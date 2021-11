57-Jährige fährt gegen geparkte Autos

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 gegen 06.05 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Mundenheimer Straße. Als sie sich vom Gegenverkehr bedrängt fühlte, lenkte sie ruckartig nach rechts und kollidierte dabei mit 2 am Fahrzeugrand geparkten Autos. Es entstand Sachschaden an allen 3 Autos in Höhe von insgesamt etwa 24.000 Euro.

Verletzt wurde niemand.

Das Auto der 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Auto angezündet

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 gegen 04:10 Uhr, stellte ein Busfahrer in der Niederfeldstraße einen Brand an einem Auto fest. Er löschte es mit einem im Bus befindlichen Feuerlöscher und informierte Feuerwehr und Polizei. Am Auto wurde das Gummi am hinteren Reifen sowie der Radkasten beschädigt.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Wohnwagen

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht zu Sonntag 14.11.2021 schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Wohnwagens ein, der in der Schulstraße geparkt war. Sie stahlen ein Navigationsgerät und den Bildschirm der Rückfahrkamera.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Zeit zwischen dem 01.11.2021, gegen 11:00 Uhr und dem 14.11.2021, gegen 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Berliner Straße ein. Sie durchwühlten die Schränke und stahlen Sammler Goldmünzen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Friseur Salon

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht zum 15.11.2021 brachen unbekannte Täter in einen Friseur Salon in der Yorckstraße ein. Sie durchwühlten den Salon. Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Versuchter Einbruch in Haushaltsgeräte Geschäft

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Nacht zum 15.11.2021 versuchten unbekannte Täter in ein Haushaltsgeräte Geschäft im Hedwig-Laudien-Ring einzubrechen. Sie schafften es jedoch nicht, in das Gebäude hineinzukommen.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Diesel aus LKW gestohlen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 12.11.2021 ab 17:00 Uhr und Sonntag 14.11.2021 um 15:15 Uhr, öffneten unbekannte Täter den abgeschlossenen Tankdeckel eines LKW gewaltsam und zapften etwa 500 Liter Diesel ab. Der LKW stand auf dem Lkw-Parkplatz am Ende der St. Ingberter Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Diebstahl aus Keller

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 06.11.2021 gegen 12.00 Uhr und Sonntag 14.11.2021 um 11:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rheingönheimer Straße ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen sie einen Koffer mit Elektro Akkus und anderen Gegenständen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.