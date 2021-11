Einbruch in Wohnhaus – Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Borken (ots) – 12.11.2021, 15:30 Uhr bis 19:15 Uhr – In der Zeit von Freitagnachmittag bis Freitagabend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Mittelweg ein. Sie stahlen vorgefundenes Bargeld. Die Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und brachen dort eine Kellertür auf. Nachdem sie das Wohnhaus durch die aufgebrochene Tür betreten hatten durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Vorgefundenen Schmuck und Bargeld stahlen die Täter.

Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Einbruch in Kindergarten

Edermünde-Grifte (ots) – 12.11.2021, 18:30 Uhr bis 15.11.2021, 06:55 Uhr – Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in den Kindergarten in der Hertingshäuser Straße ein und stahlen eine Lautsprecherbox sowie Spielzeug. Die Täter überstiegen den Zaun des Kindergartens und begaben sich anschließend auf unbekanntem Weg in die Räumlichkeiten.

Hier stahlen sie eine Lautsprecherbox sowie Plastik-Spielwerkzeug im Gesamtwert von

115 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Cannabis-Pflanzen in Kellerraum gefunden

Homberg/Efze (ots) – Am Montag 08.11.2021, wurden durch Beamte der Kriminalpolizei Homberg mehrere Cannabispflanzen in der Lange Straße in Homberg aufgefunden und sichergestellt. Auf Grund von Ermittlungen wurde durch die Staatsanwaltschaft Kassel ein Durchsuchungsbeschluss bei dem zuständigen Amtsgericht Kassel beantragt, der zum Auffinden der insgesamt 12 Cannabispflanzen mit Wuchshöhen von bis zu 75 cm führte.

Weiterhin wurden technische Gerätschaften zur Aufzucht entsprechender Pflanzen sichergestellt. Dem 21-jährigen Beschuldigten wird nun der illegale Anbau von Betäubungsmitteln und somit ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die Ermittlungen werden bei der Staatsanwaltschaft Kassel geführt.

Versuchter Geschäftseinbruch

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 11.11.2021, 18:00 Uhr bis 12.11.2021, 09:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 300,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon in der Bahnhofstraße.

Die Täter begaben sich zu der Geschäftseingangstür und versuchten diese mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Die Tür hielt den Ausbruchsversuch stand, wurde jedoch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

