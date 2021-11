Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jähriger wegen Zigaretten überfallen – vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen / Ermittlungen dauern an

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis – Als ein 19-Jähriger am

Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs war,

traf er in Höhe der Unterführung auf eine vierköpfige Männergruppe. Unvermittelt

griff einer der jungen Männer nach der Hand des 19-Jährigen und versuchte diesem

so eine Schachtel Zigaretten zu entreißen. Der 19-Jährige, der das Vorhaben des

17-jährigen Angreifers durchschaute, konnte dies zunächst verhindern. Daraufhin

schubste der 17-Jährige den jungen Mann und griff erneut nach der Schachtel.

Dieses Mal mit Erfolg. Nachdem der 19-Jährige die Herausgabe seiner Zigaretten

forderte und auf den 17-Jährigen zugehen wollte, mischten sich schließlich die

Begleiter des Angreifers ein. Die drei jungen Männer, alle im Alter von 18

Jahren, schubsten den 19-Jährigen ebenfalls, woraufhin dieser schließlich zu

Boden stürzte. Nachdem sie dem 19-Jährigen weiter mit körperlichen Übergriffen

drohten, sollte dieser die Polizei verständigen, ließen die jungen Männer von

ihrem Opfer ab und ergriffen samt Raubgut die Flucht. Der 19-Jährige blieb

unverletzt und informierte umgehend die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen, von denen eine

Personenbeschreibung vorlag, in Tatortnähe angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. Sie wurden zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier

gebracht. Dort wurden auch die Eltern des 17-jährigen Angreifers verständigt.

Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier jungen Männer

aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen des Jugenddezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

sowie der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern weiter an.

BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener verursach Unfall

BAB 5 / St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Mit mehr als 1,2 Promille

wollte ein 56-Jähriger am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr vom Parkplatz Mönchhof

auf die Autobahn auffahren – allerdings in die falsche Richtung.

„Glücklicherweise“ kam dem Fahrer dabei ein anderer Verkehrsteilnehmer auf dem

Parkplatz entgegen, sodass dieser stoppte und zurücksetzten musste. Dabei stieß

der 56-Jährige mit seinem Heck gegen einen geparkten Pkw und verursachte einen

Gesamtschaden von mehr als 2.500 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme

durch die verständigten Beamten des Autobahnpolizeireviers Walldorf wurde

deutlicher Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers festgestellt. Neben

einer Blutprobe des Mannes wurde auch ein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel

sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

ermittelt.

BAB 5, St. Leon-Rot, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

BAB 5 / St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis – Beamte des

Autobahnpolizeireviers Walldorf wurden am Sonntagnachmittag auf einen

29-jährigen Autofahrer aufmerksam, der offenbar mit gestohlenen Kennzeichen

unterwegs war. Eine Kontrolle kurz nach 15 Uhr auf dem Autobahnparkplatz

Mönchberg förderte dabei eine Vielzahl weiterer Verstöße zu Tage. Neben den

entwendeten Kennzeichen war der Pkw des Mannes zudem nicht versichert. Der

Fahrer selbst stand während der Fahrt zudem unter dem Einfluss von Amphetamin,

von dem er neben mehreren Ampullen Testosteron auch noch knapp 15 Gramm mit sich

führte. Einen Führerschein konnte er auch nicht vorweisen, gegen ihn besteht

derzeit nämlich ein Fahrverbot. Dem 29-Jährigen wurde in der Dienststelle eine

Blutprobe entnommen und die Autoschlüssel einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen

des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, das Antidopinggesetz, Fahrens

ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, Verstoß gegen das

Pflichtversicherungsgesetz und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem

Einfluss berauschender Mittel sowie des Gebrauchs eines nicht zugelassenen

Kraftfahrzeugs ermittelt.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Gartenstraße – Wer kann Hinweise geben?

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis – Gleich in drei Wohnungen,

verschaffte am sich am Samstag ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt

und entwendeten daraus Wertgegenstände. Vermutlich in den Abendstunden, in der

Zeit von 18.25 Uhr bis 21 Uhr, hebelten die oder der Einbrecher die

Terrassentüre auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße auf

und gelangten so in die Innenräume. Dort nahm die Täter mehrere Schmuckstücke an

sich und flüchteten. Ebenfalls in der Gartenstraße gelang es dem oder den

Einbrechern den Rollladen eines Hintereingangs eines Mehrfamilienhauses

aufzudrücken und so in das Anwesen zu gelangen. Dabei durchsuchten die Täter

gleich zwei Wohnung. Ob diese dabei Beute machten, ist bislang nicht bekannt. In

allen drei Fällen waren die Bewohner nicht anwesend. Ob die Taten zusammenhängen

ist derzeit Ermittlungssache.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach

Zeugen. Personen die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Beamten zu wenden.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Mann entblößt sich – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitag gegen 17:15 Uhr meldete eine

Joggerin der Polizei einen Mann, welcher sich im Bereich des Schwimmbadwegs vor

ihr entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Die 26-Jährige

joggte auf dem Feldweg im Wiesenthal, von der Haltestelle Museum/Arena kommend.

Etwa auf halber Strecke zur Bahnunterführung Schwimmbadweg habe sie links des

Weges einen Mann bemerkt, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte und die

26-Jährige dabei direkt anschaute. Als der Unbekannte erkannte, dass die

Joggerin einen Radfahrer ansprach und mit dessen Hilfe die Polizei verständigte,

flüchtete der Unbekannte in Richtung der Bahngleise.

Der Mann wird als ca. 50 Jahre oder älter und von kleiner Statur beschrieben. Er

trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung, eine Bluejeans, eine dunkle Jacke und eine

dunkle Wintermütze.

Am Samstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, wurde durch eine Streife des Polizeireviers

Sinsheim in der Nähe der beschriebenen Örtlichkeit ein 31-jähriger Mann

festgenommen, der vom Erscheinungsbild der Beschreibung der Joggerin entsprach

und beim Ansprechen durch die Beamten bei geöffneter Hose an seinem

Geschlechtsteil manipulierte. Der Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Ob es sich um denselben Mann handelt,

den die 26-Jährige am Freitagabend beobachtet hatte, ist Gegenstand der

Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen, die ähnliche Beobachtungen im Bereich des Schwimmbadwegs gemacht haben,

können sich unter der Rufnummer 0621 174 – 4444 beim Kriminaldauerdienst melden.

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – eine leicht verletzte Person

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen

gegen 08:45 Uhr an der Kreuzung Frankfurter Straße / Speyerer Straße. Eine

31-Jährige Ford-Fahrerin befuhr die Frankfurter Straße, als sie an der Kreuzung

zur Speyerer Straße eine 44-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah, ihre Vorfahrt

missachtete und mit ihr kollidierte. Die Mercedes-Fahrerin wurde bei dem Unfall

leicht verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der

Gesamtsachschaden beträgt rund 4.000 EUR.

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis: Raub in Bahnhofsunterführung – Zeugen gesucht

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitag gegen 16:15 Uhr wurde ein

19-Jähriger Opfer eines Raubes Der 19-Jährige traf in der Unterführung des

Bahnhofs auf eine Gruppe von vier Männern im Alter von 17 bis 18 Jahren. Einer

der Jugendlichen griff nach der Zigarettenpackung des 19-Jährigen. Der versuchte

dies durch Wegziehen der Hand zu verhindern. Daraufhin stieß der Jugendlich den

Mann beiseite und entriss ihm die Zigaretten. Als der Mann diese wieder

einforderte, wurde er von dem jungen Räuber und seinen Begleitern zu Boden

gestoßen. Außerdem drohten die Jugendlichen ihm mit Gewalt, wenn er die Polizei

verständigen sollte. Danach flüchteten sie. Im Rahmen von sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen wurden die vier Jugendlichen festgenommen und zum

Polizeirevier gebracht. Von dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen. Der 17-Jährige Haupttäter wurde an seine Eltern

überstellt.

Die Ermittlungen zum Tathergang werden durch das Jugenddezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Zeugen der Tat können sich an die

Rufnummer 0621 174 – 4444 des Kriminaldauerdienstes wenden.

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bricht in Pkw und Garage ein – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis – Ein besonders dreister Täter verschaffte

sich am späten Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, Zutritt zur Garage eines Anwesens

im Hardtwaldring während die Hauseigentümer zuhause waren. Nach bisherigen

Ermittlungen hatte sich der Unbekannte auf bisher unbekannte Weise zunächst

Zugang zu dem vor dem Anwesen geparkten PKW der Anwohner verschafft. Über den im

PKW liegenden Garagentoröffner gelangte er dann in die Garage. Die Geschädigten

wurden auf das geöffnete Garagentor aufmerksam. Als sie dies wieder schlossen,

bemerkten sie eine unbekannte Person in der Nähe ihres Fahrzeuges, die sich

ihnen gegenüber als Polizist ausgab, sich dann aber schnell zu Fuß entfernte.

Bei einer Nachschau bemerkten die Hauseigentümer dann, dass sowohl aus dem PKW,

als auch aus der Garage mehrere Gegenstände entwendet worden waren. Die Höhe des

Diebstahlsschadens ist bisher nicht bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen

und bittet Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter der Rufnummer 06202 288-0 zu melden.

BAB5, Weinheim: Unter Alkoholeinfluss Sachschaden auf der Autobahn verursacht – Zeugen und Geschädigte gesucht

BAB5, Weinheim – Am frühen Samstagmorgen befuhr eine 29-jährige

Renault-Fahrerin die A5 vom Autobahnkreuz Weinheim kommend in Fahrtrichtung

Karlsruhe. Im Bereich der dortigen Baustelle konnte die Frau die Spur nicht

halten und kam mehrmals von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit

mehreren Verkehrszeichen und der Leitplanke. Die Frau, welche die Autobahn an

der Abfahrt Heidelberg-Dossenheim verließ, stellte ihren stark beschädigten PKW

schließlich im Neckargewann ab und ließ sich von einem Taxi abholen. Durch einen

Zeugen wurde schließlich die Polizei informiert, welche die Unfallfahrerin

ausfindig machen konnte. Im Gespräch stellten die Beamten eine deutliche

Alkoholisierung bei ihr fest. Ein Alkoholtest ergab schließlich ein Ergebnis von

1,4 Promille. Die 29-Jährige musste die Beamten daher auf das Polizeirevier

begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Außerdem muss die Frau nun ihren

Führerschein abgeben. Insgesamt dürfte ein Sachschaden vierstelligen Bereich

entstanden sein. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr, Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, welche das

Unfallgeschehen auf der A5 zwischen Weinheim und Dossenheim beobachtet haben,

oder von der Fahrweise der Frau gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der

Autobahnpolizei Mannheim (Tel.: 0621/47093-0) in Verbindung zu setzen.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – BAB 5: Ladungsbrand auf Pickup-Truck

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis – BAB 5 – Gegen 08:30 Uhr wurde ein

brennendes Fahrzeug auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Dossenheim und

der Anschlussstelle Ladenburg in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet. Nach

Eintreffen der Feuerwehr Dossenheim, sowie der Beamten der Autobahnpolizei

Mannheim konnte der Brand rasch gelöscht werden. Nach ersten Ermittlungen geriet

die Ladung eines Pickup der Marke Daimler Chrysler aus bislang unbekannter

Ursache in Brand. Die Ladung wurde nach Beendigung der Löscharbeiten vor Ort

entladen und im Anschluss durch die Autobahnmeisterei Mannheim geborgen. Der

Pickup konnte seine Fahrt nach einer technischen Überprüfung vor Ort fortsetzen.

Es entstand nur geringer Sachschaden. Während der Löscharbeiten musste der

rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – 5-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Schwetzingen – Schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen trug ein

5-jähriger Junge davon, der am späten Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in

Schwetzingen im Odenwaldring von einem Auto erfasst wurde. Der Junge überquerte

gemeinsam mit seinen Eltern bei Grünlicht eine Fußgängerampel in Höhe des

Bellamar, als die 56-jährige Fahrerin eines VW Golf das für sie geltende

Rotlicht missachtete und mit dem Kind kollidierte. Der Junge trug beim

Zusammenstoß eine Gehirnerschütterung und Abschürfungen davon und wurde zur

Untersuchung in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug enstand

kein Sachschaden. Die Fahrerin sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger

Körperverletzung entgegen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Sinsheim – Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 12.30 bis 19.00 Uhr,

nutzten ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit einer Bewohnerin aus und

brachen in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Sinsheim/Weiler ein. Der oder die

Täter hebelten hierzu eine im Erdgeschoss befindliche Terrassentür eines im

Bereich der Fliederstraße befindlichen Anwesens auf und verschafften so Zutritt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren

hundert Euro entwendet. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden

in Höhe von ca. 200,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die

Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen

Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, oder der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Sinsheim/RNK – Am Freitag, kurz nach 20:30 Uhr, kam es auf der

Waldangellocher Straße in Richtung Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem

sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt entfernte. Der

Unfallverursacher hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot, so dass es zum

Zusammenstoß an den Außenspiegeln kam. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des

18-Jährigen Geschädigten abgerissen. Der Unfallverursacher bremste kurz und fuhr

daraufhin in Richtung Sinsheim davon. Aufgrund der Witterung konnte der

Geschädigte noch sein Beifahrer keine Angaben zum Kennzeichen geben. Bei dem

flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen BMW gehandelt haben. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei dem

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261-6900 zu melden./EF