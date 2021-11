Wildunfälle

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Wanfried ist am frühen Dienstagmorgen 16.11.2021 mit einem Wildschwein zusammengestoßen, das daraufhin verendete. Der Unfall geschah gegen 04.07 Uhr auf der Bundesstraße B 249 zwischen Wanfried und Frieda. Der Wagen des Mannes ist bei der Kollision mit einem Schaden in Höhe von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Montagabend 15.11.2021 gegen 20.15 Uhr auf der L 3424 zwischen Eschwege und Langehain ein Wildschwein erfasst. Das Tier lief nach dem Aufprall davon, der Schaden am Auto beziffert sich auf 5.000 Euro.

Autofahrerin unter Rauschmitteln

Am Montagabend 15.11.2021 hat die Eschweger Polizei gegen eine 38-jährige Frau aus Eschwege Ermittlungen aufgenommen, nachdem diese gegen 22.50 Uhr unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehend mit einem Fahrzeug im Stadtgebiet von Eschwege unterwegs gewesen sein soll. Bei der Überprüfung des Sachverhalts stellte sich dann heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und zudem auch alkoholisiert war.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille an Alkohol. Zudem fanden die Beamten später noch eine geringe Menge an Haschisch und Amphetaminen, so dass die Frau sich noch am Abend einer Blutentnahme unterziehen musste und sich jetzt u.a. wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Erwerb und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten muss.

Schild auf Pkw geworfen

Zwischen Sonntagnachmittag 14.11.2021 ab 17.00 Uhr und Montagmorgen 15.11.2021 um 05.30 Uhr haben unbekannte Täter einen silbernen Hyundai i 10 in der Mauerstraße in Eschwege beschädigt, indem sie ein Baustellenschild gegen das Fahrzeug warfen. Dabei entstand ein Schaden von 400 Euro. Die Beamten in Eschwege haben jetzt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht – Schaden 300 Euro

Der Polizei in Eschwege ist jetzt eine Verkehrsunfallflucht angezeigt worden, die sich bereits letzte Woche zwischen Freitag 17.00 Uhr und Sonntag 14.00 Uhr in Eschwege in der Freiherr-vom-Stein-Straße ereignet haben soll. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in dem besagten Zeitraum einen geparkten schwarzen VW Polo beschädigt und vmtl. im Vorbeifahren den linken Außenspiegel abgefahren.

Der Schaden wird hier auf 300 Euro beziffert. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Wohnhaus

Die Kripo in Eschwege hat die Ermittlungen bei einem Einbruch übernommen, der sich in der Westerburgstraße in Bad Sooden-Allendorf zugetragen hat. Im Laufe des vergangenen Wochenendes, vmtl. zwischen Samstagabend 13.11.2021 ab 19.00 Uhr und Sonntagnachmittag 14.11.2021 um 16.00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein frei stehendes Wohnhaus eingestiegen, indem sie gewaltsam eine Terrassentür aufbrachen.

Im unteren Wohnbereich öffneten und durch suchten die Täter offenbar wahllos sämtlich Räumlichkeiten und Einrichtungsgegenstände und verstreuten das Inventar auf dem Fußboden. Letztlich konnten die Täter nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen u.a. einen Laptop, einen Bildschirm, sowie einen Bargeldbetrag, eine Münzsammlung und ein elektronisches Küchengerät erbeuten.

Der Stehlschaden ist noch nicht abschließend beziffert, dürfte aber im unteren bis mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise in dem Fall unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Seniorin in Wohnung bestohlen

(ots) – Wie Montag 15.11.2021 zur Anzeige gelangte, ist bereits letzte Woche Donnerstag eine 91-jährige Dame Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Seniorin aus Witzenhausen hatte am vergangenen Donnerstag einen unbekannten Mann gegen 12.00 Uhr in ihren Wohnbereich in einem Mehrfamilienhaus “Am Schwiemelgraben” gelassen, der unter einem Vorwand bei der Dame geklingelt hatte.

Dem Unbekannten gelang es, die Frau in ein Gespräch zu verwickeln und in einem unbeobachteten Moment aus einem Kleiderschrank im Schlafzimmer der Frau einen Bargeldbetrag von ca. 400 Euro an sich zu bringen. Das Fehlen des Geldes fiel der Rentnerin aber erst ein paar Tage später auf, so dass sie sich an Angehörige wandte, die den Sachverhalt der Polizei meldeten.

Tipps bei Trickdiebstählen:

Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung oder unbeaufsichtigt in ihren Wohnbereich.

Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

Lassen Sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt.

Verwahren Sie größere Bargeldbeträge nicht bei sich zu Hause und Wertgegenstände z.B. in Bankschließfächern auf.

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat geworden zu sein.

Geldbörsendiebstahl im Supermarkt – Polizei sucht Zeugen

Eine 82-jährige Frau aus Witzenhausen ist am Montag Opfer eines Portmonee-Diebstahls geworden. Die Frau war gegen 12.45 Uhr im Aldi-Markt “An der Bohlenbrücke” in Witzenhausen zum Einkaufen. In einem unbeobachteten Moment müssen sich die Diebe dann an dem Rucksack der Frau zu schaffen gemacht haben und daraus das Portmonee geklaut haben.

Darin enthalten waren neben Bargeld auch die Krankenkassenkarte und eine EC-Karte. Der Stehlschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Wildunfall

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist mit einem Reh zusammengestoßen, als er am Dienstagmorgen gegen 06.25 Uhr auf der Landesstraße L 3237 von Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Das Tier verendete nach der Kollision an der Unfallstelle, der Pkw ist mit einem geringen Schaden in Höhe von 100 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei Sontra

Auffahrunfall – Schaden 750 Euro

Gegen 08.00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkws und einem Schaden in Höhe von 750 Euro. Ein 61-jähriger Autofahrer aus Meiningen war aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines 52-Jährigen aus Herleshausen aufgefahren. Beide Autofahrer wollten von der B 400 aus Richtung Krauthausen kommend auf die B 27 in Richtung Wichmannshausen einbiegen.

Als der 52-Jährige verkehrsbedingt anhalten musst, erkannte dies der 61-Jährige zu spät und fuhr auf. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden von 250 Euro. Der andere Pkw wurde mit einem Schaden in Höhe von 500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Wildunfall

Auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra ist am Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer aus Caaschwitz (LK Greiz) mit einem Wildschwein kollidiert, welches nach der Kollision das Weite suchte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Beziehungsstreitigkeiten enden in Handgreiflichkeiten

Die Beamten der Polizei in Sontra sind am Montagabend gegen 19.45 Uhr bei einem Beziehungsstreit eingeschritten, nachdem es zwischen einem 30-Jährigen aus dem Ringgau und seiner ebenfalls 30-jährigen Lebensgefährtin nach einem vorangegangenen Streit zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll.

Die Beamten sorgten für eine Trennung der zerstrittenen Parteien und sprachen gegen den 30-Jährigen letztlich ein Kontakt- und Annäherungsverbot aus, der die Nacht dann bei seinen Eltern verbrachte. Die Beamten ermitteln nun gegen ihn wegen Körperverletzung /häuslicher Gewalt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Bei einem Wildunfall auf der L 3241 zwischen Velmeden und Meißner-Plateau entstand heute Morgen gegen 06.50 Uhr ein Schaden von 250 Euro, als eine 41-jährige Autofahrerin mit einem Wildschwein zusammenstieß. Das Tier flüchtete nach der Kollision in den Wald zurück.

Unfall im Begegnungsverkehr – Schaden 11.000 Euro

Am Montagmorgen ist es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen, bei dem ein Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro entstand. Beteiligt waren eine Lkw und ein Sattelzug. Gegen 07.45 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Herbstein (LK VB) mit einem Lkw samt Anhänger die Bundesstraße B 487 von Retterode kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. In der Gegenrichtung war ein 48-jähriger Mann mit einem Sattelzug unterwegs.

Im Bereich einer Kurve kollidierten die beiden Fahrzeugkombinationen seitlich im Begegnungsverkehr, wodurch die Zugmaschine des Sattelzuges und der Lkw jeweils einen Schaden in Höhe von 5.000 Euro davontrugen. Zudem entstand am Auflieger der Sattelzugmaschine ein Schaden von 1.000 Euro.

Bevorrechtigten Autofahrer übersehen – Schaden 7.000 Euro

Ein 72-jähriger Autofahrer aus Melsungen hat am Montagmorgen einen Unfall verursacht, als er in Hessisch Lichtenau von einem Grundstück nach links in die Poststraße in Richtung Mühlweg einfahren wollte.

Hierbei missachtete der Mann einen bevorrechtigten 34-jährigen Autofahrer aus Hessisch Lichtenau, der auf der Poststraße aus Richtung Biegenstraße kommen, in Richtung Mühlweg unterwegs war. Bei der Kollision entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 7.000 Euro.

