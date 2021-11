Heidelberg: Ingas Musiksalon am 28. November 2021

Heidelberg – Eine Bühne für pointierte Poesie, großartige Musikalität, hintersinnige Komik, Texte mit Tiefenschärfe, Schönes und Schräges. Die besten Songwriter, Liedermacherinnen und Chansonniers unserer Zeit kommen zusammen in Ingas Musiksalon, dem neuen Bühnen-Format der Liedermacherin Inga Bachmann. Namhafte Gäste treffen auf vielversprechende neue Talente. Die Gastgeberin bringt ihre persönlichen Favoriten aus der Szene zusammen: begnadete Poeten, allesamt wunderbar vielseitig, höchst musikalisch, und meist näher am Genie als am Wahnsinn.

Zwischen den musikalischen Teilen des Abends bittet Inga Bachmann ihre Gäste zum entspannten Sofa-Gespräch auf die Bühne. Man plaudert über die Liedtexte des Abends, über die Geschichten dahinter und was die Künstler antreibt und bewegt. Das Publikum lernt die Gäste so auf ganz persönliche Weise kennen und erhält einen Einblick in ihr kreatives Schaffen. Man darf auf einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend gespannt sein.

Im November-Salon sind folgende Gäste geladen:

Uta Köbernick

Stefan Ebert

Sonntag 28 Nov // 18 h im TiKK, Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1, Heidelberg

mit Inga Bachmann, Uta Köbernick und Stefan Ebert

Eintritt: VVK 18,60 € // AK 19,00 €

Es gilt für alle Veranstaltungen die 2-G-Regel. Weitere Infos zu den Bestimmungen: https://www.karlstorbahnhof.de/programm/veranstaltung/ingas-musiksalon/

Tickets unter: https://www.karlstorbahnhof.de/programm/veranstaltung/ingas-musiksalon/

und bei der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6, Heidelberg

Weitere Infos unter https://www.ingabachmann.de/inga-bachmann/ingas-musiksalon/