Am besten auch für den Fall der Fälle einen seriösen,

ortsansässigen Notdienst aussuchen und sich dessen

Erreichbarkeit notieren.

Sollte man einen Notdienst benötigen: