Aus unbekannten Gründen attackiert – 25-Jähriger im Krankenhaus

Gießen (ots) – Im Bereich des Elefantenklos haben zwei Unbekannte am Sonntag 14.11.2021 gegen 03.40 Uhr, einen 25-Jährigen attackiert. Die beiden Schläger hatten den Mann dabei so verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die beiden Männer konnten dann entkommen.

Einer von ihnen soll eine Jogginghose mit Streifen an der Seite getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Dunkelblauer, möglicherweise beschädigter PKW gesucht

Gießen (ots) – Erneuter Fahndungsaufruf nach schwerem Unfall am Sonntagmorgen 14.11.2021 in der Nordanlage. Sonntagfrüh 14.11.2021 kam in der Gießener Innenstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 26-Jähriger sehr schwer verletzt. Der 26-Jährige war an diesem Sonntagmorgen zu Fuß unterwegs und wollte die Nordanlage in Höhe des Neustädter Tors in Richtung Neustadt überqueren. Dort kam es dann gegen 05.55 Uhr zu dem schweren Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des PKW flüchtete nach dem Unfall in Richtung Nordanlage.

Inzwischen konnten weitere wichtige Hinweise zu der Unfallflucht gewonnen werden. Polizeibeamte fanden in der Nähe der Unfallstelle ein kleines Plastikteil einer Stoßstange. Recherchen ergaben, dass dieses Teil zu einem VW Touran gehört. Die noch ausstehenden Ermittlungen sollen ergaben, ob dieser VW Touran in Verbindung zu diesem Verkehrsunfall steht.

Eine Zeugin hatte den Unfall am Sonntagmorgen beobachtet. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg, Neustädter Tor, und wollte den Fußgängerüberweg in Richtung Oswaldsgarten überqueren. Da die “Fußgängerampel” für sie rot anzeigte, wartete sie dort und konnte beobachten, dass sich der 26-Jährige bereits auf dem Mittelstreifen befand und den Weg in Richtung Neustadt überqueren wollte. Kurz danach sei der 26-Jährige losgelaufen und wurde auf dem rechten Fahrstreifen von dem PKW, der in Richtung Nordanlage unterwegs war, erfasst.

Anschließend habe der FahrerIn die Fahrt fortgesetzt. Die Zeugin konnte den Beamten mitteilen, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen dunkelblauen PKW handeln dürfte.

Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Den bisherigen Erkenntnissen zur Folge erfasste der PKW den 26-Jährigen an der vorderen rechten Seite. In diesem Bereich könnte der gesuchte PKW auch Schäden aufweisen. Der 26-Jährige wurde aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes auf den Gehweg Neustädter Tor geschleudert und dabei sehr schwer verletzt. Anschließend beging der Verursacher Unfallflucht.

Für die Gießener Polizei sind folgende Fragen sehr wichtig:

Wer kann Angaben zu dem Unfall, der sich am Sonntag, gegen 05.55 Uhr, im Bereich der Kreuzung Westanlage / Nordanlage ereignet hat, machen? Wer kann Hinweise zu dem offenbar an der vorderen rechten Seite beschädigten dunkelblauen PKW geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Navi und Klappfahrrad entwendet

In der Gutenbergstraße haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein Navi der Marke TomTom und ein Klapprad entwendet. Die Täter hatten dazu eine Scheibe eines Opel Corsa eingeschlagen und dann den Innenraum durchsucht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Tasche und Laptop weg

In der Bleichstraße haben Langfinger am Sonntag, gegen 19.40 Uhr, aus einem Hyundai i 30 neben einer Tasche auch ein Laptop sowie Schlüssel entwendet. Die Täter hatten dazu die Scheibe eingeschlagen und dann nach Wertaschen gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hinteres Kennzeichen gestohlen

Im Fasanenweg haben Unbekannte am letzten Wochenende das hintere Kennzeichen

GI-GF117 entwendet. Die Täter hatten das Schild von einem VW Polo abgeschraubt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrolle in der Innenstadt

Am letzten Donnerstag wurde eine männliche Person in der Gießener Innenstadt kontrolliert. Bei der routinemäßigen Überprüfung stellte es sich heraus, dass der

27-jährige algerische Asylbewerber per Haftbefehl gesucht wurde.

Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Haftanstalt gebracht.

Gießen: Bei Rot über die Ampel

Für einen 19-Jährigen hat eine sogenannte “Rotlichfahrt” gleich doppelte Auswirkung. Der Fahrer eines PKW wurde in flagranti von einer Streife in der Südanalge am frühen Samstagmorgen ertappt.

Bei der Kontrolle stellte es sich dann auch heraus, dass der 19-Jährige offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von etwas über einem Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Verkehrsunfälle:

Staufenberg: Audi beschädigt

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Audi nach einer Unfallflucht von Sonntag (14.November) in der Mainzlarer Straße (Höhe 21). Zwischen 14.00 Uhr und 15.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen A4 auf der hinteren, linken Seite und fuhr davon.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Freitag (12.November) gegen 14.40 Uhr die Straße “Am unteren Rain” in Richtung Heegstrauchweg und missachtete die Vorfahrt einer 38-jährigen Frau in einem VW, die von der Talstraße in die Straße “Am unteren Rain” abbiegen wollte, um in Richtung Schiffenberger Weg zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Radler, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Allendorf/Lahn: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Freitagmorgen (12.Novemer) gegen 08.30 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau in einem VW von Heuchelheim nach Allendorf. Im Bereich einer Baustelle und einer dadurch bedingten Fahrbahnverengung musste die VW-Fahrerin einem entgegenkommenden Unbekannten ausweichen. Dabei streifte die 30-Jährige die Baustellenabsicherung.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen dunkelblauen Minivan.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Jeep beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Dienstag (09.November) 09.00 Uhr und Mittwoch (10.November) 11.30 Uhr einen im Aulweg (Höhe 123) geparkten Jeep. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Cherokee zurückkam, war dieser auf der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Asterweg

Zwischen Mittwoch (10.November) 12.00 Uhr und Samstag (13.November) 12.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren im Asterweg (Höhe 45) einen geparkten Hyundai. Als die Besitzerin zu ihrem grauen I30 zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Unfall auf Parkplatz

Samstagabend (13.November) gegen 21.35 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter in der Ringstraße auf einen Parkplatz und beschädigte beim Parken einen geparkten Mazda. Anschließend stieg der Unbekannte aus und ging zu Fuß weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.800 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 56-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen, der offenbar unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/ Gießen: Zu schnell unterwegs

Am Samstag (13.November) gegen 13.45 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau in einem VW die Bundesstraße 49 aus Richtung Bergwerkswald in Richtung Wetzlar und beabsichtigte an der Anschlussstelle Klein-Linden abzufahren. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die VW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 31-jähriger Mann aus Gießen in einem Ford befuhr am Samstag (13.November) gegen 16.10 Uhr die Udersbergstraße in Richtung Grünberger Straße. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Gießener von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei Bäume. Glücklicherweise verletzte sich der 31-Jährige nicht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B49/Grünberg: Audi übersehen

Am Samstag (13.November) gegen 14.00 Uhr beabsichtigte ein 64-jähriger Mann aus Grünberg in einem Ford von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gießener Straße nach links auf die Bundesstraße 49 in Richtung Grünberg einzubiegen. Offenbar übersah der Ford-Fahrer dabei den Audi eines 49-Jährigen, der von der B49 auf den Parkplatz einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

A5/Grünberg: Wildunfall

Samstagabend (13.November) gegen 22.20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Grünberg in einem Skoda die Bundesautobahn 5 in Richtung Frankfurt. Zwischen der Anschlussstelle Grünberg und der Rastanlage Reinhardshain überquerte ein Fuchs die Fahrbahn. Der Grünberger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt.

A45/Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 48-jährige Frau aus Wetzlar in einem Toyota befuhr Samstagabend (13.November) gegen 20.00 Uhr die Bundesautobahn 45 von in Richtung Hanau. Im Bereich einer Baustelle kam die Wetzlarerin von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Warnbake.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Pohlheim: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Sonntagabend (14.November) gegen 18.35 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau in einem Peugeot die Straße “Am Schwimmbad” in Hausen in Richtung Aussiger Straße. Offenbar aus Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Peugeot-Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag (15.November) gegen 08.40 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Biebertal in einem VW die Landstraße 3395 von Heuchelheim nach Klein-Linden und ein 38-jähriger Mann in einem LKW kam dem VW-Fahrer entgegen. Auf Höhe einer Brücke überschritt de Biebertaler die Fahrbahnbegrenzung und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auffahrunfall

Eine 49-jährige Frau in einem Seat und eine 46-jährige Frau in einem Toyota standen am Montag (15.November) gegen 07.40 Uhr auf dem Linksabbiegerstreifen der Heuchelheimer Straße in Richtung Rodheimer Straße. Unmittelbar hinter dem Toyota auf der linken der beiden Geradeausspuren in Richtung Gießen stand eine 20-jährige Frau in einem VW und hielt ebenfalls aufgrund einer roten Ampel.

Ein 45-jähriger Mann in einem Mazda befuhr die rechte Geradeausspur und touchierte beim Vorbeifahren den VW. Durch den Aufprall wurde der VW auf den Toyota und dieser auf den Seat geschoben. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Fahrzeug des 45-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen