Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld – Am Samstag (13.11.), gegen 10 Uhr, parkte eine 60-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis ihren blauen VW-Golf ordnungsgemäß in einer Parkbucht vor einem Geschäft in der Grünberger Straße. Als sie gegen 11:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Heckschaden auf der linken Fahrzeugseite. Vermutlich hat der bisher unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro an dem geparkten Fahrzeug zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers möglicherweise um ein blaues Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de,

Einbruch in Keller

Fulda – Zwischen Mittwoch (10.11.) und Freitag (12.11.) brachen Unbekannte in einen Keller eines Mehrfamilienhauses im Ulmenweg ein. Die Täter stahlen verschiedene Werkzeuge sowie mehrere Flaschen alkoholischer Getränke noch unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda – Unbekannte brachen zwischen Dienstag (09.11.) und Freitag (12.11.) in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „In den Auegärten“ ein. Die Täter durchwühlten den Kellerverschlag und stahlen ein graues Mountainbike der Marke Ghost sowie einen Bohrhammer im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Matten zerschnitten – Schilder umgetreten

Gersfeld – Zwischen Freitag (12.11.) und Samstag (13.11.) zerschnitten Unbekannte in der Tannenstraße sogenannte Aufprallmatten und traten zwei fest verankerte Schilder der Ski-Roller-Bahn um. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Neuhof – In der Nacht auf Samstag (13.11.) versuchten Unbekannte in eine Gaststätte in der Jahnstraße einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht die Eingangstür aufzubrechen, sie verursachten jedoch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Moped gestohlen

Fulda/Haimbach – Unbekannte stahlen am Donnertagabend (11.11.), gegen 23.15 Uhr, in der Markusstraße ein Moped der Marke Simson mit dem Kennzeichen FD-BJ 1984. Die Täter flüchteten in Richtung Röthweg. Das Zweirad hat einen Wert von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in öffentliches Gebäude

Großenlüder/Uffhausen – Ein öffentliches Gebäude in der Sebastianstraße war in der Nacht auf Sonntag (14.11.) Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter versuchten ohne Erfolg die Eingangstür aufzuhebeln und verursachten dabei 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Akku von Weidezaungerät entwendet – Handy aus Hosentasche gestohlen – Handtasche geraubt – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis

Akku von Weidezaungerät entwendet

Schotten – Unbekannte entwendeten in der Zeit von Dienstag (02.11.) bis Samstag (06.11.) den Akku eines Weidezaungeräts von einer Viehwiese in der Gemarkung Rudingshain. Anschließend flüchteten die Langfinger mit dem Diebesgut im Wert von circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy aus Hosentasche gestohlen

Schotten – Am Donnerstagnachmittag (11.11.), gegen 16 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Märzwiese“ ein I-Phone 11 im Wert von rund 1.100 Euro. Während der Eigentümer des Geräts seinen Einkauf zahlte, griffen die Langfinger zu und stahlen das Handy aus der hinteren Hosentasche des Mannes. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handtasche geraubt

Lauterbach – Ein Unbekannter stieß am Freitagnachmittag (12.11.), gegen 15:15 Uhr, eine 84-jährige Dame in der Lindenstraße von hinten um und stahl dabei ihre Handtasche. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mitsamt der Beute fußläufig in Richtung „Eselswörth“. Ein aufmerksamer Zeuge half der 84-Jährigen auf und brachte sie zur Polizei. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Der Unbekannte kann als männlich, mit kräftiger Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er dunkelgrüne Kleidung, eine Kapuzenjacke und einen Mundschutz. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld – Ein Mehrfamilienhaus in der Straße „Roßmarkt“ wurde am späten Sonntagabend (14.11.), gegen 23:15 Uhr, Ziel von zwei unbekannten Tätern. Die Einbrecher öffneten die Hauseingangstür gewaltsam und gelangten so in den Hausflur, in welchem sie auf einen aufmerksamen Zeugen trafen. Fluchtartig verließen die Unbekannten das Gebäude schließlich über die Untergasse in Richtung Hersfelder Straße. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Hersfeld-Rotenburg

Sachbeschädigung

Rotenburg a.d. Fulda – Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag (13.11.) bis Sonntag (14.11.) ein Verkehrszeichen in der Zufahrt zu einer Schule in der Braacher Straße. Hierdurch entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Drogenkonsumenten aus dem Verkehr gezogen

Cornberg

Am Sonntagabend (14.11.2021) führten Beamte der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg mit Unterstützungskräften der Hessischen Bereitschaftspolizei an der Bundesstraße 27, im Bereich der „Cornberger Höhe“, stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „Alkohol und Drogen“ durch. Dabei wurden neben mehreren kleineren Verkehrsverstößen bei zwei Kraftfahrzeugführern Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus dem Werra-Meißner-Kreis hatte Cannabis geraucht und eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld stand unter dem Einfluss von Kokain. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz i.V.m. Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel eingeleitet. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem mussten sie sich bei der Polizeistation Rotenburg einer Blutentnahme unterziehen. Sie erwarten neben einem einmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld noch verwaltungsrechtliche Konsequenzen bis hin zum Fahrerlaubnisentzug.

Tödlicher Verkehrsunfall in Eiterfeld (L 3380) – 15-jähriger Kleinkraftradfahrer tödlich verunglückt –

Hünfeld

Folgemeldung:

Am 14.11.2021 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer die L 3380 von Eiterfeld kommend in Richtung Ufhausen. Ein 25-jähriger überquerte von Fürsteneck kommend mit seinem PKW die L 3380 und übersah hierbei den von rechts kommenden Kleinkraftradfahrer, der folglich in die rechte Fahrzeugseite des PKWs prallte. Aufgrund der schweren Verletzungen in Folge des Zusammenpralls verstarb der 15-jährige Kleinkraftradfahrer noch am Unfallort.

Die polizeiliche Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Neben der Polizei befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie ein Sachverständiger im Einsatz.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4 – zwei Personen verletzt

BAB 4 – Herleshausen

Am Sonntag, dem 14. November 2021, gg. 12.15 Uhr, kam es auf der BAB 4, Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen der AS Wommen und der AS Herleshausen, ca. km 318,600, Gemarkung Herleshausen, Werra-Meißner-Kreis, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Frankreich befuhr mit einem PKW, in welchem sich noch seine Lebensgefährtin befand, den genannten Streckenabschnitt, auf dem linken von drei Fahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet er nach rechts und stieß hierbei gegen einen auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen PKW, welcher von einem 19-jährigen aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg geführt wurde. Es kam zu einer seitlichen Kollision, beide PKW fuhren nach rechts und stießen gegen die dort befindliche Außenschutzplanke. Das Fahrzeug, welches von dem 19-jährigen gelenkt wurde, fuhr anschließend eine Böschung hinab, das andere beschädigte weitere Schutzplankenfelder und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Alle Insassen konnten, entgegen ersten Meldungen, die PKW selbst verlassen. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden verletzt, teilweise schwer, und in das Klinikum Eisenach verbracht.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Herleshausen sowie Herleshausen-Wommen waren vor Ort drei Rettungswagen und zwei Notärzte, einmal bodengebunden und einmal mittels Rettungshubschrauber, eingesetzt, da nach ersten Angaben von weiteren Beteiligten ausgegangen wurde. Da der Verdacht bestand, aus dem beschädigten PKW, welcher die Böschung hinabfuhr, sei Öl ausgelaufen, wurde die untere Wasserbehörde des Landkreis Werra-Meißner informiert, welche auch vor Ort erschien. Dieser Verdacht bestätigte sich nicht.

Die Bundesautobahn 4 musste für etwa 45 Minuten voll, und bis etwa 16.30 Uhr teilweise gesperrt werden. Bis zur endgültigen kompletten Freigabe der Fahrbahn wurde der Verkehr einspurig, über den linken Fahrstreifen, an der Unfallstelle vorbeigeführt. Diesbezüglich war die Autobahnmeisterei Hönebach ebenfalls vor Ort. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen mit Rückstau bis etwa 6 km.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 50.000,- Euro geschätzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Sachverständiger zwecks Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.