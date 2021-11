Speyer: Ökumenisches Stadtgeläut am 27. November 2021

Speyer – Auch in diesem Jahr möchte das Prot. Dekanat Speyer Sie daran erinnern, dass das Große Ökumenische Stadtgeläut am Samstag vor dem 1. Advent für 15 min ertönen soll, am Samstag, den 27. November 2021, von 17 Uhr – 17.15 Uhr um das Neue Kirchenjahr einzuläuten.

Beteiligt sind:

Kath. Kirchen

Dom

St. Josef

Konvikt-Kirche St. Ludwig

St. Magdalenenkloster

Kloster der Karmeliterinnen

Institut St. Dominikus

St. Bernhard

St. Konrad

St. Otto

Prot. Kirchen

Gedächtniskirche

Dreifaltigkeitskirche

Johanneskirche

Christuskirche

Auferstehungskirche

Diakonissen-Mutterhaus

Hans-Jürgen Kritzler, Presbyter an der Gedächtniskirche Speyer, möchte darauf hinweisen, dass keine Führung stattfindet. Die Glockenfreunde sind eingeladen, nach eigener Ortskenntnis Hörplätze in der Stadt aufsuchen.

Wer nur die Domglocken hören möchte, kann sich vor dem Bischofspalais einfinden. Die Abstimmung der Glocken von Gedächtniskirche und St. Josef ist besonders gut auf dem Bartholomäus-Weltz-Platz zu hören. Ein besonderer Ort ist auch das ehemalige Diakonissen-Stiftungskrankenhaus. Möglich ist auch ein Spaziergang vom Dom zur Gedächtniskirche oder umgekehrt.