Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfällen

Worms (ots) – Bereits am Sonntag, den 07.11.2021, kam es zu zwei Raubüberfällen

in der Alzeyer-Straße in Worms.

Dank der Überwachungskamera in der überfallenen ARAL-Tankstelle, konnten beide

Täter während des Überfalls gefilmt werden.

Der mit einer Machete bewaffnete Haupttäter wird als sportlich schlank, etwa 180

cm groß und von bräunlichem Hauttyp beschrieben. Der ca. 18-25 Jahre alte Mann

benutzte bei Tatausführung mehrere vermutlich türkische Schimpfworte und sprach

gebrochenes Deutsch. Er trug dunkle Schuhe, hellblaue Jeans und eine auffällige

graue Trainingsjacke mit grauen Applikationen mit roten und schwarzen Streifen,

welche vom Brustbein in Richtung Schultern verlaufen. Weiterhin hat die Jacke

rote Streifen von den Schultern bis über die Ärmel. Hersteller der Jacke könnte

die Firma „Gucci“ sein, wobei unklar ist, ob es sich um ein Originalprodukt oder

eine Fälschung handelt.

Vermutlich trug der Täter die gleiche Jacke bereits bei den Überfällen am

28.08.2021 auf den Penny-Markt in Worms-Weinsheim und am 05.10.2021 auf den

ALDI-Markt in der Straße „Am Wolfsgraben“, unter einem Trainingsanzug der Marke

Nike Air-Jordan.

Sein Mittäter war in etwa 20-25 Jahre alt, ca. 175-180cm groß und schlank. Er

trug blaue Jeans, schwarze Schuhe, einen grauen Kapuzenpullover und eine braune

Daunenjacke.

Die Bilder der Überwachungskamera können auf unserer Fahndungsseite unter

folgendem Link eingesehen werden:

https://s.rlp.de/W7PbZ

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht Rosengasse (FOTO)

Worms (ots) – Im Zeitraum vom 12.11.2021 14:15 Uhr bis 13.11.2021 16:00 Uhr

parkt der 30-jährige Geschädigte seinen Pkw in Höhe der Rosengasse 13 in Worms

in Fahrtrichtung Eisbachstraße am linken Fahrbahnrand.

Gegen 16:00 Uhr stellt er eine frische Beschädigung im Bereich des hinteren

rechten Kotflügels fest. Anhand der Beschädigung fuhr der Verursacher vermutlich

mit seinem Pkw die Rosengasse in Fahrtrichtung Eisbachstraße entlang. Beim

Vorbeifahren streifte der unbekannte Fahrer den parkenden Pkw des Geschädigten

und verursacht dabei Sachschaden. Ohne den Pflichten eines

Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen entfernt er sich unerlaubt von der

Unfallörtlichkeit.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher

geben kann, der möge sich bitte als Zeuge bei der Polizei zur Verfügung stellen.

Alkoholisierter Autofahrer fährt Fußgängerin an

Worms-Rheindürkheim (ots) – Am Freitagabend, dem 12.November kommt es gegen

22:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Der 23-Jährige Autofahrer hatte Alkohol an dem Sportplatz in Rheindürkheim

konsumiert. Im Anschluss wollte er nach Hause fahren. Eine Gruppe von Passanten

stand an der Straße zum Sportplatz. Beim Vorbeifahren schätzte der Fahrer den

Abstand zur Gruppe falsch ein und fuhr einer Passantin über den Fuß.

Die Passantin wurde leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme kann durch die eingesetzten Beamten festgestellt

werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss zum Unfallzeitpunkt stand. Dem

Unfallfahrer wurde im Anschluss auf der Dienststelle der Polizei Worms eine

Blutprobe entnommen und des Weiteren wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig

entzogen.

Verkehrsunfall unter Alkohol mit anschließender Widerstandshandlung

Osthofen (ots) – Am 12.11.2021, gegen 05:15 Uhr, kam es auf der L 386 zwischen

Osthofen und Worms-Rheindürkheim, in Höhe des Wasserwerks zu einem

Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer aus Gimbsheim kam mit seinem 5er BMW nach

links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen, überschlägt sich und

kommt auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Durch zwei anwesenden

Ersthelfer kann der Fahrer aus dem PKW befreit werden. Beim Eintreffen der

beiden eingesetzten Polizeistreifen wird erkannt, dass ein weiteres Fahrzeug

versucht sich von der Unfallstelle zu entfernen. Dies kann jedoch unterbunden

werden. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben erschien ein unbeteiligter

Bekannter des Unfallverursachers an der Unfallstelle und wollte diesen von dort

wegbringen. Sowohl bei dem Unfallverursacher, als auch bei dessen 45-jährigen

Bekannten aus Osthofen konnten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung

festgestellt werden. Der 44-jährige Gimbsheimer wurde im Anschluss leicht

verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Frankenthal verbracht.

Dort ergab ein freiwilliger Atem-Alkohol-Test einen Wert von etwa 1,8 Promille

und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs aufgrund seiner Alkoholisierung verantworten müssen.

Der 45-jährige Osthofener zeigte sich im Verlauf unkooperativ und aggressiv,

weshalb ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Hierbei leistete er körperlich

Widerstand. Ein Polizeibeamter stürzt im Rahmen der Maßnahmen mit dem

45-jährigen zu Boden und erleidet hierdurch eine Knöchelverletzung. Der

45-jährige kann letztendlich mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte fixiert

und zur Polizeiinspektion nach Worms verbracht werden, wo auch ihm Blut

abgenommen wurde. Den 45-jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.

Der 29-jährige Polizeibeamte wurde im Nachgang im Klinikum Worms behandelt und

wird mehrere Tage nicht dienstfähig sein.