Ludwigshafen: Stadtnotizen 16.11.2021

Info-Hotline zu Corona wieder geschaltet

Im Zuge der andauernden pandemischen Lage und steigender Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung das Informationstelefon zu Corona-Fragen wieder in Betrieb genommen. Seit Dienstag, 16. November 2021, ist die Info-Hotline nun unter der neuen Rufnummer 0621 504-7000 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geschaltet, um Bürgern bei Fragen rund um Corona und den derzeit geltenden Regelungen weiterzuhelfen.

Ebenfalls können per E-Mail Fragen an die Adresse infocorona@ludwigshafen.de gerichtet werden.

Workshop: WordPress 2.0 für Fortgeschrittene

Zum Kurs „WordPress 2.0“ für Fortgeschrittenen lädt das Ideenw3rk der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48, am Dienstag, 23. November 2021 von 16 bis 18 Uhr ein. Der Workshop richtet sich an Jugendliche und Erwachsene mit Grundkenntnissen, die bereits erste Erfahrungen mit WordPress gesammelt haben. Mit detaillierteren Informationen können die erstellten Webseiten gemeinsam weiterentwickelt werden. Voraussetzung ist eine eigene E-Mailadresse, auf die ein Zugriff während des Kurses möglich ist. Die Kursleitung hat Marco Teufel, die Kursgebühr beträgt 3 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-2608 und auf www.ideenw3rk.de. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Vortrag der AG Betreuungsvereine an der VHS

Als Teil der Vortragsreihe „Ihr Mut schafft Perspektiven“ informiert die Arbeitsgemeinschaft (AG) Betreuungsvereine am Mittwoch, 24. November 2021, in einem Vortrag von 18 bis 19.30 Uhr über wichtige aktuelle Entwicklungen im Kontext rechtlicher Betreuung. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen, im Bürgerhof, in Raum 107 statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Nummer 0621 504-2043 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

VHS: Italienisches Mandelgebäck backen

Das „Paste di Mandorla“ (Mandelpaste) ist ein weiches, traditionelles, süditalienisches Gebäck, welches seinen Ursprung in Sizilien hat. Im Kurs der Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen am Samstag, 27. November 2021, von 11 bis 16 Uhr zeigt Dozentin Manuela Bonelli die Herstellung von „Paste di Mandorla“ nach einem Rezept, welches sie von ihrer Lieblings-Pasticceria aus Sizilien mitgebracht hat. Das Gebäck wird im Kurs in unterschiedlichen Formen und Geschmacksrichtungen gebacken. Die Gebühr beträgt 34 Euro. Zusätzlich sind die Kosten für Lebensmittel direkt mit der Kursleiterin abzurechnen. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 0621 504-2238 entgegen oder online auf www.vhs-lu.de.

Unterhaltungsmöglichkeiten im Netz – Online-Kurs an Volkshochschulen

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen Frankenthal und Worms ein neues modular aufgebautes Bildungsangebot „Smart Surfer“ für die „Generation 50 plus“ an. In Modul 3 am Dienstag, 30. November 2021 geht es von 14.30 bis 16.45 Uhr unter Leitung von Klaus Lippert um Videoportale, Mediatheken und Streamingdienste, E-Sport und Spiele-Apps, Online-Nachrichtenangebote und die Onleihe bei Stadtbüchereien. Die Lerneinheiten wurden gemeinsam mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und weiteren Kooperationspartnern erstellt. Der Kurs für 14 Euro findet online im Lernportal vhs.cloud statt. Anmeldungen sind an der VHS Frankenthal möglich unter www.vhs-ft.de oder per Telefon unter 06233 349203.