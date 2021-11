Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Sonntag 14.11.2021 gegen 09.50 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei den Anruf eines Zeugen, wonach gerade ein Einbrecher an der Balkontür eines Anwesens in der Großen Rittergasse einsteigen würde. Der entsandten Streife bot sich zunächst das erwartete Bild, ein Einbrecher befand sich im ersten OG an der Balkontür.

Bei näherem Hinschauen mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der vermutliche 28-jährige Einbrecher, bei dem Versuch die Tür zu öffnen, zu Tode gekommen war. Der Mann erdrosselte sich unbeabsichtigt zwischen Rahmen und Zarge.

Hinweise auf ein etwaiges Fremdverschulden ergaben sich nicht.

