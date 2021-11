Heidelberg: Auseinandersetzung in Gaststätte; Polizeibeamter gebissen

Heidelberg – Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung

wird gegen einen 33-jährigen Mann ermittelt.

Er wird beschuldigt, am frühen Montagmorgen in einer Gaststätte in der

Fußgängerzone zwei Polizeibeamte attackiert und einen von ihnen in den Arm

gebissen zu haben. Dabei bekam er Unterstützung von zwei weiteren unbekannten

Personen, einem Mann und einer Frau, die bei Eintreffen von unterstützenden

Streifen flüchteten.

Die beiden Beamten waren kurz vor 1 Uhr zunächst wegen eines Betrunkenen in die

Gaststätte gerufen worden und kümmerten sich um den Mann in einem Nebenraum. Als

es im Gastraum kurz darauf zu einer Schlägerei unter den Gästen einer

Vorweihnachtsfeier kam und die Beamten diese schlichten wollten, wurden sie von

den drei Beteiligten angegriffen.

Insgesamt sieben Streifen wurden in die Fußgängerzone zu Unterstützung den in

Not geratenen Beamten beordert, worauf schnell „Ruhe“ einkehrte. Der gebissene

Beamte wurde leicht verletzt.

Der 33-jährige „Beißer“ wurde vorläufig festgenommen; eine Alkoholüberprüfung

ergab knapp zwei Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Nach seiner

erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Heidelberg: 18-Jähriger wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

18-jährigen Mann erlassen.

Der Tatverdächtige soll am Freitag, den 12.11.2021, gegen 19 Uhr aus einem

unverschlossen in Heidelberg-Bergheim abgestellten Pkw zwei Mobiltelefone im

Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwendet haben, welche auf dem Beifahrersitz

lagen.

Als der Geschädigte nur wenige Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte und

den Diebstahl seiner Telefone bemerkte, suchte er umgehend das nahegelegene

Polizeirevier Heidelberg-Mitte auf, um Strafanzeige zu erstatten. Währenddessen

gelang es einem Angehörigen, die entwendeten Mobiltelefone mittels einer auf

diesen installierten Software zu orten. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte

die Beamten zu einer mehrköpfigen Personengruppe, die sich auf einem Platz in

der Heidelberger Altstadt aufhielt. Ein durch die Ortung bei einem der

entwendeten Mobiltelefone ausgelöster Signalton wies dabei auf den 18-jährigen

Tatverdächtigen. Bei der anschließenden Kontrolle wurden die beiden

Mobiltelefone bei ihm sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks des jungen Mannes wurden zudem vier teure

Parfums im Gesamtwert von mehr als 400 Euro sichergestellt, die der Verdächtige

zuvor aus einem Einzelhandelsgeschäft in Heidelberg entwendet haben soll.

Der 18-Jährige wurde daraufhin festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter des

Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Anschließend wurde der Verdächtige,

der bereits Ende Oktober wegen Ladendiebstahls zur Anzeige gelangt war, in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Heidelberg-Bahnstadt: Unbekannter beschädigt PKW und flüchtet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bahnstadt – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20

und 8.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen weißen VW,

welcher im Wieblinger Weg am linken Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte

kollidierte mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren mit dem Heck des VWs. Der

Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben

zum Verursacher oder Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 telefonisch in Verbindung zu

setzen.

Heidelberg-Pfaffengrund: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Heidelberg-Pfaffengrund – Am 13.11.21 ereignete sich gegen 21:05 Uhr ein

Unfall an der Einmündung Diebsweg Ecke Eppelheimer Straße. Der

unfallverursachende Fahrer, ein 57-jähriger Mann war mit seinem PKW ungebremst

auf ein anderes, an der roten Ampel wartendes Fahrzeug aufgefahren. Der

geschädigte Fahrer, ein 64-jähriger Mann, wurde durch den Aufprall

glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 57-jährige Mann entfernte sich von der

Unfallstelle ohne einen Namen zu hinterlassen oder sich um den anderen

Unfallbeteiligten zu kümmern. Er konnte aber im Rahmen einer Fahndung in der

unmittelbaren Nähe festgestellt werden, wie er sein unfallbeschädigtes Fahrzeug

gerade abstellen wollte. Als der Mann einer Kontrolle unterzogen werden sollte

wurde dieser verbal aggressiv und versuchte sogar nach einem Polizeibeamten zu

treten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1

Promille. Er wurde daher zum Revier Heidelberg-Süd gebracht und ihm eine

Blutprobe entnommen. Auch hier wusste der Mann sich nicht zu benehmen und

beleidigte fortwährend die Polizeibeamten in allen erdenklichen Varianten. Nach

Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann in die Obhut seiner

Familie übergeben. Der Mann wird sich wegen mehrerer Vorwürfe verantworten

müssen, unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht,

Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkoholgenusses, Beleidigung und eines

tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Autobahn A5, Karlsruhe in Richtung Heidelberg: Betrunken auf der Autobahn unterwegs

BAB 5 Karlsruhe – Heidelberg – Am Samstag gegen 19:40 Uhr wurde über

Notruf mitgeteilt, dass auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal ein Fahrzeug

mit auffälliger Fahrweise unterwegs wäre. Der Mitteiler konnte das Fahrzeug bis

zu einer Raststätte verfolgen und die 32-jährige Fahrzeugführer dort bis zum

Eintreffen der Polizeibeamten aufhalten. Bei der anschließenden Kontrolle konnte

durch Kräfte der Autobahnpolizei ein Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, was

ein durchgeführter Atemalkoholtest mit einem Wert von über zwei Promille

bestätigte. Der Führerschein der Fahrerin wurde beschlagnahmt und der

Fahrzeugschlüssel in Verwahrung genommen. Nach Abschluss der strafprozessualen

Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen.

Heidelberg-Eppelheim: Streitigkeiten enden mit einem Messerstich

Heidelberg-Eppelheim – Am frühen Sonntagmorgen kam es zwischen drei

Männern im Alter zwischen 20 und 32 Jahren zu einer Auseinandersetzung in

Eppelheim. Im Verlauf des Streits wurde eine Person durch einen Stich mit einem

Messer am Arm und eine weitere durch einen Faustschlag verletzt. Die

Geschädigten wurden infolge dessen jeweils leicht verletzt und anschließend in

einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Personen standen offenbar unter

Alkoholeinfluss. Der Haupttäter konnte in seiner Wohnung angetroffen und

widerstandslos festgenommen werden. Nach Abschluss der strafprozessualen

Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren

Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg Süd übernommen.

Heidelberg/Neuenheim: Einbruch in Zweifamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – In der Zeit von Freitag auf Samstag 12./13.11.2021, 13.30 bis

00.30 Uhr, nutzten ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit der im Urlaub

befindlichen Bewohner aus und brachen in ein Zweifamilienhaus im Stadtteil

Neuenheim ein. Hier hebelten der oder die Täter ein im Erdgeschoss befindliches

Fenster eines im Bereich der Gabelsbergstraße befindlichen Anwesens auf.

Erkenntnisse, ob etwas entwendet wurde konnten bislang noch nicht erlangt

werden. Am aufgebrochenen Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe

von ca. 300,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe

Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier

Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

Heidelberg-Neuenheim: Tatverdächtiger nach Diebstahl auf der Neckarwiese festgenommen

Heidelberg – Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr befand sich der 14-jährige

Geschädigte mit zwei Freunden am Spielplatz auf der Neckarwiese. Der 14-jährige

hatte seine Umhängetasche bei den Tischtennisplatten abgelegt. Kurze Zeit später

kamen vier männliche Personen zu den Tischtennisplatten. Als sich die vier

Personen Richtung Theodor-Heuss-Brücke entfernten, fiel dem 14-jährigen

Geschädigten auf, dass sein Geldbeutel entwendet wurde. Daraufhin verständige er

die Polizei. Die gesuchte Personengruppe konnte durch eine

Streifenwagenbesatzung im Bereich des Bismarckplatzes festgestellt werden. Bei

der Kontrolle hielt ein 20-jähriger Mann den zuvor entwendeten Geldbeutel des

Geschädigten in der Hand. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord wurde der 20-jährige wieder entlassen. Gegen ihn

wird nun wegen Verdacht des Diebstahls ermittelt./SB

Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall/Fahrerflucht; Zeugen gesucht

Heidelberg – Am Samstagmorgen um 02:10 Uhr verursachte ein bislang

unbekannter Taxi-Fahrer einen Verkehrsunfall in Höhe der Kreuzung

Kurfürstenanlage / Mittermaierstraße. Der Fahrer bremste ohne weiteren Grund so

stark ab, dass der hinter ihm fahrende VW-Fahrer ebenfalls stark abbremsen

musste. Trotz Gefahrenbremsung fuhr der 20-jährige VW-Fahrer dem Taxi-Fahrer

auf. Der nachfolgende 20-jährige BMW-Fahrer fuhr in Folge dessen dem VW-Fahrer

auf. Der Taxi-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings unvermittelt in Richtung

Kurfürstenanlage fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 1000EUR.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder weitere sachdienliche

Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier

Heidelberg-Mitte (Tel.: 06221/991700) zu kontaktieren./SB

Heidelberg – E-Scooter unter Alkohol- und Drogeneinfluss geführt

Heidelberg – In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 24 Uhr, wurde

auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Gadamerplatz ein 22-Jähriger Mann mit einem

E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt

werden, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger

Alkoholtest ergab 2,3 Promille und der Urintest war zudem positiv auf

Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurde der Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal ausdrücklich darauf hin, dass

es sich bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die Vorschriften

und Grenzwerte wie bei Autos und Krafträdern gelten, mit den gleichen

führerscheinrechtlichen Konsequenzen./EF