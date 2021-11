Motorradfahrerin stürzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Montagvormittag 15.11.21 kam es gegen 10.00 Uhr, auf der L 3098 zu einem Verkehrsunfall mit einer jungen Motorradfahrerin. Am Ortseingang von Ober-Beerbach kam die 17-Jährige Fahrschülerin aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad kippte und verkeilte sich unter der Leitplanke.

Die Fahrerin erlitt schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Strecke musste im Bereich der Unfallstelle bis 11.10 Uhr von der Polizei gesperrt werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Unfall zwischen zwei Fahrzeugen – Drei Personen verletzt

Messel-Dieburg/L3094 (ots) – Am Montagmorgen 15.11.21 gegen 9 Uhr, hat sich auf der L3094 auf Höhe des “Mainzer Bergs” ein Unfall zwischen 2 Fahrzeugen zugetragen, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 21-Jährige aus Darmstadt mit ihrem braunen Volkswagen in Richtung Dieburg unterwegs.

Als sie mit ihrem Wagen nach links in einen dortigen Waldweg abbog, kam es nach jetzigem Stand zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW. Der weiße Wagen war mit einem 70-Jährigen und einer 57-Jährigen, beide aus Dieburg, besetzt.

Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern und schließlich im Graben zum Stehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 70-Jährige bei dem Aufprall schwer, aber nach jetzigem Stand, nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 57-jährige Dieburgerin und die 21-jährige Darmstädterin wurden ersten Erkenntnissen zufolge mit leichten Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge dürften sich die Schäden auf über 30.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn im dortigen Bereich für knapp 2 Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Kriminelle schlagen Scheibe ein und entwenden Geldbörse – Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – Weil Kriminelle die Scheibe eines roten Volkswagens einschlugen und im Anschluss eine Geldbörse erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die bislang Unbekannten an dem Wagen, der in der “Aubergenviller Allee” abgestellt war, am Samstag (13.11.) im Tatzeitraum zwischen 11 und 12 Uhr zu schaffen.

Hieraus entwendeten sie eine Geldbörse, in der sich persönliche Ausweisdokumente und um die 150 Euro Bargeld befanden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Rennräder aus Keller gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Zimmern (ots) – Ein Mehrfamilienhaus im Buchenweg geriet am vergangenen Wochenende (13.11.-14.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Wohnhaus und begaben sich in den Keller. Dort hatten sie es auf zwei Rennräder der Marke “Canyon” abgesehen. Mit ihrer Beute im Wert von circa 4.000 Euro flüchteten sie im Anschluss unerkannt.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Halten Sie die Kellertüren stets geschlossen. Bewahren Sie im Keller keine Wertgegenstände auf

Sichern Sie abgestellte Fahrräder auch im Keller mit einem Schloss

Verwenden Sie stabile Vorhängeschlösser und massive Riegel

Denn: Je massiver das Schloss, desto höher der Kraft und Zeitaufwand um es aufzubrechen und desto unattraktiver die Einbruchsgelegenheit.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz!

Bringen Sie an den Kellerfenstern zusätzliche Sicherungen an!

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude und auf dem Grundstück!

Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollten darauf achten die Hauseingangstür geschlossen zu halten!

Auf landwirtschaftlichen Betrieb abgesehen – Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Bislang Unbekannte hatten es im Tatzeitraum zwischen Samstagabend 14.11.21 und Sonntagnacht 15.11.21 auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße “Außerhalb” abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf den dortigen Hof und brachen unter Anwendung von Gewalt mehrere Türen auf. Auch Beleuchtungsvorrichtungen sollen hierbei beschädigt worden sein. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit noch an. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Polizei kontrolliert auf A 5 – 9x Weiterfahrt untersagt

Weiterstadt (ots) – Am Freitag (12.11.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, unterstützt von Kollegen der Polizeipräsidien Frankfurt und Mittelhessen, den gewerblichen Güterverkehr auf der A 5 an der Raststätte Gräfenhausen.

Von 20 genauer unter die Lupe genommenen Fahrzeugen, blieben nur 3 ohne jegliche Beanstandung. In 9 Fällen musste von den Ordnungshütern sogar die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt werden, sechsmal alleine wegen mangelnder Sicherung der Ladung.

So war für den Fahrer eines Gefahrguttransports an der Kontrollstelle die Fahrt beendet. Fässer mit ätzender Flüssigkeit waren nicht ausreichend gesichert auf der Ladefläche gelagert. Ähnlich erging es auch einem mit über 20 Tonnen Stahlträgern beladenen Transport aus Osteuropa. Aufgrund des Gewichts war eine Umladung nicht ohne Weiteres möglich. Das Transportunternehmen musste sich zunächst darum kümmern, die Ladung sach- und fachgerecht zu sichern, bevor es weitergehen konnte.

Zwei Kranfahrzeuge mussten ebenfalls an Ort und Stelle stehenbleiben, weil erforderliche Genehmigungen bzw. Erlaubnisse für die Inbetriebnahme im öffentlichen Verkehr nicht vorlagen. Auch der Sattelzug einer Spedition aus Baden-Württemberg verblieb auf der Raststätte, weil am Auflieger neben einem abgefahrenen Reifen, defekte Stoßdämpfer und ein seit einigen Monaten abgelaufener TÜV-Stempel auffielen.

Insgesamt erhoben die Kontrolleure unter anderem Sicherheitsleistungen in Höhe von 3.400 Euro, erstatteten 11 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten sowie 17 Anzeigen wegen diverser Verstöße gegen Vorschriften der StVO und StVZO.

Mehrere Hundert Euro Bargeld aus Büro gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Georgenhausen (ots) – Die Büroräume einer Firma in der Messeler Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (14.11.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Gewalteinwirkung ins Innere des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Aus einem Büro entwendeten sie über 500 Euro Bargeld.

Durch ihr gewaltsames Vorgehen hinterließen sie unter anderem an den Türen Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt

Vorläufige Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots) – Unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wird sich ein 44-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Sonntagvormittag 14.11.21 verantworten müssen. Gegen 10.30 Uhr war der Mann in der Kirchstraße bei dem Versuch ein Fahrrad zu entwenden von Zeugen ertappt worden.

Als der Tatverdächtige von dem beherzten 31-jährigen Passanten angesprochen wurde, reagierte der Ertappte aggressiv, beschimpfte den Mann und zeigte ihm drohend sein mitgeführtes Küchenmesser. Im Rahmen der sofort nach ihrer Alarmierung eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei den Beschriebenen fest.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Ordnungshüter neben dem Messer geringe Mengen von Drogen sicher. Er wurde mit zur Wache genommen. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und eine Blutprobenentnahme. Zwecks Verhinderung weiterer Straftaten und weil er zudem dem Alkohol zugesprochen hatte, verbrachte der Festgenommene die nächsten Stunden im Gewahrsam, bevor er wieder entlassen wurde.

Unverzollter Tabak sichergestellt

Darmstadt (ots) – Am Freitagabend (12.11.) führten Beamte des 1. Polizeireviers in der Zeit von 20-0.15 Uhr, unterstützt von Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei und in enger Zusammenarbeit mit dem Zoll, dem Gewerbeamt, Mitarbeitern des Finanzamtes und der Stadt Darmstadt umfangreiche Kontrollen durch. Hierbei wurden 59 Personen sowie 3 Lokalitäten in der Innenstadt genauer unter die Lupe genommen.

Insgesamt registrierten die Kontrolleure vier Verstöße gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung. Die Gäste mussten die Bar verlassen und der Betreiber wird sich hier verantworten müssen. Rund 48 Kilogramm Wasserpfeifentabak wurden von den Beamten des Zolls wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sichergestellt und die Durchsuchung eines Besuchers förderte eine geringe Menge Haschisch, verpackt in 4 Plomben zutage.

Der Mann wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen. In einem Lokal wurde ein Verstoß gegen die geltende Spielverordnung festgestellt, da sich in den Glücksspielautomaten eingesteckte Karten befanden, die eine Nutzung ohne Überprüfung der spielenden Person ermöglichte.

Bei zwei Gaststätten stellte das Finanzamt Ungereimtheiten hinsichtlich den Ein-und Ausgaben fest. In beiden Fällen hat das Finanzamt weitere Ermittlungen eingeleitet und ist mit der Überprüfung befasst.

Werkzeuge im Wert von über 10.000 Euro bei Einbruch erbeutet

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstagmittag (13.11.) und Montagmorgen (15.11.) kam es auf der Baustelle für das neue Bürogebäude eines Energieversorgers in der Frankfurter Straße, im Bereich des alten Wasserturms, zu einem größeren Werkzeugdiebstahl. Die Einbrecher haben dabei nicht nur Lärm gemacht, sondern müssen das Diebesgut auch mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Ihnen fielen Werkzeuge und Maschinen im Wert von über 10.000 Euro in die Hände.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 43) hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Wer dort in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 an das Polizeipräsidium Südhessen zu wenden.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen dem 13.11., 15:00 Uhr und dem 14.11., 09:00 Uhr kam es in Höhe der Gutenbergstraße 22 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein rotes Fahrzeug beschädigte hierbei einen geparkten, schwarzen Audi und entfernte sich ohne weiteres von der Unfallstelle. Zeugen hierzu melden sich bitte auf dem 1. Polizeirevier Darmstadt.

Keller aufgebrochen und Spinde durchsucht

Darmstadt (ots) – In den Kellerräumen eines Hauses in der Karlstraße haben noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Spinde von Mitarbeitern eines darüber liegenden Geschäfts durchsucht. Die Tatzeit wird zwischen Samstag (13.11.), 13 Uhr und Sonntagmorgen (14.11.), 3 Uhr eingegrenzt.

Ins Visier der Kriminellen gerieten gleich mehrere Spinde, die gewaltsam aufgebrochen und damit beschädigt zurückgelassen wurden. Die Diebe erbeuteten Geld und verursachten eine Schadenshöhe von mindestens 200 Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Stockstadt (ots) – Ein Wohnhaus in der Bahnstraße geriet in der Zeit zwischen Freitagmorgen 12.11.21 und Samstagabend 13.11.21 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in das Gebäude und ließen anschließend auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Bargeld mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Mit Leergut beladener Sattelzug gestohlen

Groß-Gerau (ots) – Ein in der Union-Brauerei-Straße abgestellter, mit Leergut beladener Sattelzug, wurde in der Zeit zwischen Freitagabend (12.11.) und Montagmorgen (15.11.) von Unbekannten komplett entwendet.

An der roten Zugmaschine der Marke DAF ist das Kennzeichen DI-MH 2800 angebracht, am Sattelauflieger das Nummernschild DI-MH 500. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 150.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Sattelzugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Blaue Honda gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine auf einem Grundstück in der Langstraße abgestellte blaue Honda, Typ: Twin CB 125 T, mit dem Kennzeichen GG-ER 92, wurde in der Nacht zum Montag (15.11.) von Unbekannten gestohlen. Das Kleinkraftrad hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Unbekannte werfen Gegenstände von Autobahnbrücke – Windschutzscheibe beschädigt

Viernheim (ots) – Von der ersten Brücke nach dem Autobahndreieck Viernheim in Fahrtrichtung Frankfurt, warfen Unbekannte am Montagmorgen 15.11.21 gegen 6.30 Uhr, bislang nicht bekannte Gegenstände auf die Fahrbahn. Die Windschutzscheibe eines 28-jährigen Autofahrers aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurde hierbei beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro im Sichtbereich des Fahrers. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Der Autofahrer bemerkte zuvor auf der Brücke drei dunkel gekleidete, mit Sturmhauben maskierte Personen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten sowie eine Absuche des Tatorts verliefen bislang ergebnislos. Die Polizei veranlasste zudem eine Rundfunkwarnmmeldung.

Die Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06151/8756-0 bei den Beamten zu melden.

Wald-Michelsbach: Transporter aufgebrochen – Werkzeuge erbeutet

Wald-Michelbach (ots) – Einen in der Pfalzgasse abgestellten weißen Transporter der Marke VW brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (12.11.) und Samstagnachmittag (13.11.) auf. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Dort ließen sie anschließend mehrere Handwerkermaschinen, wie Winkelschleifer, Bohrmaschinen und Akkuschrauber, mitgehen.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Tel. 06252/7060.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Viernheim (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in August-Bebel-Straße geriet am Montag 15.11.21 in der Zeit zwischen 09-10.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die unbekannten Besucher Bargeld mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Ungebetene Gäste im Vereinsheim

Heppenheim (ots) – Das Vereinsheim der Hundefreunde im Ratsäckerweg wurde am Samstagnachmittag (13.11.), gegen 15.30 Uhr, von ungebetenen Gästen heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Clubhaus und entwendeten anschließend unter anderem 60 Euro. Zudem hinterließen die Täter einen Schaden von rund 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots) – Am 12.11.2021 kam es gegen 13:00 Uhr in 64653 Lorsch in der Schulstraße, Höhe der Hausnummer 6, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Pkw/Lkw, vermutlich ein weißer Transporter mit offener Ladefläche, einen weißen VW Crafter. Nach Kollision entfernte sich der Flüchtige samt seinem Fahrzeug zügig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Fremdschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Der VW Crafter wurde hinten links am Rücklicht beschädigt, sowie darüber in Form einer Delle. Hinweise bezüglich des flüchtigen Fahrzeuges bitte an die Polizeistation in Heppenheim.

Werkzeug für mehrere Tausend Euro aus Transporter geklaut

Wald-Michelbach (ots) – Aus dem Transporter eines Handwerkers wurde zwischen Freitagabend 12.11.21 und Samstagnachmittag 13.11.21 Werkzeug für mehrere Tausend Euro gestohlen. Der Wagen stand in der Pfalzgasse, als die Täter das Heckfenster einschlugen und die Flügeltür öffnen konnten.

Mit hochwertigen Bohrmaschinen, Winkelschleifer und einem Werkzeugkoffer suchten die Täter das Weite. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermitteln in dem Fall weiter und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Unfallflucht im Parkhaus Wilhelmstraße/Fehlheimer Straße

Bensheim (ots) – Am Freitag 12.11.2021 in der Zeit von 20:30-23:30 Uhr ereignete sich im Parkhaus Wilhelmstraße/Fehlheimer Straße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parkbucht einen daneben stehenden weißen Vovlo.

Am Volvo entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 EUR. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Bensheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251/84680.

Odenwaldkreis

Baustellenabsperrung beschädigt und Lampen gestohlen

Breuberg (ots) – Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag (13.11.) und Montagmittag (15.11.) die Absperrung einer Baustelle entlang des Mümling-Radwegs in Höhe des Sportplatzes im Stadtteil Neustadt. Zudem ließen die Täter dort fünf angebrachte Akkulampen mitgehen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen