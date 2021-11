Friedberg: Die Polizei-News

25 Mäntel gestohlen

Butzbach (ots) – Alpakawolle ist ein hochwertiges Naturprodukt und Bekleidung aus diesem besonderen Material nicht günstig zu bekommen. Alpakakleidung gibt es auch in einem Geschäft im Rockenberger Weg zu kaufen, u.a. Wendemäntel mit Kapuzen. Dafür interessierten sich jedoch nicht nur Kunden. Diebe hatten es ebenfalls auf die hochwertigen schwarz-grauen Mäntel abgesehen. Seit Mitte Oktober verschwanden 25 dieser Mäntel aus dem Laden. Die Ware hat einen Wert von 7500 Euro.

Die Langfinger entwendeten sie mitsamt Kleiderbügeln und schleusten sie auf bislang unbekannte Weise, offenbar während der Öffnungszeiten, aus dem Geschäft. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Wem ist im Laden oder im Bereich um den Laden eine Person mit mehreren Mänteln aufgefallen? Aufgrund der großen Anzahl der entwendeten Mäntel geht die Polizei davon aus, dass diese weiterverkauft werden sollen oder bereits wurden. Gegebenenfalls wurden sie dazu auch umetikettiert.

Daher ist für die Aufklärung ebenfalls wichtig zu erfahren, wo solche Mäntel zum Kauf angeboten wurden. Wer hat einen solchen Mantel erworben bzw. wem wurde er “günstig” angeboten? Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Rosbach: Aus einer Gartenlaube in der Straße “Weiherwiesen” entwendeten Diebe ein Mountainbike im Wert von knapp 900 Euro. Im Zeitraum zwischen Donnerstag (4.11.) und Donnerstag (11.11.) schlugen die Langfinger zu. Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Laubentür auf dem Grundstück eines Wohnhauses und türmten mit dem grauen Mountainbike der Marke Bulls.

Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades Typ Copperhead 2 nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 auf.

Mit Promille in den Graben

Karben: Auf seinem Weg aus Richtung Frankfurt gen Norden kommt ein junger Mann am Samstag (13.11.) in einer Rechtskurve von der B3 ab. In Höhe der Abfahrt Kloppenheim landet der 29-Jährige gegen 1.50 Uhr mit seinem Ford im Straßengraben. Er bleibt unverletzt. An seinem Fahrzeug entsteht im Frontbereich Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergibt sich der Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 1,8 Promille. Deshalb muss der Wetterauer mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellen die Polizisten sicher. Bis zur Entscheidung eines Richters darf der 29-Jährige kein Kraftfahrzeug mehr auf öffentlichen Straßen führen.

Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und PKW

Butzbach: Zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und PKW kam es am Sonntag (14.11.) in der Häuser Chaussee. Als die 62-jährige Fahrerin eines Opel gegen 12.40 Uhr an der Kreuzung “Große Jahnstraße” geradeaus in Richtung “Am Heidebrunnen” fahren wollte, übersah sie offenbar die von rechts kommende Radfahrerin. Es kam zur Kollision, wobei die 55-jährige Radlerin stürzte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, die von Rettungssanitätern vor Ort behandelt werden konnten.

Am Opel und dem Mountainbike entstanden geringe Schäden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Vier Autos angefahren und geflüchtet

Butzbach: In der Römerstraße ereignete sich am Samstag (13.11.) gegen 18.45 Uhr ein Unfall. Den Verursacher sucht die Polizei, da er vom Unfallort flüchtete. Der Gesuchte streifte mit seinem Wagen mehrere am Fahrbahnrand parkende PKW als er auffallend langsam und sehr weit rechts durch die Römerstraße fuhr.

Das Fahrzeug entfernte sich in Richtung Tepler Straße unerlaubt vom Unfallort und ließ einen beschädigten Dacia Duster, einen Toyota, einen schwarzen Ford sowie einen schwarzen Opel Astra zurück. Der Sachschaden an diesen PKW dürfte sich auf knapp 10.000 Euro belaufen.

Das Fahrzeug des Flüchtigen trug bei der Kollision auf der rechten Seite ebenfalls Beschädigungen davon. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 nimmt Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug und dessen Fahrer entgegen.

Polizei sucht Hinweise auf Autoaufbrecher

Bad Nauheim (ots) – Auf Beute hofften Diebe in der Gustav-Kayser-Straße, als sie das Fenster eines blauen Daimlers einschlugen. Zwischen Sonntag 07.11. und Sonntag 14.11.21 parkte das Fahrzeug in der Straße, als sich die Langfinger an ihm zu schaffen machten.

Durch das eingeschlagene Fenster gelang es den Tätern die Türen zu öffnen und ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Sie durchwühlten Handschuhfach und Mittelkonsole, mussten jedoch ohne Diebesgut von dannen ziehen, da es im Auto nichts zu holen gab. Zurück ließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an der C-Klasse.

Einige Meter weiter fanden die Ermittler einen weiteren Mercedes mit eingeschlagener Scheibe vor. Auch dieses Fahrzeug wurde nach Beute durchsucht und mit einem Schaden von mehreren hundert Euro zurückgelassen.

Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Hinweise auf Verdächtige oder Täter geben? Da der Tatzeitraum eine ganze Woche betrifft sucht die Polizei Zeugen, die die Tatzeit eingrenzen können. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Ohne Beute – Wer sah Diebe aus dem Fenster steigen?

Bad Nauheim (ots) – Ungebetenen Besuch hatten die Bewohner eines Hauses in der Weingartenstraße in Ober-Mörlen am Samstag 13.11.21. Während sie zwischen 09-21.10 Uhr nicht zuhause waren, hebelten Einbrecher die, auf der rückwärtigen Seite gelegene, Haustür auf. Im Haus durchsuchten die Diebe Schränke und Behältnisse nach Diebesgut.

Gefunden haben sie offenbar nichts und verließen das Haus über ein Fenster zur Straße hin. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet diese darum, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.

Wer hinterließ die tiefen Kratzer im BMW

Bad Vilbel (ots) – Einen unschönen Start in die Woche erlebte der Besitzer eines BMW. Als der Mann gegen 8 Uhr zu seinem in der Siemensstraße abgestellten Fahrzeug kam fand er es beschädigt vor. Als er den PKW gegen 5 Uhr dort abstellte war er noch unbeschädigt. Unbekannte hatten die gesamte Fahrerseite mit tiefen Kratzern versehen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat in den frühen Morgenstunden und den Verursacher der Kratzer geben kann.

