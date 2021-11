Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Männer verprügeln grundlos Passanten

Haßloch (ots) – Die Polizei ermittelt gegen zwei junge Männer, die am Samstagabend (13. Nov., 19:45-20:30 Uhr) insgesamt vier Personen durch Schläge und Tritte verletzten.

Zunächst war es ein 20-Jähriger, dem sie in der Bahnhofstraße Faustschläge ins Gesicht versetzten. In Höhe des alten Friedhofs (Bahnhofstraße) prügelten die beiden auf zwei weitere Männer ein. Eines der Opfer kam mit Verdacht auf Augenhöhlenfraktur ins Krankenhaus. Nur Minuten später traten die Schläger nahe der Breslauer Straße einen 24-jährigen von seinem Fahrrad, der sich am Rücken verletzte. Die beiden alkoholisierten Beschuldigten, 20 und 25 Jahre alt, wurden von der Polizei gestellt. Einer führte einen Schlagring mit. Ob dieser zum Einsatz kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Grund für die offensichtlich wahllosen Attacken ist unklar. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Weisenheim am Sand: Kellerfenster aufgehebelt

Weisenheim am Sand (ots) – Am 14.11.2021 zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr kam es in der Pfarrgasse in Weisenheim am Sand zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Bislang unbekannt Täter hebelten ein Kellerfenster des Anwesens auf. Beim Öffnen des Fensters fielen mehrere Gläser und andere Deko-Gegenstände herunter. Aufgrund des dadurch verursachten Lärms ließen die Täter vermutlich von einer weiteren Tatbegehung ab. Ins Gebäudeinnere begaben sie sich gemäß Spurenlage vermutlich nicht. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Einige Tage vor der Tat fand der Bewohner eine kleine Drohne mit Kamera in einem Baum auf seinem Grundstück. Ob dies mit der Tat zusammenhängen könnte, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben,um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

