Mannheim-Innenstadt: Von zwei Unbekannten angegriffen – Zeugen gesucht!

Mannheim – Als ein 25-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit

seiner Freundin auf dem Heimweg war, wurde dieser von zwei unbekannten Täter in

der Kunststraße körperlich angegriffen und durch Tritte und Schläge verletzt –

das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen des Vorfalls. Kurz nach 3 Uhr stieß der junge Mann auf Höhe des

Quadrats O7 auf die zwei männlichen Täter, die diesen unvermittelt angegriffen

und hiernach in Richtung N6 flüchteten. Trotz der sofortigen Verständigung der

Polizei, gelang den Unbekannten die Flucht. Der 25-Jährige erlitt mehrere

Verletzungen im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die

Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 1,90 m groß, schlanke Statur, längere zurückgegelte Haare,

langer blauer Mantel, hellblaue Anzugshose, auffällige silberne Uhr männlich, wesentliche kleiner als sein Komplize, schwarze Jacke, helle Hose

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621 12580 an das

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu wenden.

Mannheim-Rheinau: Autoscheiben mutwillig eingeschlagen – Festnahme

Mannheim – Wegen eines lauten Knalls wurde eine Zeugin am

Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der in der

Leutweinstraße die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw einschlug. Die sofort

verständigten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau machten den

flüchtigen Täter nur wenig später in der Schwetzinger Landstraße aus und nahmen

ihn fest. Er hatte in der Zwischenzeit die beiden hinteren Scheiben sowie die

Heckscheibe eines weiteren Pkw mit einem Nothammer eingeschlagen. Bei der

Festnahme wurde der Nothammer sichergestellt und von den Beamten einbehalten.

Was den 34-Jährigen zu den Sachbeschädigungen bewog, ermitteln nun die Beamten

des Polizeipostens Rheinau.

Mannheim-Schönau: Betrunkene Frau verursacht zwei Unfälle und flüchtet beide Male

Mannheim-Schönau – Zu zwei Verkehrsunfällen kam es am Freitag gegen 15 Uhr

im Stadtteil Schönau. Eine 38-Jährige Frau befuhr mit ihrem BMW den Lissaer Weg

in Richtung Opitzstraße. An der Kreuzung zum Stargarder Weg fuhr sie aus

zunächst nicht bekannter Ursache gerade aus und prallte frontal gegen den

Gartenzaun eines Anwesens in der Opitzstraße. Anstatt ihren

Feststellungspflichten nachzukommen fuhr die Frau durch die Opitzstraße in

südlicher Richtung davon. Hier kommt es kurze Zeit später zu einem weiteren

Unfall als sie an der Kreuzung Graudenzer Linie / Marienwerderweg einen am

Fahrbahnrand geparkten Audi beschädigte und auch in diesem Fall anschließend

einfach davonfuhr. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den zweiten Unfall allerdings

beobachtet ,sich das Kennzeichen gemerkt und informierte die zuständigen

Beamten. So konnte das Unfallauto, welches größere Schäden aufwies, kurze Zeit

später ausfindig gemacht werden. Bei der Unfallverursacherin wurde ein

Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die

Frau wurde aufs Revier gebracht, wo ihr einen Blutprobe entnommen wurde. Ihr

Führerschein wurde einbehalten, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Mannheim-Neckarau: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Mannheim-Neckarau – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 18:10

Uhr in der Casterfeldstraße. Ein 21-Jähriger Audi-Fahrer war auf der linken

Fahrspur der Casterfeldstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als eine

26-Jährige vor ihm fahrende Peugeot-Fahrerin stark abbremsen musste und dem ihr

vorausfahrenden PKW auffuhr, woraufhin der junge Mann auf den Peugeot auffuhr.

Die Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Am Audi entstand Totalschaden, am Peugeot

beträgt der Sachschaden rund 5.000 EUR.

Mannheim-Rheinau: Falsche Polizeibeamte durch aufmerksame Seniorin enttarnt

Mannheim-Rheinau – Am Freitag gegen 13:45 Uhr scheiterte eine bisher

unbekannte Täterin mit ihrer Betrugsmasche an einer 67-Jährigen. Die Unbekannte

hatte sich der Dame am Telefon gegenüber als Polizeibeamtin des

Polizeipräsidiums Mannheim ausgegeben und mitgeteilt, dass deren Tochter einen

tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und eine Haft nur durch eine

Kautionszahlung abgewendet werden könne. Die Dame wurde hellhörig und stellte

gezielte Fragen, woraufhin die Unbekannte das Gespräch beendete.

Die zuständige Kriminalinspektion der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat

die Ermittlungen übernommen.

Mannheim-Innenstadt: In Studio eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt – Im Zeitraum von Samstag, 11:00 Uhr, bis Sonntag,

09:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Yoga-Studio

in den G-Quadraten ein und entwendeten dort Gegenstände im Wert von mehreren

hundert Euro. Bereits Anfang November kam es zu einem Einbruch in das Studio. Ob

die beiden Taten im Zusammenhang stehen und wie der oder die Täter in das Studio

gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt. Zeugen, die verdächtige Personen im genannten Zeitraum

beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer 0621 1258-0 melden.

Mannheim – Neckarstadt: Aufmerksamer Nachbar verhindert Wohnungseinbruch – Polizei sucht weitere Zeugen

Mannheim – Neckarstadt – Am Freitag gegen 14:00 Uhr konnte ein Zeuge einen

bisher unbekannten Täter dabei beobachten, wie dieser sich über ein

Küchenfenster Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines Anwesens in der

Dammstraße verschaffen wollte.

Der Täter gelangte zunächst durch die Haustüre in den Innenhof des Anwesens und

warf dann mit einem Blumentopf das Küchenfenster der Wohnung im Erdgeschoß ein.

Als er sich dann an der Fensterbank hochzog, bemerkte der Unbekannte, dass er

von einem Nachbar beobachtet wurde. Daraufhin ergriff er die Flucht.

Die flüchtige Person trug rote Sneaker – „Chucks“, eine schwarze Jacke und eine

schwarze Hose sowie eine Mund-Nasenbedeckung. Die Kapuze der Jacke hatte der

Unbekannte ins Gesicht gezogen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können,

werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 –

4444 zu wenden.

Mannheim-Innenstadt: Unbekannte steigen in Copyshop ein – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt: – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter

verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 18:00 und 21:15 Uhr

unberechtigt Zugang zu den Büroräumen eines Kopier- und Druckservice in M 2 und

entwendeten Bargeld in Höhe von 200 Euro.

Mit einem bislang unbekannten Werkzeug hebelten der oder die Unbekannten

zunächst das Hoftor des Anwesens auf und gelangten so in den Innenhof.

Anschließend stiegen sie durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite, das sie

zuvor ebenfalls aufgehebelt hatten, in die Firmenräume der Copythek ein. Sie

durchwühlten die Büroräume und entwendeten aus dem Kassenbereich Bargeld in Höhe

von ca. 200 Euro. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 250,00 Euro

geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Einbrechern oder zum

Tathergang geben können, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310, zu melden.

Mannheim: PKWs aufgebrochen und beschädigt – Zeuge gesucht

Mannheim – Zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr, brach ein

bisher unbekannter Täter einen roten Mercedes am Exerzierplatz auf Höhe der

Haltestelle Hochuferstraße auf, indem er die Scheibe auf der Beifahrerseite des

Fahrzeuges einschlug. Aus dem PKW entwendete der Täter einen Schlagbohrer. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro. Darüber hinaus beschädigten Unbekannte

am Samstag zwischen 1 und 16 Uhr einen in der Max-Joseph-Straße abgestellten

Renault. Gegenstände wurden aus diesem Fahrzeug nicht entwendet. Durch die

eingeschlagene Beifahrerscheibe entstand jedoch ein Sachschaden im dreistelligen

Bereich. In der gleichen Straße, auf Höhe des Parkplatzes Herzogenriedbad,

brachen Unbekannte ebenfalls am Samstagnachmittag einen schwarzen Mercedes durch

Einschlagen der Seitenscheibe auf. Auch hier bleib es beim Sachschaden von rund

500 Euro. Ob zwischen den drei Taten ein Zusammenhang besteht, wird derzeit im

Rahmen der Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls

geklärt. Zeugen, welche etwas Verdächtiges zu den genannten Tatzeiträumen

beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt (Tel.:

0621/3301-0) zu kontaktieren.

Mannheim/ Friesenheimer Insel: Küchenbrand in der Friesenheimer Straße aus vermutlich technischer Ursache

Mannheim/ Friesenheimer Insel: – Gegen 16:30 Uhr wurde über die Feuerwehr

ein Küchenbrand an vorgenannter Örtlichkeit gemeldet. Nach Eintreffen der ersten

Kräfte vor Ort konnte der Brand schnell gelöscht werden. Aktuell wird das

Gebäude noch durch die Feuerwehr gelüftet. Während der Einsatzmaßnahmen war die

Friesenheimer Straße bis gegen 17:00 Uhr vollgesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet. Es ergaben sich hierdurch nur geringe Verkehrsstörungen. Nach ersten

Ermittlungen vor Ort, scheint der Defekt eines Küchengerätes den Brand einer

Küchenzeile ausgelöst zu haben. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Es

entstand nur geringer Sachschaden.

Mannheim: Nächtliche Schlangenlinienfahrt endet im Gefängnis

Mannheim – Am Sonntagmorgen gegen 1:40 Uhr wurde eine

Streifenwagenbesatzung auf einen Opel Meriva aufmerksam, welcher durch seine

unsichere Fahrweise in der Augustaanlage auffiel. Bei einer anschließenden

Kontrolle und einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte bei dem

27-jährigen Fahrer ein Wert von über 1,5 Promille gemessen werden. Im Rahmen

einer Personalienüberprüfung wurde zudem bekannt, dass gegen den Mann noch ein

offener Haftbefehl bestand. Nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen

wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mannheim – Betrunkener und führerscheinloser Lieferwagenfahrer verursacht Unfall und flüchtet von der Unfallstelle; Polizeibeamte auf dem Weg zum Dienst finden den Verursacher

Mannheim – Deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte der 25-jährige Fahrer

eines Mercedes Sprinter Lieferwagens, der am frühen Sonntagmorgen gegen 04.25 in den Mannheimer Quadraten im Bereich H 3 zwei geparkte Fahrzeuge touchierte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen.

Die Fahndung nach dem Verursacher verlief zunächst ergebnislos. Zwei sich auf dem Weg zum Dienst befindende Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurden etwa eine Stunde nach dem Unfall auf einen verkehrsbehindernd geparkten unfallbeschädigten Lieferwagen unweit der Unfallörtlichkeit aufmerksam, in dessen Innenraum eine schlafende Person auf dem Fahrersitz lag. Im Fußraum des Fahrers befand sich eine größere Menge hochprozentigen Alkohols. Beim Kontrollgespräch wurde nicht nur festgestellt, dass der Fahrer knapp 1,9 Promille Atemalkohol aufwies, sondern auch dass das unfallbeschädigte Fahrzeug zur Unfallflucht in H 3 passte. Der Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht entgegen. Der durch die Unfälle entstandene Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Mannheim/Waldhof: Garage in Brand geraten – 20 000,- Euro Sachschaden

Mannheim – Am frühen Samstagmorgen, gegen 00.30 Uhr, ging bei der

Berufsfeuerwehr Mannheim die Meldung ein, dass im Mannheimer Stadtteil Waldhof,

im Bereich der Schwalbacher Straße, eine Garage brennen würde. Beim Eintreffen

von Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass eine Garage eines dort

befindlichen Garagenkomplexes in Brand stand. Der Brand konnte durch die

Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, rasch unter

Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf andere

Garagen verhindert wurde. Der entstandene Schaden an der Garage wird auf ca. 20

000,- Euro geschätzt. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Da die Brandursache

derzeit noch unklar ist hat das Kriminalkommissariat Mannheim die Ermittlungen

übernommen.