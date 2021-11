Container aufgebrochen,

Kriftel, Beyerbachstraße,

Samstag, 13.11.2021, 22:40 Uhr

(ll) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Kriftel der Container auf dem Gelände eines Einzelhandelsgeschäfts aufgebrochen. Gegen 22:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass drei Männer einen Container auf dem Gelände in der Beyerbachstraße aufgebrochen hätten. Durch den Zeugen gestört, seien die drei Täter in einen BMW gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut dem Mitteiler sollen die drei Zeugen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und in einen BMW, vermutlich X1 oder X2, gestiegen sein. An dem Container entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100EUR.

Hinweise zu den Tätern oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 entgegen.

Blitzer beschädigt – Zeugensuche!

Bad Soden, Alleestraße,

Sonntag, 14.11.2021, 00:15 Uhr

(ll) Vergangene Nacht wurde in Bad Soden eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage durch zwei Täter beschädigt. Gegen 00:15 Uhr wurden der Polizeistation in Eschborn zwei Männer gemeldet, die mit stabähnlichen Gegenständen auf einen Blitzeranhänger einschlagen sollen. Laut einem Zeugen, seien die beiden Männer zu Fuß geflüchtet, als er sich bemerkbar gemacht hätte. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen nicht mehr festgestellt werden.

Die beiden Tätersollen etwa 170 – 180cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 zu melden.

E-Scooter entwendet,

Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Bahnhof, Samstag, 13.11.2021, 09:30 Uhr bis Samstag, 13.11.2021, 12:30 Uhr

(ll) Am Samstagvormittag wurde am Hofheimer Bahnhof ein E-Scooter gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten, habe er den Roller gegen 09:30 Uhr mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer in der Hattersheimer Straße angeschlossen. Als er gegen 12:30 Uhr zurückkam habe er festgestellt, dass der E-Scooter entwendet wurde. Bei dem Roller handele es sich um einen Epowerfun-1 Pro in der Farbe schwarz. An dem Scooter sei das Versicherungskennzeichen 273 WTX montiert gewesen.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Spiegelgläser gestohlen,

Eschborn, Vogelsbergweg,

Donnerstag, 11.11.2021, 23:00 Uhr bis Freitag, 12.11.2021, 17:00 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstag- und Freitagabend machten sich Diebe an einem Pkw in Eschborn zu schaffen. Wie der Polizei gestern bekannt wurde, sollen zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr und Freitag, 17:00 Uhr, die Außenspiegel eines im Vogelsbergweg geparkten BMW entwendet worden sein. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 – 0 zu melden.

Auto gestreift und geflüchtet,

Kriftel, Gartenstraße,

Donnerstag, 11.11.2021, 16:00 Uhr bis Samstag 13.11.2021, 12:10 Uhr

(ll) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag wurde in Kriftel ein geparktes Auto beschädigt. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer verließ nach dem Unfall unerlaubt die Unfallstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Nach erster Einschätzung der aufnehmenden Beamten, befuhr der Unfallverursacher zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 12:10 Uhr, die Gartenstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend und streifte beim Vorbeifahren den geparkten Mini Cooper. Hierbei entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Renitenter Unfallverursacher unter Einfluss von berauschenden Mitteln | 65439 Flörsheim-Weilbach, Raunheimer Straße / Industriestraße | Freitag, 12.11.2021, 20:32 Uhr |

Am Freitagabend kollidierte ein Autofahrer frontal mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Der Unfallverursacher stand hierbei wohl unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, ging anschließend die Unfallgegnerin körperlich an und beleidigte während der Blutentnahme einen eingesetzten Polizeibeamten.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 27-jähriger Mann aus Flörsheim mit seinem VW Golf auf der Landstraße von Flörsheim-Weilbach in Richtung Hattersheim-Eddersheim. Beim Rechtsabbiegevorgang in die Industriestraße in Weilbach stieß der Golf Fahrer frontal gegen eine A-Klasse einer 27jährigen Frau aus Schmitten. Laut Zeugenhinweis habe die Mercedes Fahrerin ordnungsgemäß auf ihrer Fahrspur vor dem Kreuzungsbereich gestanden und gewartet. Obwohl bei dem Unfall nur Sachschaden an beiden Autos in einer Gesamthöhe von etwa 4.000 EUR entstand, kam es anschließend doch fast zu Personenschaden. Der Unfallverursacher habe in aggressiver Weise versucht, der Unfallgegnerin mit beiden Händen an den Hals zu fassen. Nach Einschätzung und ersten Tests durch die Flörsheimer Polizei könnte der Golf Fahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln gestanden haben. Bei der angeordneten Blutentnahme wurde ein wachhabender Polizeibeamter durch den beschuldigten Mann aus Flörsheim mehrfach und unflätig verbal beleidigt. Durch die Ereignisse des Abends kommen auf den Mann nun aufgrund des Verkehrsunfalls, der veranzeigten versuchten Körperverletzung und der Beleidigung mehrere Ermittlungsverfahren zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Flörsheimer Polizeiwache wieder verlassen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 54760 zu melden.

Totalschaden und fremde Hauswand beschädigt, Unfallverursacher flüchtet | 65779 Kelkheim, Bahnstraße / Frankfurter Straße | Freitag, 12.11.2021, 23:28 Uhr |

Am späten Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem ein VW Golf von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand kollidierte. Der oder die Unfallfahrer/in entfernte sich anschließend zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der graue VW Golf auf der Frankfurter Straße aus Richtung Kelkheim Mitte in Richtung Fischbacher Straße. Im Übergang zur links abknickenden Bahnstraße kam der Golf aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in eine Hauswand. Während das Auto mit einem geschätzten Wert von 15.000 EUR offensichtlich total beschädigt wurde, wies die Hauswand nur einen oberflächlichen Schaden auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Da sich der oder die Fahrer/in unmittelbar unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, wurde der VW Golf als Beweismittel sichergestellt. Eine Absuche nach dem / der Unfallfahrer/in verlief erfolglos. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06190 936045.

Unfallverursacher geflüchtet, hoher Sachschaden | 65779 Kelkheim, Am Kirchplatz | Freitag, 12.11.2021, 07:45 – 18:00 Uhr |

Ein geparkter Citroen C2 wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer erheblich beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Anwohner aus Kelkheim hatte sein Auto am Freitagmorgen in der Straße Am Kirchplatz abgestellt. In einem relevanten Zeitraum von gut 10 Stunden kam es zu einem Verkehrsunfall durch einen unbekannten Verursacher. Bei einem unbekannten Verkehrsmanöver wurde der Citroen im rechtsseitigen hinteren Bereich durch das verursachende Fahrzeug eingedrückt und zerkratzt. Der Gesamtschaden wurde von den eingesetzten Polizeibeamten auf etwa 6.000 EUR beziffert. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06190 936045 entgegen.

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eines roten Fahrzeugs| 65830 Kriftel, Oberweidstraße | Freitag, 12.11.2021, 14:40 – 15:40 Uhr |

Während eines Einkaufs am Freitagnachmittag wure ein geparkter Audi Q7 eines Krifteler Bürgers beschädigt. Fahrer/in des Versursacherfahrzeugs missachtete die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Der Audi war ordnungsgemäß und unbeschädigt auf einer markierten Stellfläche eines Krifteler Einkaufsmarktes abgestellt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.500 EUR. Es gibt grundsätzlich den Hinweis, dass ein rot lackiertes Fahrzeug den Unfall verursacht haben könnte. Für weitergehende Hinweise aus der Bevölkerung steht der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim unter der Rufnummer 06190 936045 zur Verfügung.