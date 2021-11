Korbach: Die Polizei-News

Einbrecher in Bankfiliale ohne Beute – Polizei sucht Zeugen

Burgwald-Ernsthausen (ots) – In der Nacht von Freitag 12.11.2021 auf Samstag 13.11.2021 brachen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Marburger Straße in Burgwald-Ernsthausen ein. Der Alarm der Bankfiliale hatte gegen 01.50 Uhr ausgelöst. Als die Streifen der Polizeistation Frankenberg nur wenige Minuten später am Tatort eintrafen, waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Am Tatort stellten die Ermittler fest, dass die Täter gewaltsam eine Tür geöffnet hatten und so in das Bankgebäude eindringen konnten. Im Gebäude beschädigten sie eine weitere Tür. Die Täter flüchteten anschließend ohne Beute. Den von ihnen angerichteten Sachschaden schätzten die Polizisten auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Burgwald- Ernsthausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Kellerbrand in Wohnhaus, hoher Sachschaden, Polizei geht von technischer Ursache aus

Korbach (ots) – Am Sonntag 14.11.2021 kam es im Korbacher Ortsteil Lelbach zu einem Kellerbrand. Gegen 13.50 Uhr ging die Meldung bei der Polizeistation Korbach ein. Zunächst ging man von einem Kaminbrand aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Korbach, Rhena und Lelbach stellten dann aber schnell fest, dass ein Raum im Keller des Wohnhaues brannte. Nachdem das Feuer abgelöscht war, nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Die Untersuchungen an der Brandstelle wurden am heutigen Montagmorgen fortgesetzt. Danach geht die Kriminalpolizei derzeit von einem technischem Defekt als Brandursache aus.

Bei dem Brand entstand erheblicher Sachschaden, da ein Kellerraum vollständig ausbrannte und durch die Verrußungen das gesamte Wohnhaus und das Mobiliar in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Für eine Katze kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie verstarb in dem vom Brand betroffenen Haus.

Einbruch in Firmengebäude – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg-Schreufa (ots) – In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen 15.11.2021 brachen Unbekannte in ein Gebäude einer Firma im Industriegebiet von Schreufa ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und konnten so in das Gebäude in der Otto-Stölcker-Straße gelangen. Nach ersten Erkenntnissen mussten die Einbrecher aber ohne Beute flüchten.

Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Garage und Spielplatzgeräte am Quellenhäuschen beschmiert

Bad Wildungen-Reitzenhagen (ots) – Am Freitag 12.11.2021 erstattete die Stadt Bad Wildungen Anzeige bei der Polizei. Am Donnerstag 11.11.21 hatte ein Mitarbeiter festgestellt, dass eine Garage und Spielplatzgeräte am Reitzenhagener Quellenhäuschen beschmiert worden waren. Unbekannte hatten mit grüner und violetter Farbe zahlreiche Worte und Sprüche aufgesprüht, darunter “Heineken”, “Polen-WG” und “Sprüh-Schiss”.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, die genaue Tatzeit steht noch nicht fest. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen