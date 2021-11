Diebstahl einer Gartenlampe

Kirn, Rottmannstraße

Im Zeitraum 13.11.-14.11.2021 wurde durch eine oder mehrere unbekannte Personen eine Lampe im Garten eines Anwesens in der Rottmannstraße abmontiert und entwendet. Aufgrund der Situation vor Ort ist davon auszugehen, dass bei der Tat Werkzeug verwendet wurde. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, werden an hiesige Dienststelle erbeten.

Unfall mit Verletzten in der Salinenstraße

Bad Kreuznach, Salinenstraße

Am 13.11.2021 kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 46-jähriger Polofahrer aus Bad Kreuznach die Salinenstraße in Richtung Innenstadt. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fürfeld fuhr in Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich Salinenstraße / Rheingrafenstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Polofahrer klagte über Schmerzen im linken Arm. Er und dessen 16-jährige Beifahrerin wurden im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Mercedesfahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten behaupteten, dass der jeweils andere über Rot gefahren sei. Zeugen können sich gerne bei der Polizei Bad Kreuznach melden.

Einbrecher gefasst

Kirn

Am 13.11.2021 gegen 09:45 Uhr meldete ein Bewohner des Lohweges, dass er soeben zwei Einbrecher an seiner Terrassentür gesehen hat. Es handele sich um einen weiblichen und einen männlichen Jugendlichen, die er beim Aufhebeln der Tür gestört hat. Die beiden sind daraufhin geflüchtet. Eine kurz darauf vor Ort eingetroffene Streife der Polizei Kirn konnte in unmittelbarer Nähe des Tatortes zwei Jugendliche antreffen. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte bei den Personen entsprechendes Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Kirn Tel. 06752 1560 zu melden.

Nach Parkrempler geflüchtet

Kirn

Am 12.11.2021 gegen 11:30 Uhr touchierte ein schwarzer PKW im Bereich des August-Bebel-Platzes, Richtung Hedwigsgärten, beim Ausparken ein dahinter geparktes Fahrzeug. Hierbei entstand leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte jedoch Teile des Kennzeichens ablesen. Die Polizei Kirn bittet um weitere Hinweise unter 06752 1560.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Merxheim

Am Freitagabend wurde zwischen 19:15 Uhr und 19:25 Uhr ein im Bereich des Wendehammers der Hunolsteiner Straße (Neubaugebiet) geparkter weißer Ford Transit Custom (Firmenfahrzeug) im Bereich der linken Flanke bei einem Wendemanöver erheblich beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Lkw mit weißem Auflieger und rotem Schriftzug handeln. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Verkehrsunfallflucht

Hennweiler

Am 12.11.21 gegen 13:20 Uhr kam es auf der K5 zwischen Hennweiler und Bruschied zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein aus Bruschied kommender Transporter stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug jeweils am linken Außenspiegel aneinander, wodurch der Spiegel des Transporters beschädigt wurde. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund des Nebels konnte der Fahrer des Transporters keine Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug machen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter Tel.: 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

Balkonbrand eines Mehrfamilienhauses

Bad Kreuznach

Am Freitag, den 12.11.2021, gegen 05:30 Uhr wurde auf dem Balkon eines Mehrfamilienhaues in 55543 Bad Kreuznach, Korellengarten ein Brand gemeldet. Das Feuer konnte auf dem Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehren konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen, sodass es auf keine weiteren Balkone übergreifen konnte. Alle Anwohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Nach den Löscharbeiten konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 7000.- Euro belaufen. Im Rahmen der polizeilichen Brandermittlungen konnten Hinweise für eine fahrlässige Brandstiftung festgestellt werden.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kirn, Bahnhofstraße

Am 12.11.2021 wurden am Bahnhofsvorplatz von Kirn Verkehrskontrollen hinsichtlich möglicher Trunkenheitsdelikte durchgeführt. Gegen 01:00 Uhr wurde ein 23-jähriger VW-Fahrer der Kontrolle zugeführt. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten durch die Beamten Hinweise auf einen aktuellen Drogenkonsum festgestellt werden. Dem Betroffenen wurde daher die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.