Ladenburg: 50 Euro Zuschuss von der Stadt Ladenburg für Thermografie-Aktion

Ladenburg – Eine zeitgemäße Wärmedämmung der Gebäudehülle ist nicht nur für den Werterhalt einer Immobilie relevant, sondern auch ein wichtiger Baustein zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele. Als erster Schritt einer energetischen Sanierung steht die Ermittlung des Status Quo und des energetischen Sanierungsbedarfs des Gebäudes an. Es bietet sich an, hierfür auf thermografische Aufnahmen der Gebäudehülle zurück zu greifen.

Die Stadt Ladenburg bezuschusst ab sofort die professionelle Erstellung thermografischer Aufnahmen mit 50 Euro. Die AVR Energie GmbH bietet ein Thermografie-Paket bestehend aus sechs thermografischen Aufnahmen sowie eines ausführlichen Ergebnisberichts zum Preis von regulär 129 Euro an. Durch den Zuschuss der Stadt Ladenburg in Höhe von 50 Euro erhalten die Interessenten das Thermografie-Paket somit für nur 79 Euro.

Nach Erhalt des Ergebnisberichts (ca. drei Wochen nach Erstellung der thermografischen Aufnahmen) kann dieser im Rahmen der regelmäßig im Rathaus Ladenburg stattfindenden kostenfreien KLiBA-Energieberatung besprochen werden und konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Des Weiteren werden im Rahmen der KLiBA-Energieberatung Hinweise zu geeigneten Förderprogrammen gegeben.

Um die Förderung zu erhalten, füllen Sie bitte das Bestellformular der AVR Energie GmbH aus, welches Sie auf der Homepage der Stadt Ladenburg unter der Rubrik „Umwelt“ finden oder per E-Mail an anna.struve@ladenburg.de anfordern können. Ausgedruckte Exemplare liegen zudem im Eingangsbereich des Rathauses bereit. Personen, die keinen Zugang zum Internet haben und mobilitätseingeschränkt sind, wird gerne auch ein Bestellformular per Post zugesendet. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte telefonisch an Anna Struve, Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Ladenburg, Tel.: 06203/70-149.

Mit der Abgabe des Bestellformulars erfolgt automatisch auch die Beantragung der Förderung. Sie müssen keine weiteren Anträge oder Formulare abgeben. Die Bestellformulare werden an die AVR weitergeleitet. Im Laufe des Februars werden die Thermografie-Aufnahmen durchgeführt. Die Termine werden von der AVR direkt mit dem Gebäudeeigentümer vereinbart. Sie können natürlich bei dem Fototermin dabei sein, Ihre Anwesenheit ist allerdings nicht zwingend erforderlich.

Unter Thermografie versteht man Fotoaufnahmen eines Hauses im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Infrarotbereich. Die verschiedenen Farben eines Infrarotbildes zeigen die Intensität der örtlichen Oberflächentemperatur und markieren somit energetische Schwachstellen und Bereiche der Gebäudehülle mit erhöhten Wärmeverlusten und Undichtigkeiten. Somit können Ursachen für einen erhöhten Energieverbrauch erkannt werden und Maßnahmen zur Energie- und CO2-Einsparung geplant werden.