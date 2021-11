Germersheim: Luftwaffenausbildungsbataillon begeht Volkstrauertag mit der Stadt

Germersheim – Das Luftwaffenausbildungsbataillon gedachte auch in diesem Jahr der Toten und Gefallenen der Weltkriege sowie der Gefallenen der Auslandseinsätze der Bundeswehr. Als Vertreter für das Luftwaffenausbildungsbataillon nahm Hauptmann Stefan Thiel, am 14. November 2021, mit Soldatinnen und Soldaten des Verbandes an der Gedenkveranstaltung der Stadt Germersheim, zum diesjährigen Volkstrauertag teil.

Bürgermeister Schaile hielt eine ergreifende Rede

Zu dem diesjährigen Volkstrauertag stellten die Soldatinnen und Soldaten des in Germersheim beheimatenden Luftwaffenausbildungsbataillons wie in den Jahren zuvor am Ehrenmal in Germersheim eine Abordnung. Aufgrund der vorherrschenden pandemischen Lage wurde in diesem Jahr von einem Ehrenzug abgesehen. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt gedachten die zahlreichen Anwesenden der Opfer und den Gefallenen der Kriege. „Wir gedenken am heutigen Volkstrauertag den Soldaten der unterschiedlichen Kriegsparteien, ohne Ansehen ihrer Herkunft, denn auch sie haben unsäglich gelitten, wurden gequält und in den Tod getrieben. Wenn wir vor den Gräber stehen, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Nationalitäten und Uniformen- sie allen wurden zu Opfer des Krieges, was aber nicht bedeutet, dass wir die besondere Verantwortung und Schuld vergessen dürfen, die gerade Deutschland auf sich geladen hat“ so die Worte des Bürgermeisters. Mit einer Schweigeminute beendete Bürgermeister Schaile seine ergreifende Rede.

Stadtkapelle gab der Veranstaltung einen würdigen Rahmen

Mit einem Gebet zum Volkstrauertag, welches durch Dekan Diener gesprochen wurde, senkten sich die Köpfe der Anwesenden und man spürte die Betroffenheit. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Stadtkapelle Germersheim unter der Leitung von Frau Vogel. Mit den Musikstücken „Lied des guten Kameraden“, der Nationalhymne sowie einem festlichen Choral, wurde der Veranstaltung auch musikalisch ein würdiger Rahmen gegeben.

Abschließend bedankte sich Bürgermeister Schaile bei allen Anwesenden für das Erscheinen und dankte Herrn Hauptmann Stefan Thiel, sowie allen Soldaten des Verbandes für die Unterstützung. Nach der Veranstaltung in der Stadt Germersheim, legte Hauptmann Thiel, auch am Ehrenmal in der Südpfalz-Kaserne einen Kranz nieder. Damit wurde auch wie bereits in den Jahren zuvor, ein sichtbares Zeichen für alle Angehörigen des Luftwaffenausbildungsbataillons gesetzt.