Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Welches weiße Fahrzeug flüchtete nach dem Zusammenstoß? – Offenbach

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen, zwischen 5.30 und 9.30 Uhr, ereignet hat. Eine 54-Jährige hatte ihren Ford am rechten Fahrbahnrand in der „Von-Behring-Straße“ in Höhe der Hausnummer 62 in einer eingezeichneten Parkfläche geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kraftfahrzeugs befuhr die Von-Behring-Straße vermutlich aus Richtung Schönbornstraße kommend entlang und streifte den Fiesta an der Fahrerseite. Im Anschluss entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Es konnte durch die Polizei weißer Fremdlack sichergestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen – Neu-Isenburg

(fg) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Wiesenstraße in Neu-Isenburg zu einem Einbruch in den Keller eines Einfamilienhauses. Dank eines aufmerksamen Zeugens, der die Polizei alarmiert hatte, konnte kurz vor 3 Uhr ein 37 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Bei ihm stellten die Beamten ein Rennrad fest, welches möglicherweise in Verbindung mit einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Karlstraße stehen könnte. Das hochwertige Rennrad mit einem Wert von rund 2.000 Euro war offenbar kurz zuvor aus einem dortigen Keller entwendet worden. Die Beamten stellten das Rennrad sicher und nahmen den Tatverdächtigen mit zur Wache. Ein weiterer Unbekannter sei geflüchtet. Dieser war etwa 40 Jahre alt , etwa 1,90 Meter groß und soll einen Werkzeugkoffer mitgeführt haben. Der 37 Jahre alte Festgenommene aus Hanau wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls zu. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die am Sonntag zwischen 1 und 3 Uhr in der Karlstraße und der Wiesenstraße etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zeugensuche: Sachbeschädigung an VW Golf – Dreieich

(fg) Am Samstag kam es in Sprendlingen in der Robert-Bosch-Straße auf dem Parkplatz vor einem dortigen Sportbekleidungsgeschäft zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Golf. Der Wagen wurde großflächig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierbei entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Sachbeschädigung zwischen 13.30 und 14 Uhr beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizei in Neu-Isenburg zu melden.

Unfallflucht: schwarzer Passat plus Fahrer gesucht – Dietzenbach

(aa) Wo steht seit Freitagnachmittag ein schwarzer VW Passat mit Unfallschäden an der Fahrerseite? Das fragt die Polizei Dietzenbach nach einer Unfallflucht am Freitag, zwischen 16.05 und 16.35 Uhr, in der Dreieichstraße in Höhe der Hausnummern 7-11. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes wurde mit diesem Fahrzeug beim Ausparken ein ebenfalls schwarzer VW angestoßen. Der Schaden an dem Golf wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher meldete sich jedoch nicht und fuhr in dem schwarzen Passat davon. Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem Verursacher und seinem Auto unter der Rufnummer 06074 837-0.

Main-Kinzig-Kreis

Einbruch in Einfamilienhaus – Hanau

(aa) Einbrecher waren am Wochenende in Mittelbuchen zugange: Zwischen Freitag, 14 Uhr und Sonntag, 8.40 Uhr, hatten die Diebe in der Albert-Schweitzer-Straße die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus aufgebrochen. Die Täter stahlen Geld und Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Schwere Beute abtransportiert – Steinau an der Straße

(aa) Nach einem Metalldiebstahl, der sich bereits zwischen Montagnachmittag, 08.11.21 und Dienstagmorgen, 09.11.2021, auf einem Firmengelände in der Freiensteinauer Straße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Die Beamten der Polizei Schlüchtern gehen davon aus, dass mindestens zwei Diebe mit einem Anhänger oder einem Transporter die schwere Beute abtransportiert haben. Es wurden 45 Metallteile für Tiefenbohrungen gestohlen. Dabei handelte es sich um etwa ein Meter lange und knapp 30 Zentimeter dicke Rohre, verschiedene Rollmeißel sowie Bohrkronen. Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib der Beute im Wert von mehreren tausend Euro werden unter der Rufnummer 06661 9610-0 erbeten.

„Sankt Martin und seine Beschützer“ betreuten die Sankt Martinsumzüge – Neu-Isenburg

(as) Die Helfer des freiwilligen Polizeidienstes Neu-Isenburg und Polizeioberkommissar Marco Gonnermann, in seiner Funktion als Schutzmann vor Ort, betreuten in diesem Jahr in Gravenbruch die Sankt Martinsumzüge des städtischen, des katholischen und des evangelischen Kindergartens. In Neu-Isenburg wurden die Sankt Martinsumzüge des St. Franziskus Kindergartens, der Pfarrgemeinde „Zum Heiligen Kreuz“, der „Toodlers“, des Familienzentrums „Das Känguruh e. V.“ und des „Kaleidoskop e. V.“ betreut. Überall konnten leuchtende Laternen und strahlende Kinderaugen angetroffen werden. Es wurde viel gesungen und gelacht. Highlights der Veranstaltungen waren Lagerfeuer, Brezeln und die Teilnahme eines Sankt Martin als Reiter. Die Sicherung der einzelnen Sankt Martinsumzüge konnte durch die Helfer gewährleistet werden. Insbesondere beim Überqueren von Straßen, an Zebrastreifen und Ampelanlagen konnten gefährliche Situationen vermieden werden. Die leuchtenden Warnwesten, Anhaltekellen und Laternen waren für alle Verkehrsteilnehmer sehr gut zu erkennen. Die Kinder, Eltern und Betreuer der Einrichtungen fanden die Präsenz und das Engagement der eingesetzten Helfer spitze.

Straftaten

Beleidigung und Bedrohung nach Bitte um Einhaltung der Maskenpflicht

Tatort: Kurhaus, 61348 Bad Homburg

Tatzeit: 12.11.2021, 10:39 Uhr

Am Freitagvormittag betrat eine männliche Person das Kurhaus in Bad Homburg. Da der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hat, wurde er von einer Mitarbeiterin auf die Tragepflicht hingewiesen. Daraufhin beleidigte er die Mitarbeiterin und drohte ihr Schläge an. Der Mann konnte von der eingesetzten Streife nicht mehr angetroffen werden, Ermittlungen dauern an.

Drei beschädigte Fahrzeuge im Blumenviertel Friedrichsdorf

Tatort: Lilienweg, 61381 Friedrichsdorf

Tatzeit: 13.11.2021 bis 22:00 Uhr

In den Abendstunden des 13.11. wurden im Lilienweg in Friedrichsdorf drei Fahrzeuge beschädigt. Dabei handelt es sich um einen weißen Ford mit Friedberger Kennzeichen, einen braunen BMW und einen grauen VW, beide mit Bad Homburger Kennzeichen. An allen drei Fahrzeugen wurde die Außenspiegel beschädigt, vermutlich mittels körperlicher Gewalt. Hinweise auf den/die Täter gibt es nicht. Zeuge werden gesucht und gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172/120-0 zu melden.

Polizeistation Oberursel:

Straftaten:

Einbrecher scheitern in Oberstedten

Oberursel, Auf der Platte

Mittwoch, 10.11.2021 – 18:15 Uhr bis Donnerstag, 11.11.2021, 20:00 Uhr

(SW) Unbekannte Täter versuchten am Mittwochabend (zwischen 18:15 Uhr und 20:00 Uhr) oder am Donnerstagabend (zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Oberstedten einzubrechen. (Die Tatzeit ist aufgrund der Feststellung am Folgetag nicht geklärt). Die Täter versuchten zwei Fenster aufzuhebeln, scheitern jedoch an den neuen, erst kürzlich eingebauten Fenstern und flüchteten anschließend ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 oder kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Alleinunfall auf Bundesstraße durch Trunkenheit

Unfallort: Wehrheim – B456 FR Usingen

Unfallzeit: Samstag den 13.11.2021 / 01:54 Uhr Alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt auf der Bundesstraße von der Fahrbahn ab. Ein 20-jähriger Usinger befuhr mit seinem Volvo S60 in der Nacht von Freitag auf Samstag die B456 von Bad Homburg in Richtung Usingen. Auf Höhe der Gemeinde Wehrheim verlor der junge Mann aufgrund starker Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf die Gegenfahrbahn, bevor er schließlich von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben verunfallte. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte nicht nur die Alkoholisierung des Fahrers festgestellt, sondern auch noch Betäubungsmittel im Fahrzeug aufgefunden werden. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Weitere Verkehrsteilnehmer kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug und einem beschädigten Leitpfosten wird mit ca. 3000EUR beziffert.

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Diebstahl von amtlichem hinterem Kennzeichen

61462 Königstein, Limburger Straße, Parkplatz eines Supermarktes Mittwoch, 10.11.2021, 13:50 Uhr und 21:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter entwendete auf dem Parkplatz eines Supermarktes das hintere amtliche Kennzeichen eines Seat Ibiza.

Sachdienliche Hinweise können der Polizeistation Königstein, unter 06174/ 9266-0, mitgeteilt werden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

61479 Glashütten- Schloßborn, Königsteiner Straße

Eine 28-jährige Fahrerin eines VW Tiguan befuhr die Königsteiner Straße in Schloßborn, aus Richtung B 8 kommend, in Fahrtrichtung Ortskern. Dabei kollidierte sie, aufgrund bisher unbekannter Ursache, mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Seat Alhambra. Der Tiguan war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ca. 15000,- EUR Sachschaden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

61479 Glashütten- Schloßborn, Königsteiner Straße Freitag, 12.11.2021, 20:26 Uhr

Eine 28-jährige Fahrerin eines VW Tiguan befuhr die Königsteiner Straße in Schloßborn, aus Richtung B 8 kommend, in Fahrtrichtung Ortskern. Dabei kollidierte sie, aufgrund bisher unbekannter Ursache, mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Seat Alhambra. Der Tiguan war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ca. 15000,- EUR Sachschaden.

Einbrecher gescheitert,

Friedrichsdorf, Hesselbergstraße, 13.11.2021, 14.40 Uhr bis 14.11.2021, 10.40 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag scheiterten unbekannte Täter in Friedrichsdorf beim Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Hesselbergstraße einzubrechen. Die Einbrecher hatten sich an der Terrassentür und an einem Fenster des Hauses zu schaffen gemacht. Da die Tür und das Fenster den Aufhebelversuchen jedoch standhielten, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Der durch den versuchten Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Audi A5 Sportback gestohlen,

Usingen, Wenckstraße, 14.11.2021, 19.00 Uhr bis 15.11.2021, 07.45 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Montag in Usingen einen in der Wenckstraße abgestellten schwarzen Audi A5 Sportback im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen HG-FM 9 angebracht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt, Bad Homburg, Schöne Aussicht, 13.11.2021, 16.45 Uhr,

(pl)In Bad Homburg wurde am Samstagnachmittag eine 78-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 54-jähriger Autofahrer war gegen 16.45 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf der Straße „Schöne Aussicht“ unterwegs. Als er dann an der Einmündung zur Thomasstraße nach rechts einbog, kam es zum Zusammenstoß mit der 78-Jährigen, welche gerade die Thomasstraße überqueren wollte. Die bei dem Unfall verletzte Fußgängerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.