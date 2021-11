33-Jähriger vergisst Rucksack mit Drogen in S-Bahn

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Ein Rucksack der am Samstagmorgen 13.11.2021 in einer S-Bahn vergessen wurde, entpuppte sich später im Frankfurter Hauptbahnhof zu einer Fundsache mit brisantem Inhalt. Reisende hatten einen Rucksack in der S-Bahn gefunden und dem Lokführer übergeben. Der gab ihn nach Ankunft in Frankfurt bei der Fundstelle im Hauptbahnhof ab, wo ihn Mitarbeiter der Fundstelle öffneten.

Was zum Vorschein kam, waren mehrere Tütchen mit insgesamt fast einem Kilo unterschiedlichster Betäubungsmittel. Der überwiegende Teil bestand aus den Betäubungsmitteln Marihuana, Haschisch und Crystal Meth. Die Mitarbeiter der Fundstelle verständigten sofort die Bundespolizei, worauf der Rucksack samt Inhalt wenig später von einer Streife sichergestellt wurde.

Weil die Beamten im Rucksack auch Hinweise auf den vermeintlichen Eigentümer finden konnten, wurde gegen den 33-jährigen Mann aus Taunusstein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen hat das Polizeipräsidium Frankfurt übernommen.

Rezeptbetrug im Hauptbahnhof

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Die Bundespolizei hat gegen einen 50-jährigen Frankfurter ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet, der am Sonntagmittag 14.11.2021 in einer Apotheke im Hauptbahnhof ein total gefälschtes Rezept einlösen wollte. Gegen 15 Uhr hatte der Mann in der Apotheke das Rezept vorgelegt, um hierfür verschreibungspflichtige Betäubungsmittel zu bekommen.

Der Mitarbeiterin der Apotheke vielen jedoch Unregelmäßigkeiten am Rezept auf, worauf sie die Bundespolizei alarmiert. Zur weiteren Klärung wurde der Frankfurter zur Wache gebracht, wo nach Rücksprache mit dem vermeintlich ausstellenden Arzt schnell festgestellt wurde, dass es sich bei dem Rezept um eine Totalfälschung handelte. Das Rezept wurde sichergestellt und gegen den Frankfurter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Danach durfte er die Wache wieder verlassen.

Festnahme nach Diebstählen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – In der Nacht von Donnerstag 11.11.2021 auf Freitag 12.11. 2021 hielt sich ein 19-jähriger Wohnsitzloser im Vergnügungsviertel von Alt-Sachsenhausen auf. Auf der Herrentoilette eines Lokales in der Großen Rittergasse sprach er einen Gast an, dem er sexuelle Handlungen anbot. Zwar lehnte der Gast ab, er wurde jedoch am Gesäß begrapscht. Dies diente dazu, dem 25-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu ziehen. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte und den 19-Jährigen darauf ansprach, lief dieser aus dem Lokal.

An der Ecke Paradiesgasse/Elisabethenstraße ging der 19-Jährige auf eine 23-jährige Frankfurterin zu, die dort mit einigen Freunden stand. Ziel war deren Handtasche, die die junge Frau über der Schulter trug. Der 19-Jährige rempelte die Frau an und stahl deren Handy aus der Handtasche. Auch die 23-Jährige bemerkte den Diebstahl und nahm, zusammen mit einem 27-jährigen Begleiter, die Verfolgung des Diebes auf.

Als sie ihn eingeholt hatten, schlug und trat er auf den 27-Jährigen ein und setzte seine Flucht fort. Die Geschädigte ließ sich aber nicht abschütteln und verfolgte den 19-Jährigen weiter. Dabei stand sie in telefonischem Kontakt mit der Polizei.

Den Polizisten gelang es dann, den flüchtenden Tatverdächtigen festzunehmen. Bei dem 19-Jährigen wurden 2 Mobiltelefone, eine fremde Bankkarte, sowie 2 leere Geldbeutel aufgefunden. Außerdem führte er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln mit sich. Die Ermittlungen, auch zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände, dauern an.

Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige erst im August 2021 in Berlin aus der Jugendstrafanstalt entlassen worden, wo er wegen schweren Diebstahls einsaß. Durch den hiesigen Haftrichter wurde gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet.

Brand in Turnhalle

Frankfurt-Schwanheim (ots)-(dr) – Am Sonntagabend 14.11.2021 ereignete sich ein Brand an einer Schule im Stadtteil Schwanheim, bei dem die Umkleide einer Turnhalle in Mitleidenschaft gezogen wurde. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen etwa 17.45 Uhr zu einem Brand in einer Umkleidekabine einer auf dem Schulgelände befindlichen Turnhalle.

Währenddessen fand in dieser ein Volleyballspiel und in der angrenzenden zweiten Halle ein Handballturnier statt. Die Brandmeldeanlage warnte die Sportler rechtzeitig, sodass sich diese umgehend ins Freie begeben konnten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brandherd, offenbar ein brennender Mülleimer, schnell lokalisieren und das Feuer löschen.

Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

“Falsche Polizeibeamte” täuschen Seniorin

Frankfurt-Niederursel (ots)-(dr) – Eine 87-jährige Frau hat am Freitag 12.11.2021, in Niederursel Bekanntschaft mit 2 “falschen Polizeibeamten” gemacht. Den beiden Männern gelang es die Seniorin zu täuschen und in ihren Wohnräumen Schmuck zu erbeuten. Die 87-jährige Frau kehrte gegen 16 Uhr von ihrem Einkauf nach Hause zurück. Zwei ihr unbekannte Männer sprachen sie an der Eingangstür ihres Wohnhauses an und behaupteten, dass bei ihr eingebrochen worden sei.

Durch ihr Auftreten und das kurzzeitige Vorzeigen eines angeblichen Ausweises suggerierten sie der Frau, dass sie Ermittlungspersonen seien. Die Dame gewährte den Männern daraufhin Einlass.

Im weiteren Verlauf verwickelte einer der beiden die 87-Jährige in ein Gespräch, während der andere im Wohnzimmer eine Schranktür und eine Schublade öffnete; mutmaßlich um den Eindruck eines Einbruches zu erwecken. Da die Seniorin weiterhin durch einen “Ermittler” abgelenkt war, konnte sich der zweite im Obergeschoss des Hauses auf die Suche nach Wertsachen begeben und eine Goldkette erbeuten.

Zurück bei seinem Komplizen behaupteten nun beide Männer, dass der Seniorin mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen worden seien. Als die 87-Jährige dies verneinte, wollten die Männer nun wissen, ob sie noch Wertgegenstände besitzt. Die Seniorin zeigte ihnen daraufhin eine Schmuckschatulle, in dem sich ein goldenes Armband befand.

Die “falschen Ermittler” nahmen das Armband an sich und gaben an, Fotos von dem Schmuckstück fertigen zu müssen. Im Anschluss verließen die beiden Männer mit ihrer Beute im Wert von rund 1.000 Euro das Haus in unbekannte Richtung. Es ist lediglich bekannt, dass sie zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,80 m groß gewesen sein sollen.

Die Frankfurter Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche und weist darauf hin:

Die Polizei bittet nie um Geldbeträge oder sonstige Vermögenswerte.

Die Polizei bietet niemals an, ihr Vermögen zu überprüfen und in “Sicherheit” zu bringen.

Die Polizei wird niemals dazu raten oder verlangen, Veränderungen bei Ihren Vermögenswerten vorzunehmen.

Lassen Sie sich den polizeilichen Dienstausweis genau zeigen.

Wie sehen die Dienstausweise der Hessischen Polizei aus? https://k.polizei.hessen.de/531163526

Sollten Sie Zweifel an der Echtheit des Dienstausweises haben, rufen Sie die Notrufnummer der Polizei “110” an.

Fahruntüchtigen Raser gestoppt

Frankfurt-Ostend (ots)-(ro) – Mit der Anwesenheit einer Zivilstreife der Frankfurter Polizei rechnete ein 40-jähriger Mann in der vergangenen Woche nicht, als er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. November 2021) zu schnell, verkehrswidrig und gleich in mehrerlei Hinsicht fahruntüchtig fuhr. Nun muss er sich darauf einstellen, erst einmal zu Fuß gehen zu müssen.

Gegen 01:15 Uhr befuhr der 40-Jährige mit einem Auto der Marke BMW die Hanauer Landstraße in stadtauswärtiger Richtung. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritt er dabei teilweise um weit mehr als das doppelte. Auch vor einer Rotlicht zeigenden Ampel machte der Fahrer keinen Halt und überfuhr diese kurzerhand. Dabei rechnete der 40-Jährige nicht damit, in den Fokus einer Zivilstreife der Frankfurter Polizei zu geraten. Als diese ihn einer Kontrolle unterziehen wollte, schien er die Beamten vielmehr als geeigneten Kontrahenten für ein illegales Kräftemessen zu sehen und signalisierte sein vermeintliches Interesse durch das Betätigen des Warnblinklichts.

Die Streife betätigte stattdessen die polizeilichen Anhaltesignale und unterzog den 40-Jährigen einer Verkehrskontrolle. Neben einem Atemalkoholwert von 1,95 Promille ergaben sich dabei Hinweise auf den vorherigen Drogenkonsum von Kokain und Amphetamin.

Der Autofahrer wurde für die Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen auf ein Polizeirevier verbracht und einer Blutentnahme unterzogen. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den zahlreichen Verstößen dauern an.

Fahrraddieb erwischt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Ein 61-jähriger Mann klaute Sonntagmittag 14.11.2021 ein Fahrrad aus einem Schuppen in der Hedderichstraße. Doch ein Anwohner bemerkte dies. Der Zeuge hatte den 61-Jährigen bereits unter Beobachtung genommen, als dieser ohne Fahrrad einen Hinterhof betrat und dort in einen Schuppen verschwand.

Als er wieder herauskam, hatte er ein Mountainbike dabei. Da alles darauf hindeutete, dass der 61-Jährige kein Bewohner des Hauses war, alarmierte der Zeuge die Polizei. Die konnte den Mann vorläufig festnehmen.

Getränke aus Automat gestohlen

Frankfurt-Bornheim (ots)-(ne) – Zwei junge Langfinger machten sich gestern Nachmittag gewaltsam an einem Getränkeautomaten an der U-Bahn Haltestelle Seckbacher Landstraße zu schaffen. Sie konnten festgenommen werden. Zeugen hatten bemerkt wie die beiden Diebe (15 und 19 Jahre) einen Getränke- bzw. Snackautomaten solange schüttelten, bis einige Getränke runterfielen und entnommen werden konnten.

Dies taten die Burschen und stiegen sogleich samt ihrer Beute in eine U-Bahn der Linie 4 ein. Zeugen der Tat alarmierten die Polizei. Am Hauptbahnhof stiegen die beiden Täter aus der U-Bahn wieder aus und wurden dort direkt von der Polizei vorübergehend festgenommen.

