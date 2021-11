Waldbronn – Bagger beschädigt Gasleitung

Waldbronn – Bei Aushubarbeiten hat ein Baggerführer am Montagmittag gegen

13.30 Uhr in der Talstraße in Waldbronn eine Gaszuleitung beschädigt.

Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Bis zur Abdichtung des Lecks

durch die Feuerwehren aus Ettlingen, Reichenbach, Busenbach und Langensteinbach

waren die Zufahrten über die Talstraße sowie die Hewlett-Packard-Straße und der

Stuttgarter Straße bis gegen 15.00 Uhr beeinträchtigt und teilweise gesperrt.

Ein Rettungsteam war vorsorglich im Einsatz. Der Bürgermeister kam ebenfalls vor

Ort. Der zuständige Energieversorger hat sich im Anschluss der

Reparaturmaßnahmen angenommen. Zu größeren Verkehrsproblemen kam es nicht.

Bretten – Einbrüche in Ruit – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – In der Zeit von Mittwoch bis Freitag ereigneten sich Einbrüche

in eine Gaststätte und die Kirche beziehungsweise das Pfarrhaus in Ruit.

Am Freitagnachmittag stellte ein Gemeindemitglied der evangelischen

Pfarrgemeinde Ruit fest, dass offenbar in die Kirche eingebrochen worden war.

Bislang unbekannte Täter hatten die hintere Eingangstür der Kirche mit einem

Werkzeug aufgehebelt und so die Kirche betreten. Hier öffnete sie gewaltsam die

Tür zur Sakristei sowie eine Kellertür. Aus den sakralen Räumen wurde offenbar

nichts entwendet. Kurze Zeit später wurde festgestellt, dass auch in das

Pfarrhaus eingebrochen worden war. Hier fehlte ebenfalls nichts. Insgesamt

entstand an beiden Gebäuden ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Im gleichen Zeitraum, von Mittwoch bis Freitag, verschafften sich vermutlich die

gleichen Täter gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim der Tischtennisfreund Ruit.

Hier entwendeten sie einen Tresor, indem sich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Der oder die Täter hatten zunächst versucht über die Haupteingangstür in die

Gaststätte zu kommen, was aber misslang. Eine Seitentür hielt den Hebelversuchen

nicht stand, sodass diese aufgebrochen werden konnte. So gelangten die

Unbekannten ins Innere der Gaststätte wo sie den Tresor entwendeten.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit

der Polizei in Bretten unter der Telefonnummer 07252/5046-0 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe – Drei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 10:00

Uhr an der Kreuzung Weinbrennerstraße und Wichernstraße, als ein 45-jähriger

Autofahrer mit seinem Daimler-Benz offensichtlich eine von rechts kommende

24-jährige Opelfahrerin übersah.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich der Mercedesfahrer, dessen acht Jahre altes

Kind und die 24-jährige Frau leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

20.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Einkaufstüte mit Lebensmittel geraubt

Karlsruhe – Einer 43-Jährigen wurden am Freitagabend die

Lebensmitteleinkäufe geraubt. Die Frau schob kurz nach 19.00 Uhr ihr Fahrrad von

der Rüppurrer Straße in Richtung Henriette-Obermüller-Straße. In der Hand hielt

sie eine Plastiktüte mit ihren Lebensmitteleinkäufen. Plötzlich versetzte ihr

ein 39-Jähriger einen Schlag in den Rücken und versuchte ihr die Tüte zu

entreißen. Als dies misslang nahm er das Fahrrad der Frau und versuchte damit zu

flüchten. Die 43-Jährige konnte den Mann einholen und vom Fahrrad stoßen. Nun

griff der 39-Jährige erneut nach der Einkaufstüte, konnte sie der Geschädigten

entreißen und flüchten. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahme konnte eine Streife den

Beschuldigten in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,4 Promille. Der

Beschuldigte wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen

in Gewahrsam genommen.

Karlsruhe – Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe-Rüppurr – Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und

einem Pkw kam es am Samstagabend gegen 23:45 Uhr an der Kreuzung Herrenalber

Straße und Allmendstraße in Karlsruhe-Rüppurr.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw auf

der Allmendstraße und ordnete sich an der Kreuzung der Herrenalber Straße in

entsprechender Spur ein, um wohl geradeaus weiterzufahren. Offenbar entschied

sich der Mann noch um und bog trotz roter Ampel für Rechtsabbieger nach rechts

auf die Herrenalber Straße ab. Dabei kollidierte er mit einer in Richtung

Ettlingen fahrenden Straßenbahn.

Die Bahnstrecke war bis gegen 0.30 Uhr eingeschränkt. Der Pkw war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe

von 20.000 Euro.

Karlsruhe – Gartenhäuser aufgebrochen

Karlsruhe – In der Nacht zum Freitag brachen Unbekannte in mindestens vier

Gartenhäuser im Gewann Sandäcker in Grötzingen ein. Zwischen 16.00 Uhr und 14.00

Uhr wurden die Gartenhäuser aufgebrochen und durchsucht. Der entstandene

Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ettlingen – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe – Unbekannte Täter drangen am Samstagabend in ein

Einfamilienhaus in Ettlingen ein und erbeuteten Schmuck mit bisher unbekanntem

Wert. Durch das Einwerfen einer Glasscheibe der Nebentüre im Gartenhaus

verschafften sich die Täter Zutritt zum Anwesen. Anschließend durchwühlten sie

dieses vollständig vom Kellergeschoss bis ins zweite Obergeschoss. Täterhinweise

konnten nicht erlangt werden. Zur Aufklärung des Tatgeschehens wurde die

Kriminaltechnik hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Ettlingen/Sulzbach – Einbruch in Vereinsgaststätte

Ettlingen/Sulzbach – Zwischen Freitagabend und Samstagmittag brachen

unbekannte Täter in die Vereinsgaststätte des FV Sulzbach in der Straße „Alte

Reute“ ein.

Wie ein Zeuge am Samstag gegen 11:30 Uhr feststellte, waren eine Tür und ein

Fenster der Gaststätte aufgehebelt worden. Im Gebäudeinneren wurden mehrere

Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen

haben die Einbrecher zwei Überwachungskameras und einen Computer im Gesamtwert

von zirka 500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht

bekannt.

Karlsruhe – Person von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe – Eine 46-Jährige Fußgängerin ist am Samstagnachmittag gegen

17:45 Uhr von einer Straßenbahn erfasst worden und zog sich leichte Verletzungen

zu. Laut Zeugenaussage überquerte die Fußgängerin bei Rotlicht die Daxlander

Straße im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Eckener Straße“. Dabei kam es zu

einem Zusammenstoß mit der Straßenbahn, welche von der Michelinstraße kommend

rechts in die Daxlander Straße einbog.

Der Bahnverkehr war zwischenzeitlich für circa 40 Minuten gesperrt. Die

46-Jährige kam unter Einsatz eines Rettungsteams zur weiteren Behandlung in eine

Klinik.

Zivilcourage – Zeuge hilft Frau aus prekärer Situation

Mannheim – In der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15. November) ist es

in einem ICE Richtung Mannheim zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau

gekommen, welche durch das couragierte Eingreifen eines Reisenden unterbunden

werden konnte.

Gegen 00:30 Uhr wurde die junge Frau im ICE durch Berührungen eines 36-jährigen

Deutschen an ihren Füßen und ihrem Gesäß geweckt. Als die Geschädigte den Mann

auf sein Verhalten ansprach, erhielt sie Unterstützung durch einen weiteren

Reisenden. Aufgrund des Vorfalls, wechselte die Frau ihren Sitzplatz. Der

Tatverdächtige wollte ihr daraufhin folgen und sich der Frau erneut nähern. Auch

dieser Annäherungsversuch wurde durch den Zeugen vereitelt.

Durch die Streife der Bundespolizei konnte bei Ankunft des Zuges in Mannheim der

Tatverdächtige vorläufig festgenommen und die Identität des 36-Jährigen

festgestellt werden. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen sexueller

Belästigung.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich niemand

selbst in Gefahr bringen sollte. Tipps und Hinweise, wie man in kritischen

Situationen ein umsichtiges Zeugen- Helfer- Verhalten zeigen kann, ohne sich

dabei selbst in Gefahr zu bringen, finden Sie unter www.bundespolizei.de

Unfall am Bahnhof Reilsheim – 16-Jähriger schwer verletzt

Bammental – In der Nacht auf Samstag (12./13. November) hat sich am

Bahnhof Reilsheim ein folgenschwerer Unfall ereignet, bei dem sich ein

16-jähriger Jugendlicher schwer am Arm verletzt hat.

Eine Gruppe von acht Jugendlichen und Heranwachsenden hielt sich in der Nacht am

Bahnhof Reilsheim auf, als eine S-Bahn gerade in Richtung Sinsheim abfuhr. Aus

der Gruppe heraus lief der 16-Jährige neben der ausfahrenden S-Bahn entlang, um

sich von Freunden im Zug zu verabschieden. Der Jugendliche stolperte und geriet

zwischen Bahnsteigkante und S-Bahn. Eine Fremdeinwirkung die zum Sturz führte

wird derzeit ausgeschlossen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen blieb der Triebfahrzeugführer im

Unwissenden über den Unfall und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof Sinsheim

fort.

Die Freunde des Verletzten halfen ihm anschließend aus dem Gleisbereich und

verständigten umgehend Notarzt und Rettungsdienst. Die Rettungskräfte

verbrachten den Jugendlichen nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Durch

das schnelle und besonnene Verhalten der Jugendlichen und die dadurch

ermöglichte rasche Erstversorgung überlebte der junge Mann den schweren Unfall.

Die Maßnahmen vor Ort dauerten etwa zwei Stunden an. Vor Ort waren Kräfte von

Landes- und Bundespolizei, der Freiwilligen Feuerwehr Bammental, ein Notarzt und

eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Für die

Jugendlichen und auch für die Kräfte vor Ort, waren zudem drei Notfallseelsorger

im Einsatz.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt nun die Bundespolizeiinspektion

Karlsruhe.

Karlsruhe- Betrunkener Radfahrer leistet massiven Widerstand

Karlsruhe – Zwei verletzte Polizeibeamte sind das Resultat nach einem

massiven Widerstand, den ein 40-jähriger Radfahrer am frühen Samstagmorgen in

der Karlsruher Südweststadt geleistet hatte.

Gegen 02:15 Uhr fiel der betrunkene Radfahrer auf dem Boden liegend einem

Passanten auf. Bei der anschließenden Kontrolle in der Roonstraße zeigte sich

der Mann den Polizisten gegenüber sogleich aggressiv und ließ sich nicht

beruhigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,1

Promille, weshalb er die Streife mit auf das Revier begleiten musste. Bei der

anschließenden vorläufigen Festnahme versuchte er zu flüchten und ging mit

erhobenen Fäusten auf die beiden Beamten los. Hierbei versuchte der 40-Jährige

auch an die Dienstwaffe der eingesetzten Polizistin zu gelangen. Mithilfe der

angeforderten Verstärkung gelang es schließlich, den um sich tretenden

Fahrradfahrer zu Boden zu bringen und zu schließen.

Der Mann musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er muss nun

mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten sowie Trunkenheit

im Straßenverkehr rechnen. Zwei der vier eingesetzten Polizisten mussten

aufgrund ihrer Verletzungen den Dienst vorzeitig beenden.

Ettlingen- Pkw schleudert die Böschung runter

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Person und ein kaputtes Fahrzeug sind

die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 15:20 Uhr auf der

Kreisstraße 3551 ereignete.

Eine 26-Jährige Autofahrerin fuhr auf der K3551 von Völkersbach kommend in

Richtung Moosalbtalstrecke. Hierbei kam sie leicht nach rechts auf den

Grünstreifen. Beim Versuch ihr Auto wieder auf die Fahrbahn zu lenken verlor sie

die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts den Abhang herunter.

Der Pkw lag auf dem Dach und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Die Fahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Pfinztal – Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen mehrere Verkehrszeichen

Karlsruhe – Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer geriet in der Nacht von Sonntag auf

Montag gegen 01:25 Uhr wohl aufgrund seiner Alkoholisierung auf der

Gewerbestraße an der Einmündung zur Weiherstraße nach rechts von der Fahrbahn

ab. Hierbei prallte er gegen mehrere dort aufgestellte Verkehrszeichen, sowie

eine Straßenlaterne.

Die Polizisten stellten bei der Verkehrsunfallaufnahme eine

Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille fest. Da das Fahrzeug durch den

Unfall auf einem Verkehrszeichen aufsaß, musste das Fahrzeug mithilfe eines

Abschleppkrans angehoben werden.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 11. 000 Euro.

Waldbronn – Vorfahrt missachtet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Zu einem Unfall, der am Samstagnachmittag in der Pforzheimer

Strasse in Waldbronn passierte, sucht die Polizei Zeugen.

Ein 12-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad gegen 14.20 Uhr auf der

Pforzheimer Straße in Richtung Ortsmitte. Aus der Anliegerfahrbahn zu einer

dortigen Firma bog ein blauer Kleinwagen in die Pforzheimer Straße ein. Dieser

missachtete wohl die Vorfahrt des Jungen. Das Fahrrad des 12-Jährigen wurde

beschädigt. Der Kleinwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der

Junge wurde nicht verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese können sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944-840 in Verbindung

setzen.

Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Karlsruher

Stadtteil Grünwinkel kam es am Freitagabend zwischen 22 Uhr und 23:20 Uhr, bei

dem nach bisherigem Kenntnisstand vermutlich drei männliche Täter flüchtig

gingen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die bislang unbekannten Täter

über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus in der Wattkopfstraße.

Im Inneren öffneten sie Schränke sowie Schubladen und nahmen die aufgefundenen

Wertgegenstände von rund 20.000 Euro an sich. Als der Geschädigte gemeinsam mit

einem Bekannten gegen 23:20 Uhr in sein Einfamilienhaus zurückkehrte, trafen sie

im Eingangsbereich vermutlich auf die Täter. Diese flüchteten daraufhin mit

ihrer Beute fußläufig in Richtung Hornisgrindestraße.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im

Karlsruher Stadtteil Grünwinkle am Freitagabend verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3611 zu

melden.

Ettlingen – Unfall vor dem Wattkopftunnel

Karlsruhe – Eine verletzte Person und zwei kaputte Fahrzeuge sind das

Resultat eines Unfalls, der sich am frühen Sonntagabend in Ettlingen auf der

Bundesstraße 3 kurz vor dem Wattkopftunnel ereignete.

Eine 19-Jährige wollte gegen 18.05 Uhr auf die B3 Richtung Bad Herrenalb

auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie noch in der Auffahrt die

Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen einen in gleicher Richtung

fahrenden Pkw. Das Auto der 19-Jährigen überschlug sich wohl und kam dann zum

Stillstand. Die junge Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht

beziffert werden.

Karlsruhe – Ohne Diebesgut geflüchtet

Karlsruhe – Zwei bislang unbekannte junge Männer stahlen am frühen

Samstagabend hochwertige Parfums und flüchteten nachdem sie von einer

Mitarbeiterin des Drogeriemarktes in der Karlsruher Innenstadt angesprochen

worden waren.

Die Mitarbeiterin beobachtete die beiden Verdächtigen, wie sie gegen 18.15 Uhr

hochwertige Parfums in eine mitgebrachte Diebestasche steckten. Die Frau sprach

die Beiden an, woraufhin diese sofort wegrannten. Die Diebe verloren die Tasche

aber noch im Geschäft. Im Eingangsbereich stieß einer der beiden Flüchtenden die

Mitarbeiterin noch grob zur Seite, um den Laden ungehindert verlassen zu können.

In der eigens zu Diebstahlszwecken präparierten Tasche befanden sich Parfums im

Wert von ungefähr dreihundert Euro. Die Tasche wurde sichergestellt. Beide Täter

waren männlich und um die 20 Jahre alt. Sie hatten einen dunklen Teint und

schwarze kurze Haare.