Rheinland-Pfalz: 27. Corona-Bekämpfungsverordnung wird nachgeschärft

Mainz – Der rheinland-pfälzische Ministerrat wird sich am Dienstag, 16.11.2021, erneut mit den Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus befassen.

Nach Angaben der Staatskanzlei funktioniert das Warnstufenmodell. Damit die Lage im Land sich jedoch nicht so entwickelt wie in anderen Bundesländern, will die Landesregierung das Konzept nachschärfen. Über die Ergebnisse im Ministerrat informieren Gesundheitsminister Clemens Hoch und der Impfkoordinator des Landes, Daniel Stich, in einer Pressekonferenz.

Diese findet statt am Dienstag, 16. November 2021, 14.00 Uhr. Die Pressekonferenz ist live über s.rlp.de/Vbhse zu sehen.

Das gilt seit 08.11.2021: