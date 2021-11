Raub mit Messer in Tankstelle – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 betraten kurz nach 19 Uhr 2 maskierte unbekannte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße und forderten unter Vorhalt eines Messers vom Kassierer Bargeld. Die Täter flüchteten mit einem 3-stelligen Bargeldbetrag. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Der Kassierer blieb unverletzt.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

bekleidet mit schwarzer Bomberjacke, dunkler Jogginghose und hatte braune Schuhe an. Er trug eine dunkelgrüne Sturmhaube und hatte eine Kapuze über dem Kopf.

trug schwarze Oberbekleidung mit Kapuze und eine medizinische Maske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 gegen 23:20 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße auf dem Parkplatz am Südbahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC.

Dem Fahrer wurde daraufhin auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen. Der Führerschein wurde präventiv sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Der PKW wurde von einem Familienangehörigen abgeholt. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG eingeleitet.