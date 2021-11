Mainz-Saarstraße, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Saarstraße – Am Montag, den 15.11.2021 gegen 09:23 Uhr kam es im

Europakreisel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hier streift der Unfallverursacher mit seinem Auto, wahrscheinlich ein

dunkelblauer SUV, einen grauen Renault Clio beim Spurwechsel und flüchtete in

Richtung Isaac-Fulda-Allee. Das Auto des Unfallverursachers müsste einen Schaden

im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite haben. Wahrscheinlich ist, dass das

Fahrzeug im Bereich Isaac-Fulda-Allee in einer der dortigen Büro-Tiefgaragen

abgestellt wurde. Laut dem geschädigten Unfallgegner könnten mehrere

Verkehrsteilnehmer an diesem Morgen den Unfall beobachtet haben. Die Polizei

sucht daher nach Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Mainz-Hechtsheim, Schussgeräusche entpuppen sich als Silvesterrakete

Mainz-Hechtsheim – Sonntag, 14.11.2021

Eine Silvesterrakete löste in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen

Polizeieinsatz aus. Eine Anwohnerin wurde gegen 00:20 Uhr auf laute

Knallgeräusche und Lichtblitze aufmerksam. Da sie diese für mögliche Schüsse

hielt, verständigte die Frau die Mainzer Polizei. Mehrere Streifen aus dem

Mainzer Stadtgebiet sowie der Autobahnpolizei klärten daraufhin den Bereich Am

Schinnergraben in Mainz-Hechtsheim ab. Letztendlich konnte auf der Fahrbahn eine

frisch abgebrannte Silvesterrakete aufgefunden werden, die aller

Wahrscheinlichkeit nach für die Knallgeräusche ursächlich war. Wer die Rakete

gezündet hat ist derzeit noch unklar. Zu Schaden kam bei dem Vorfall

glücklicherweise niemand.

Sachbeschädigung an Pkw – Anwohner stellt Täter

Mainz-Finthen – Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte am frühen

Sonntagmorgen der Täter einer Sachbeschädigung gestellt und der Polizei

übergeben werden. Gegen 00:24 Uhr beobachtete ein Anwohner der

Henri-Dunant-Straße im Stadtteil Finthen, aus seinem Fenster heraus, wie ein

Mann mit einem Stein gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug warf. Der Pkw

der Marke Hyundai wurde hierdurch an mehreren Stellen erheblich zerkratzt. Als

der Finther den Täter ansprach, flüchtete dieser rennender Weise, konnte aber

verfolgt und bis zum Eintreffen einer alarmierten Funkstreife der Mainzer

Polizei festgehalten werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 54-jährigen

Mann, der stark alkoholisiert war. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Einbrecher unterwegs

Mainz-Oberstadt – Bislang unbekannte Einbrecher waren am Samstagabend im

Bereich der Mainzer Oberstadt unterwegs. Zunächst verschafften sich die Täter

Zutritt zum Grundstück eines Reihenhauses im Oberen Laubenheimer Weg und

versuchten dort die Terassentür des Wohnhauses aufzubrechen bzw. das Glas der

Türe einzuschlagen. Dies gelang den Tätern allerdings nicht. Aus welchem Grund

die Täter ihr Vorhaben abbrachen und in unbekannte Richtung flüchteten ist

derzeit nicht bekannt. An der Tressentür entstand ein nicht unerheblicher

Sachschaden. Die Tat wurde gegen 18:05 Uhr von den Hauseigentümern festgestellt.

Gegen 22:50 Uhr wurde der Mainzer Polizei abermals ein Einbruch in der Mainzer

Oberstadt gemeldet. In der Walter-Hallstein-Straße waren unbekannte Täter in

eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. In Abwesenheit der

Wohnungsinhaber verschafften sich die Täter Zutritt zur Wohnung, durchwühlten

diese und entwendeten Bargeld.

In beiden Fällen wurden von der Mainzer Kriminalpolizei erste Spuren gesichert

und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten

Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der

Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

äMainz-Gonsenheim, Parkplatzstreit überführt betrunkenen Rollerfahrer

Mainz-Gonsenheim – Samstag, 13.11.2021

Am Samstagnachmittag geraten zwei Mainzer auf einem Supermarktparkplatz in

Mainz- Gonsenheim in Streit. Anlass gab das vermeintliche ungünstige

Parkverhalten eines 63-jährigen Motorrollerfahrers. Sein Streitgegner, ein

65-jähriger Autofahrer bemerkt im Laufe der verbalen Auseinandersetzung starken

Atemalkoholgeruch. Noch bevor er etwas unternehmen kann, verlässt der 63-Jährige

mit seinem Motorroller den Supermarktparkplatz. Aufgrund des abgelesenen

Kennzeichens kann der 63-Jährige jedoch unmittelbar im Anschluss an seiner

Anschrift durch eine Polizeistreife des Mainzer Neustadtrevieres angetroffen und

kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab im Anschluss einen

Wert von knapp unter einem Promille.

Erheblicher Widerstand am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz – Am Samstag, den 13. November 2021 wurden Beamte des

Bundespolizeireviers Mainz auf eine männliche Person im HBF Mainz aufmerksam,

die beim Erblicken der Streife, diesen unmittelbar wieder verlassen wollte.

Während des Kontrollgesprächs konnten die Beamten stark gerötete und geweitete

Pupillen feststellen, weshalb sich der Verdacht erhärtete, dass die Person unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Aufforderung sich auszuweisen kam

die Person nicht nach und zeigte ein unkooperatives Verhalten gegenüber den

Beamten. Da der Polizeipflichtige sich nicht ausweisen wollte, sollte eine

Durchsuchung nach Ausweispapieren erfolgen, doch der 21-jährige begann sich

gegen die Durchsuchung zu wehren und wollte sich der Kontrolle entziehen. Dies

konnte nur durch ein Festhalten am Arm unterbunden werden. Trotz der mehrmaligen

Aufforderung sich friedlich zu verhalten, leistete der junge Mann zunehmend

Widerstand, zückte sein Handy und filmte die Beamten. Die Beamten versuchten

mehrmals den jungen Mann zu beruhigen und forderten ihn auf das Filmen

einzustellen. Immer wieder befreite sich der Beschuldigte aus den Griffen der

Beamten und wehrte sich gegen die Maßnahmen. Zur Durchsetzung der Durchsuchung

sollte die Person an der Wand des Bahnhofsgebäudes fixiert und mit Handschellen

gefesselt werden. Dabei sperrte dieser sich und stemmte sich mit beiden Beinen

gegen die Fassade des Bahnhofsgebäudes um die Beamten zurück zu drängen.

Aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens der Person mussten die Beamten

diesen zu Boden bringen, um ihn zu fesseln. Dabei versuchte dieser sich in

Besitz eines Schlagstocks bzw. der Dienstwaffe zu bringen. Nur durch ein

entschlossenes Vorgehen der Beamten konnte dies unterbunden werden. Im Anschluss

wurde die Person zur Dienstelle der Bundespolizei verbracht. Hier wurde aufgrund

der Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin eine Blutentnahme durch einen Arzt

durchgeführt. Weiterhin ergab eine freiwillige Atemalkoholkontrolle einen Wert

von 1,04 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Person

die Dienststelle wieder verlassen.

Unerwarteter Erfolg – Diebesgut sichergestellt

Mainz – Am Samstag, den 14. November 2021 wurden die Beamten des

Bundespolizeireviers Mainz von einem Mitarbeiter der Rossmann Filiale, im

Hauptbahnhof Mainz, über einen Diebstahl in der Filiale informiert. Nach Angaben

des Ladendetektivs hatte der Beschuldigte zwei „Maxi King“ sowie mehrere FFP

2-Masken gestohlen. Zunächst wurde die Person als Beschuldigter im

Strafverfahren belehrt und zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum

Bundespolizeirevier Mainz verbracht. Hier wurde auch der Rucksack des

23-jährigen durchsucht. Dabei konnten zwei IPads der Marke Apple aufgefunden

werden. Auf Nachfrage gab der Beschuldigte an, diese von einem Bekannten

käuflich erworben zu haben. Weitere Details konnte er allerdings nicht nennen.

Nach Überprüfung der Tablets konnte eruiert werden, dass es sich vermutlich um

das Eigentum einer jungen Frau handelte. Aufgrund des Straftatverdachts wurde

der Kriminaldauerdienst (KDD) Mainz telefonisch über den Sachverhalt informiert.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwältin sollten die beiden Ipads und

das Handy des Beschuldigten als Beweismittel sichergestellt werden. Noch vor Ort

willigte der Beschuldigte in die Durchsicht seines Handys ein. Nachdem das Handy

entsperrt wurde, öffnete sich der letzte Chatverlauf, indem der Beschuldigte

fünf Ipad’s für je 50 EUR zum Verkauf anbot. Weiterhin wurde in dem Chat der

Begriff „Hehlerware“ verwendet. Nachdem die ersten polizeilichen Maßnahmen

durchgeführt wurden, übernahm der KDD Mainz die Person sowie die Beweismittel.

Der Beschuldigte sollte nach erneuter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, am

Folgetag, dem AG Alzey vorgeführt werden.

Mainz – Große Bleiche – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht, Fußgänger verletzt

Mainz – Ein 54 – jähriger Fußgänger ist am Samstagnachmittag, gegen 17:10

Uhr von einem Auto erfasst worden und hat dabei Rückenverletzungen erlitten. Der

54-Jährige war zuvor auf der Großen Bleiche in Richtung Münsterplatz unterwegs

und wollte von dort in Richtung Hauptbahnhof weiterlaufen. Dazu überquerte er

die Große Bleiche kurz vor der Schillerstraße und wurde von dem Peugeot eines

36-jährigen Autofahrers erfasst. Der Fußgänger konnte zunächst wieder aufstehn,

wurde aber später durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort

verblieb er stationär. Aufgrund widersprüchlicher Angaben ist derzeit unklar,

für welchen Unfallbeteiligten die Ampelanlage Große Bleiche/Münsterplatz Grün-,

bzw. Rotlicht zeigte.

Die Polizei bittet Zeugen sich beim Altstadtrevier (PI Mainz 1) zu melden:

06131-654110.

Erfolgreiche Personensuche nach einem 85-jährigem Mann im Gonsenheimer Wald

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:00 Uhr meldete sich eine orientierungslose männliche Person zunächst über den Notruf der Polizei und teilte mit, dass er mit dem Fahrrad gestürzt sei und nicht mehr wisse wo er sich befindet. Aufgrund seiner Beschreibung wurde er zunächst auf der hessischen Seite im Bereich der Maaraue jenseits der Theodor-Heuss-Brücke vermutet. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der hessischen Polizei und der Feuerwehr Wiesenbaden zur Personensuche alarmiert.

Kurze Zeit später meldete sich der Mann über Notruf 112 bei der Feuerwehrleitstelle Mainz. Da die Beschreibung seines vermuteten Standortes nicht schlüssig war, wurde eine Handyortung ausgelöst. Als Ergebnis wurde sein Standort zwischen Gonsenheimer Wald und Mainzer Sand, in der Nähe der Autobahn A 643, vermutet. Von der Feuerwehrleistelle wurden daraufhin Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim, sowie eine spezielle Drohneneinheit der Feuerwehr Bodenheim|Nackenheim alarmiert.

Vor Ort wurde eine gemeinsame Einsatzleitung von Polizei und Feuerwehr zur Koordination der Einsatzkräfte gebildet. Im weiteren Verlauf wurde die Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes (MHD) Mainz nachalarmiert, um die Suche der Einsatzkräfte im Wald zu unterstützen. Mehrere Trupps der Feuerwehr suchten das Waldgebiet mit Wärmebildkameras und Scheinwerfern ab, Polizeikräfte unterstützen die Suche und fuhren die befahrbaren Waldwege im Suchsektor ab. Von der Drohneneinheit wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera und Suchschweinwerfer eingesetzt. Parallel dazu fand eine zielgerichtete Ortung des Handys des Mannes durch die Polizei vor Ort statt.

Diese Ortung war am Ende erfolgreich und die Person konnte gegen 07:00 Uhr von der Polizei aufgefunden werden. Der 85-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit Verdacht einer Unterkühlung an den Rettungsdienst übergeben. Nach eigenen Angaben war er bereits seit Freitagnachmittag mit dem Fahrrad unterwegs.

Kennzeichenmissbrauch

Bingen

Bingen, 14.11., Koblenzer Straße, 16:20 Uhr. Im Rahmen einer Kontrolle wurde PKW angehalten und der Fahrer kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Kennzeichen entstempelt waren. Der 37-Jährige gab hierauf zu, seine alten Kennzeichen auf den vor zwei Wochen erworbenen PKW angebracht zu haben. Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Fahrraddiebstahl

Bingen

Bingen, 13.11., Freidhof, 10:00-18:30 Uhr. Im genannten Zeitraum hatte eine 53-Jährige ihr Fahrrad am Ständer mit Schloss befestigt, abends war das Fahrrad verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Diebstahl von Schafen – Zeugenaufruf

Guntersblum

Im Zeitraum vom 12.11.2021, 17:30 Uhr bis 13.11.2021, 14:30 Uhr wurden in Guntersblum durch einen bislang unbekannten Täter insgesamt acht Schafe gestohlen. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um ein umzäuntes Gartengrundstück in südlicher Verlängerung der Wormser Straße, das lediglich durch einen asphaltierten Feldweg von der B 9 getrennt ist. Um auf das Grundstück zu gelangen, wurde der Gartenzaun nach unten gedrückt und hierdurch beschädigt. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurden frische Reifenspuren festgestellt, sodass von einem Abtransport der Tiere mittels eines größeren Fahrzeugs auszugehen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-9330 entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Hillesheim

Am Samstag, dem 13.11.2021, gegen 07:15 Uhr kam es in der Brunnenstraße in Hillesheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei befuhr ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer/in mit einem Pkw die Brunnenstraße, bei der es sich um eine Sackgasse handelt. Das Fahrzeug wurde gewendet und stieß anschließend mehrfach gegen eine Hauswand, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw gegen die Wand des auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Hauses gesteuert, an der nach derzeitigem Kenntnisstand kein Schaden entstanden ist. Danach setzte der/die Unbekannte die Fahrt fort und flüchtete in Richtung Ortskern. Durch Anwohner konnte das Geschehen teilweise beobachtet werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen SUV, wahrscheinlich des Herstellers „Hyundai“, mit Mainzer Zulassung („MZ“). Dieser dürfte durch die Kollisionen nicht unerhebliche Beschädigungen aufweisen. Eine Personenbeschreibung konnte nicht abgegeben werden. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Erfolg. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann oder ein beschädigtes Fahrzeug wahrnimmt, das auf die Beschreibung zutrifft, wird dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133-9330 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Nierstein

In den frühen Morgenstunden des 13.11.2021 wurde ein Pkw in der Wörrstädter Straße in Nierstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die desorientierte 35-jährige Fahrerin deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht mehr fahrtüchtig war. Bei einer Durchsuchung konnten zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Daher wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.