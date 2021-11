Kaiserslautern: Zusätzliche Züge zum Heimspiel 1. FC Kaiserslautern ‒ SV Wehen Wiesbaden am 20. November 2021

Kaiserslautern – Anlässlich des Fußballspiels 1. FC Kaiserslautern – SV Wehen Wiesbaden, am Samstag, 20. November 2021, bietet ROLPH zusätzliche Züge an. Mit einem zusätzlichen Zugpaar zwischen Ludwigshafen Hbf und Kaiserslautern wird das halbstündige Zugangebot auf der Bahnstrecke Ludwigshafen – Kaiserslautern ergänzt.

Die Hinfahrt beginnt um 11:40 Uhr in Ludwigshafen Hbf, die Abfahrt dieses Zusatzzuges in Neustadt/Wstr ist für 12:18 Uhr vorgesehen, die Ankunft in Kaiserslautern erfolgt um 12:41 Uhr. Dieser Zug verkehrt als Entlastungszug vor der planmäßigen S-Bahn um 12:03 Uhr ab Ludwigshafen Hbf und bedient bis Lambrecht alle Halte und fährt dann ohne weiteren Zwischenhalt weiter bis Kaiserlautern Hbf.

Die Rückfahrt erfolgt um 16:38 Uhr in Kaiserslautern Hbf. Der Zug bedient alle Unterwegshalte bis zur Endstation Ludwigshafen Hbf, Ankunft um 17:34 Uhr.

Eintrittskarten für Heimspiele des 1. FCK gelten im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) gleichzeitig als Fahrkarte für die Hin- und Rückfahrt.

Alle Fahrplanangaben ohne Gewähr.