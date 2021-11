Holzhausen: Stacheldraht auf Straßen und Gehwegen ausgelegt – Zeugen gesucht

(ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 04.11.2021 zwischen 04.45-05.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines Motorrollers in der Silberhute oder Rainstraße über ein Stück Stacheldraht. Die Stacheldraht-Fragmente kamen bei der Reparatur des Hinterrades zum Vorschein. Bislang wurden Stacheldraht Stücke in der Weiherstraße, Stegerstraße, Rainstraße, Silberhute, Kirchstraße und Am Silberg gefunden.

Die Polizei ermittelt nach diesem Schaden wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zumal feststeht, dass seit dem 03.11.2021 einige Straßen und Gehwege in Holzhausen betroffen waren. Außer der Sachbeschädigung an dem Roller liegen der Polizei noch keine weiteren Anzeigen vor. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Cappel: Fensterscheiben der Feuerwehr eingeworfen

(ots) – Am Sonntag 14.11.2021 gegen 11 Uhr waren 3 Scheiben im Untergeschoss des Feuerwehrstützpunktes an der Umgehungsstraße eingeschlagen oder eingeworfen. Wann genau es zu der Sachbeschädigung kam, steht bislang nicht fest. Der Schaden ist sicher 4-stellig und die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der geschilderten Tat im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach: Strafbares Zielwerfen

(ots) – Die für die Würfe benutzten Steinbrocken hatten einen Durchmesser von 9-11 bzw. 13-17 cm. Die Würfe trafen 2 Straßenlaternen und zerstörten nicht nur die Glasfassungen, sondern auch die Leuchtmittel, sodass letztlich der Fußweg zur Sporthalle ab Freitagabend unbeleuchtet blieb. Betroffen waren 2 Straßenlampen in der Schulstraße.

Die Tatzeit der Sachbeschädigungen war am Freitag, 12.11.21 zwischen 17-18.30 Uhr. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Geschäftseinbruch: Täterermittlung durch Videoaufzeichnung – Beute sichergestellt

Die Videoüberwachung des Geschäfts in der Oberstadt zeichnete nicht nur den Tatablauf auf, sondern sie lieferte auch noch sehr gute Aufnahmen des Täters. Die unmittelbar folgenden Maßnahmen führten die Polizei zu einem in Gladenbach lebenden, polizeibekannten Mann. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung stellte die Polizei die komplette Beute des nächtlichen Geschäftseinbruchs sicher. Haftgründe lagen gegen den 39 Jahre alten Mann nicht vor. Der Einbruch in das Geschäft in der Barfüßerstraße war in der Nacht zum Samstag, 13. November. Der Täter erbeutete neben Bargeld, verschiedene Telekommunikationsgeräte und Zubehör.

Stadtallendorf – Wohnungseinbruch

Die Kripo Marburg bittet nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weilburger Straße um sachdienliche Hinweise.

Wer hat zur Tatzeit am Freitag, 12. November, zwischen 13 und 18 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. fremde Personen in oder vor “seinem” Wohnhaus bemerkt? Wem ist etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Der oder die Täter drangen in die Wohnung ein, brachen eine Geldkassette auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld.

Mornshausen – Fremdes E-Bike auf dem Grundstück – Diebesgut?

Die Polizei stellte am Samstag, 13. November, ein möglicherweise gestohlenes E-Bike sicher. Der Besitzer eines Grundstücks in der Lindenstraße hatte es mit offenbar leergefahrenem Akku gefunden und der Polizei gemeldet. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Besitzer des Pedelecs.

Wer vermisst ein anthrazitfarbiges Zündapp Z 802 E-Bike? Wer hat das Zurücklassen auf dem Grundstück in der Lindensrtaße gesehen und kann Hinweise zum Absteller geben? Wer kennt jemanden, der sein solches Zündapp E-Bike gefahren hat und kann somit Hinweise auf den mutmaßlichen Besitzer geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Landkrei: 6x Alkohol- oder Drogeneinfluss am Steuer

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (15. November) beendete die Polizei wieder sechs Fahrten und veranlasste Blutproben, weil die Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen. Den Anfang machte eine 43 Jahre alte Autofahrerin am Freitag um kurz nach 12 Uhr in Steffenberg. Sie versuchte sogar kurzfristig zu flüchten, hielt dann aber doch an. Sie räumte dann ein, Amphetamine konsumiert zu haben und nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein.

Am gleichen Tag um 12.50 Uhr, stand in Marburg, Am Richtsberg ein 57 Jahre alter Motorrollerfahrer unter dem Einfluss von Benzodiazepanen und Amphetaminen. Um 15.40 Uhr überprüfte die Polizei im Marbacher Weg ein Auto, wobei der Test des 25 Jahre alte Fahrer den Einfluss von THC anzeigte. Ebenfalls positiv auf THC reagierte der Test eines 26 Jahre alten Mannes am Samstag, 13. November, um 07.30 Uhr. Die Polizei hatte ihn in seinem Auto in der Neuen Kassler Straße angehalten.

Um 07.55 Uhr gab es dann beinahe einen Zusammenstoß zwischen einem Leigefahrrad und einem Streifenwagen. Der 40 Jahre alte Fahrer hatte mit seinem Gefährt scheinbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, den Fahrstreifen in der Gisselberger Straße gewechselt. Bis zur Kontrolle stellte die Streife dann auch noch eine leichte, aber eben sichtbare Schlangenlinienfahrt fest. Der Drogentest zeigte einen Einfluss von Morphinen und der Alkotest signalisierte mit 0,17 Promille zudem eine leichte Alkoholisierung.

In der Nacht zum Montag, 15. November, fuhr ein alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender 31 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad über die Niederkleiner Straße. Der Alkotest zeigte 1,74 Promille, der Drogentest THC und Amphetamine.

Fronhausen – Rechtsüberholer verursacht Schreckreaktion mit Unfallfolge – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsgeschehens, dass sich am Freitag, 12. November, gegen 16.45 Uhr, auf der B 3 von Gießen nach Marburg zwischen den Anschlussstellen Fronhausen/Bellnhausen und Weimar Roth ereignete. Nach bisherigen Aussagen soll ein weißes Auto auf dem linken Fahrstreifen dicht auf einen mit ca. 130 km/h vorausfahrenden weißen Mazda CX 3 aufgefahren sein, dabei aufgeblendet und anschließend rechts überholt haben.

In der Folge dieses Geschehens geriet die 20 Jahre alte Fahrerin des Mazdas ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Durch den Unfall entstand an dem Mazda ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Fahrerin und ihr 21 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt.

Da die Autobahn von Gießen nach Marburg zu dieser Zeit regelmäßig stark frequentiert ist, hofft die Polizei Marburg auf Zeugen des geschilderten Fahrverhaltens und des anschließenden Verkehrsunfalls. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf – Motorroller gestohlen

Wo ist die weiß-schwarze Malaguti mit dem Versicherungskennzeichen 345 JMI? Der 50 ccm -Motorroller im Wert von mindestens 350 Euro stand vor dem Wohnhaus Eichenhain 17. Der Diebstahl passierte zwischen 20 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag, 13. November. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederweimar – Einbrecher erbeuteten Schmuck

Am Samstag, 13. November, stiegen Einbrecher in mindestens zwei Einfamilienhäuser ein und erbeuteten Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Betroffen sind nach bisherigem Wissen Häuser in den Straßen Am Reingarten und Am Roten Weg. Am Reingarten liegt die mögliche Tatzeit zwischen 14.15 und 22.45 Uhr, in der anderen Straße zwischen 18 und 21 Uhr.

In beiden Häusern durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume und öffneten, gefundenen Behältnisse. Wer hat am Samstag entsprechende Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen und/oder fremde Autos aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg – Einbruch gescheitert

Die beschädigte Jalousie eines Fensters des Burg Cafes deutete auf einen versuchten Einbruch hin. Die Tat scheiterte aus unbekannten Gründen. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 10.45 Uhr am Samstag, 13. November, rund um das Burg-Cafe Beobachtungen gemacht, die damit im Zusammenhang stehen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Feuer in der Kiesackerstraße

Aus ungeklärten Gründen gerieten die Mülltonnen eines Anwesens in der Kiesackerstraße in Brand und brannten vollständig ab. Das Feuer beschädigte zudem einen neben dem Abstellort der Abfallbehälter stehender Holzzaun und eine Holzpalette. Außerdem verschmutzte die Rußwolke die Fassade des Wohnhauses erheblich. Nachbarn bemerkten das Feuer und informierten die Feuerwehr. Letztendlich muss das Feuer zwischen 22 Uhr am Freitag und 09.40 Uhr am Samstag entstanden sein.

Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest und ist abhängig von einem etwaigen Fassadenschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sterzhausen – Scheibe beschädigt

In unmittelbarer Nähe des beschädigten Fensters lag ein jetzt sichergestellter Stein. Das betroffene Haus ist in der Ketzerbach. Der oder die Täter müssen den Hof auf der Rückseite betreten und den Stein dort gegen das Fenster geworfen haben. Passiert sein muss das Ganze am Freitag, 12. November, zwischen 07.15 und 14 Uhr. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfall nach dem Einfädeln auf die Autobahn

An der Auffahrt von der Südspange auf die Autobahn nach Gießen kam es am Freitag, 12. November, um kurz nach 15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Die Beteiligten blieben unverletzt. An zwei Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang und zu den beteiligten Fahrzeugen machen können.

Insbesondere benötigen die Unfallfluchtermittler Hinweise auf einen weitergefahren, jedoch beteiligten weißen Pkw, eventuell ein VW Golf. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos, über das nichts weiter bekannt ist, wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn. Damit verursachte er ein Brems- und Ausweichmanöver des dort fahrenden weißen Ford Fiesta was in der Folge zu einer Kollision zwischen dem Ford und dem auf dem linken Fahrsteifen fahrenden schwarzen Opel Meriva führte.

Der wechselnde weiße Pkw war nicht in die eigentliche Kollision verwickelt. Der Fahrer oder die Fahrerin setzten die Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann etwas zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge aussagen? Wer kann Hinweise auf den gesuchten weißen Pkw, eventuell ein VW Golf, geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti

Mit roter Farbe sprühte ein noch unbekannter Täter großflächig ein Wort auf die Grundstücksmauer des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Biegenstraße/Gerhard-Jahn-Platz. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer hat zur Tatzeit vor Donnerstag, 11. November, entsprechende Beobachtungen gemacht? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Spiegel abgetreten

Nach Zeugenaussagen beschädigte ein 25 bis 30 Jahre alter, schlanker Mann mit braunen Haaren mit einem Fußtritt den Außenspiegel eines schwarzen B-Klasse Daimlers. Das Taxi stand zur Tatzeit am Samstag, 13. November, gegen 22.05 Uhr im Damaschkeweg. Wer hat den Tritt noch gesehen oder die Folge davon gehört? Wem ist der beschriebene Mann zur Tatzeit im Damaschkeweg noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe – Reifen platt

Nach den Spuren stach ein noch unbekannter Täter mit einem Nagel den hinteren rechten Reifen eines grauen Opel Astra platt. Der Opel parkte zur Tatzeit am Freitag, 12. November, zwischen 18 und 21 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Industriestraße. Wer hat dort entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Weitere Fälle von Alkohol- und/oder Drogen im Straßenverkehr

Marburg

Vermutlich aufgrund des vorangegangenen Genusses alkoholischer Getränke kam ein 75 Jahre alter Mann mit seinem Auto von der Straße ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Das Auto blieb erheblich beschädigt im Graben liegen. Der Unfall passierte am Freitag, 12. November, um 18.45 Uhr auf der B 3 zwischen Marburg Süd und Marburg Mitte. Die Auswertung der Blutprobe wird Aufschluss über den mutmaßlichen Alkoholeinfluss bringen.

Marburg

Weil der Fahrer in erheblichen Schlangenlinien fuhr, meldeten Autofahrer den E-Klasse Daimler bei der Polizei. Die Polizei überprüfte den 46 Jahre alten Fahrer. Sein Alkotest am Samstag, 13. November um kurz vor 22 Uhr zeigte 2,59 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und veranlasste die Blutprobe.

Marburg

1,69 Promille zeigte der Alkotest des 35 Jahre alten Autofahrers an, den die Polizei am Sonntag, 14. November, gegen 22.30 Uhr in der Emil-von-Behring-Straße gestoppt und überprüft hat. Auch bei dem Mann veranlasste die Polizei die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen