Angebliche Suche nach möglichen Requisiten

Söhrewald-Wellerode (ots) – Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag 11.11.2021 offenbar in Wellerode versucht, ein Seniorenpaar in deren Wohnung zu bestehlen. Der Täter hatte sich unter dem Vorwand, alte Uhren und Schmuck als Requisiten für das Staatstheater ankaufen zu wollen, Zutritt zur Wohnung verschafft. Als er beim Durchsuchen von Schubladen ertappt wurde, ergriff er offenbar ohne Beute die Flucht.

Nun ermitteln in dem Fall die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, und bitten um Hinweise auf den Täter aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat zwischen 15 und 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ereignet. Der Unbekannte hatte zu dieser Zeit am Haus des hochbetagten Seniorenpaars in dem Wohngebiet am Ortsausgang Richtung Wattenbach geklingelt. Nachdem man ihn hereingelassen hatte, gab er das Interesse an alten Gegenständen für Requisiten vor, war dann jedoch in einem unbeobachteten Moment beim Durchsuchen von Schubläden einer Kommode ertappt worden. Der Mann hatte daraufhin hektisch vorgegeben, etwas aus seinem Auto holen zu wollen, verließ das Haus und kehrte nicht mehr zurück. In welche Richtung der Trickdieb flüchtete und ob er mit einem Auto unterwegs war, ist derzeit nicht bekannt.

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 1,75 Meter großen und etwa 45 Jahre alten Mann mit schlanker Statur gehandelt haben, der kurze dunkelblonde Haare hatte und akzentfrei Deutsch sprach.

Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in Wellerode, im Wohngebiet am Ortsausgang Richtung Wattenbach, verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Alleinunfall mit Roller – Frakturen im Gesicht- und Schulterbereich

Kassel-Mitte (ots) – Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde am Montagabend 15.11.2021 ein 49-jähriger Rollerfahrer bei einem Alleinunfall in der Innenstadt. Wie die am Unfallort in der Oberen Königsstraße eingesetzten Polizisten des Reviers Mitte berichten, war der Zweiradfahrer gegen 20:15 Uhr von der “Trompete” kommend auf der Fünffensterstraße unterwegs und wollte nach links in die Obere Königsstraße in Richtung Wilhelmshöher Allee abbiegen. Hierbei ordnete sich der 49-Jährige aus Fuldabrück falsch ein und fuhr auf die Straßenbahnschienen.

Als der Rollerfahrer seinen Fahrfehler bemerkte und nach rechts auf die Straße lenken wollte, verlor er die Kontrolle über den Motorroller, stürzte und kam auf den Gleisen zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Verletzten anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich Frakturen im Gesicht- und im Schulterbereich zugezogen. An dem Roller entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Betrunkene fahren Warnbake um

Kassel-Unterneustadt (ots) – Betrunkene haben in der Nacht vom Samstag auf Sonntag mit einem blauen Ford Focus an der Kreuzung Scharnhorststraße / Dresdener Straße eine Warnbake umgefahren und sind anschließend geflüchtet. Nach dem Hinweis einer Autofahrerin gelang der Polizei die Festnahme von zwei stark alkoholisierten Tatverdächtigen. Sie hatten das Fahrzeug, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, in einer Nebenstraße abgestellt und wollten flüchten.

Gegen beide Männer sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen in diesem Zusammenhang einen bislang unbekannten Autofahrer als Zeugen. Der Mann soll sich kurz mit der Autofahrerin, die den Vorfall der Polizei meldete, ausgetauscht haben. Sein Wagen soll ein “KS”- und “E”- Sonderkennzeichen für Fahrzeuge mit Elektromotor gehabt haben.

Der Unfall hatte sich gegen 22:55 Uhr am Samstag ereignet. Nach Angaben der Zeugin war der Ford Focus auf der Dresdener Straße aus Richtung Niestetal gekommen und an der Kreuzung nach rechts in Richtung Hafenbrücke abgebogen. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers oder der Fahrerin und der zu hohen Geschwindigkeit war das Auto nach links von der Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel abgekommen und hatte dort eine sogenannte Leitbake umgefahren. Dabei waren beide Airbags des Fords aufgegangen.

Fahrer und Beifahrer sollen dann ausgestiegen sein und den Wagen kurzerhand weitergeschoben haben. Laut der Zeugin sollen mindestens 4 Personen in dem Auto gesessen haben, darunter eine Frau.

Wie die Zeugin den eingesetzten Beamten weiter schilderte, war sie ebenfalls mit ihrem Auto aus Richtung Niestetal gekommen und hatte zur Unfallzeit an der Kreuzung an der roten Ampel gestanden. Der nun als Zeuge gesuchte andere Fahrer soll mit seinem E-Auto vor ihr an der Ampel gestanden haben und nach dem Unfall des Focus ebenfalls ausgestiegen sein. Sie hätte sich kurz mit dem Mann unterhalten, wobei dieser aber offenbar gesehen hatte, wer am Steuer des Unfallautos saß.

Durch den schnellen Hinweis der Zeugin konnten Beamten des Polizeireviers Ost dann im Sommerweg den beschädigten Ford Focus und zwei 44 und 45 Jahre alte Männer aus Kassel festnehmen. Die Tatverdächtigen hatten dort offenbar bereits das Kennzeichen des Wagens abmontiert, das auf dem Boden lag. Wie sich herausstellte, waren die Nummernschilder in der Heinrich-Plett-Straße von einem anderen Auto gestohlen worden.

Beide Festgenommenen mussten die Streifen zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten. Der Ford Focus sowie die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen, wer den Focus zur Unfallzeit gefahren hat, dauern derzeit an. Der bislang unbekannte Zeuge mit dem E-Auto oder weitere Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise darauf geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Baumaschinen und Werkzeug aus Containern gestohlen

Autobahn 7/ Lohfelden (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende auf einer Baustelle an der A 7, gegenüber der Raststätte Kassel Ost, ihr Unwesen getrieben. Sie brachen gewaltsam mehrere Container einer Straßenbaufirma auf, aus denen sie Baumaschinen und Werkzeug im Wert von etwa 10.000 Euro stahlen.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeiautobahnstation suchen nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten berichten, hatte sich die Tat auf dem Logistikplatz an der BAB 7 in Fahrtrichtung Süden in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 15:00 Uhr, und Montagmorgen, 06:30 Uhr, ereignet. Die unbekannten Täter hatten sich über die Bergshäuser Straße angenähert und zunächst einen Bauzaun geöffnet. Auf dem Baustellengelände brachen sie dann mehrere Container mit einem Akku-Trennschleifer und einem Brecheisen auf, das sie am Tatort zurückließen.

Mit ihrem Vorgehen richteten sie einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro an. Bei der Beute der Einbrecher handelt es sich um verschiedene Schleifmaschinen, Sägen, Bohrmaschinen, Lasergeräte und einen Benzinhammer. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die Täter sowie ein genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation unter Tel. 0561- 910 1920 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen