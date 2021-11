Ludwigshafen: Musikalische Andacht zum Advent am 27. November 2021

PrLudwigshafen – In den Advent stimmt die Bezirkskantorei im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen am Samstag, 27. November 2021, 17 Uhr in der Apostelkirche ein. Nach der coronabedingten Zwangspause ist dies der erste „Gesamtauftritt“ der Bezirkskantorei gemeinsam mit einem Instrumentalensemble.

In der musikalischen Andacht erklingen Choräle von Johann Crüger und kleinere Werke von Wolfgang Carl Briegel – jeweils für Chor und Streicherensemble. Es spielen Beate Wiesel (Violine 1), Lisa To (Violine 2), Olaf Wiesel (Violoncello) und Beate Martin (Truhenorgel). Abgerundet wird das Programm durch eine Sonate für zwei Violinen und Basso Continuo von Giuseppe Tartini sowie adventliche Orgelmusik. Die musikalische Gesamtleitung übernimmt Bezirkskantor Tobias Martin, dem auch der Orgelpart obliegt. Die liturgische Leitung liegt in den Händen von Pfarrerin Kerstin Bartels.

Für die Besucherinnen und Besucher gilt die 2G+-Regel, sodass – je nach Warnstufe an diesem Tag – eine begrenzte Anzahl auch nicht immunisierter Personen teilnehmen kann.

Die Bezirkskantorei bittet um Anmeldung bei der Dekanatsgeschäftsstelle (Telefon: 0621 – 520 58 24 oder per E-Mail an dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de) mit der Angabe des Status (geimpft, genesen oder nicht immunisiert). Die entsprechenden Nachweise der Geimpften und Genesenen sind beim Einlass vorzulegen. Coronabedingt sind Änderungen für den Zugang möglich.